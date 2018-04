TELeKONOM: Český Telecom letos ztratí 10 procent zákazníků...

- Český Telecom by letos mohl ztratit kolem deseti procent tuzemského trhu hlasových služeb ve prospěch alternativních operátorů. Důvodem je zavedení služby volba operátora od poloviny letošního roku. Vyplývá to z vyjádření telekomunikačních firem a analytiků.

Český Telecom je podle analytika Wood&Company Jana Slabého finančně mnohem silnější než konkurence a tvrdý cenový boj určitě ustojí. "Nepředpokládáme, že by Telecom ztratil třetinu trhu jako Deutsche Telekom v sousedním Německu, ale maximálně 20 procent," uvedl s tím, že do konce roku alternativní operátoři získají v pevných hlasových službách tržní podíl do deseti procent.

Získání podílu mezi deseti a patnácti procenty odhadují i alternativní operátoři. Přitom podle nich nelze získání části trhu přisuzovat pouze zavedení volby operátora, ale komplexní nabídce služeb. "Vyšším podílům, a tím i lepším službám a cenám pro koncové zákazníky, brání neuspokojivé legislativní a ekonomické podmínky," řekla mluvčí Aliatelu Martina Kemrová.

Marketingový ředitel Aliatelu David Duroň odhadl podíl konkurence na trhu podle tržeb na konci roku mezi 12 a 15 procenty. Contactel očekává, že alternativní operátoři získají pětinu trhu meziměstských a mezinárodních volání. "Myslím, že odhady alternativních operátorů jsou hodně optimistické. Ani Telecom nehodlá sedět s rukama v klíně," uvedl mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Službu volba operátora, která zákazníkům Telecomu nabídne možnost volat pomocí čtyřmístné předvolby přes síť konkurence, zřejmě na začátku července začnou nabízet společnosti Aliatel a Contactel. Celkem Telecom jedná s pěti alternativními operátory.

PRAHA - Český Telecom včera dokončil digitalizaci telekomunikační sítě. Oznámila to firma. Dokončení deset let trvající digitalizace bylo podmínkou pro vstup ostatních operátorů do telekomunikační sítě. Firma podle mluvčího Vladana Crhy celkově do modernizace sítě, která vedle digitalizace ústředen zahrnovala i modernizaci páteřní sítě a přístupových linek, investovala 160 miliard korun.

Digitalizace, která byla dokončena dnešním odpojením poslední analogové ústředny v Praze na Bílé hoře, pomohla zvýšit kvalitu telefonního spojení. Zatímco v roce 1996 bylo bez problémů spojeno 94,5 procenta místních a 87 procent meziměstských hovorů, nyní tento ukazatel v obou kategoriích překračuje 99 procent.

Digitální telekomunikační síť nabízí kromě vyšší kvality spojení řadu doplňkových služeb, např. euroISDN, hlasovou záznamovou schránku Memobox, Přesměrování hovorů na libovolné číslo, Pevné směrování hovorů, Čekající hovor. Jak Telecom připomněl, uživatelé si také mohou zřídit služby, jejichž prostřednictvím je možné zpětně zjistit, kdy a na jaká čísla bylo z určité telefonní stanice voláno.

Telecom realizoval modernizaci sítě ve dvou etapách. V první etapě - v letech 1992 až 1994 - směřovaly investice do rozvoje tranzitní, mezitranzitní a mezinárodní sítě, budování místních ústředen a účastnických sítí. Ve druhé etapě modernizace do letošního roku se práce týkaly dálkové sítě, místních digitálních ústředen a souvisejících přístupových sítí. V roce 1997 byla uvedena do provozu nová meziústřednová signalizační soustava.

Do včerejška měl Telecom v České republice 2507 digitálních telefonních ústředen, z toho 141 řídících a 2366 lokálních.

SCHAUMBURG (USA) - Americký výrobce mobilních telekomunikací Motorola Inc. sníží početní stav zaměstnanců o 7000 lidí. Firma to uvedla včera s tím, že očekává náklady na odpisy a restrukturalizaci firmy kolem 3,5 miliardy dolarů, což představuje zhruba 90 procent celkových nákladů za druhé čtvrtletí.

V očekávaných nákladech je 1,9 miliardy dolarů spojených s restrukturalizací a propouštěním. Dalších 1,1 miliardy se vztahuje na nižší tržní ocenění investic. Motorola navíc odepíše 530 milionů dolarů za zbývající část úvěru tureckému operátoru Telsim.

Ohlášené propouštění je součástí plánu snížit celkový počet zaměstnanců o 20 procent. Společnost nyní zaměstnává 107 tisíc lidí, což je o třetinu méně než při maximu v srpnu 2000. Tehdy měla Motorola 150 tisíc lidí. Na konci roku jich chce mít 100 tisíc.

Výrobce čipů a druhý největší výrobce mobilních telefonů na světě dodal, že ohlášené náklady sníží zisk ve třetím a čtvrtém čtvrtletí. Čistý roční příjem na akcii kvůli těmto nákladům klesne o 1,10 dolaru. Ve třetím a ve čtvrtém čtvrtletí bude Motorola zisková.

Firma věří, že ve druhém čtvrtletí splní nebo zlepší očekávaný výsledek. Má jím být ztráta čtyř centů na akcii a tržby 6,4 miliardy dolarů. Celoroční zisk bez započtení jednorázových položek by měl dosáhnout nejméně čtyř centů na akcii. Tržby Motorole zřejmě meziročně klesnou o pět až deset procent, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Přední americký poskytovatel telekomunikačního spojení na dlouhé vzdálenosti WorldCom je po pádu energetického koncernu Enron další firmou, která zasadila ránu investorům na celém světě. Společnost oznámila, že chybně zanesla do svého účetnictví náklady ve výši čtyř miliard dolarů. Oběma společnostem poskytovala účetnictví firma Andersen. Skandál měl za následek pád akcií po celém světě a obnovil nedůvěru v podnikatelském sektoru v USA.

Nejčastější otázky a odpovědi týkající se skandálu WorldComu:

Co je to WorldCom? WorldCom je druhým největším americkým poskytovatelem telekomunikačního spojení na dlouhé vzdálenosti. Gigant se skládá z WorldCom Group, která se zaměřuje na velké korporace, a na MCI Group, která své služby poskytuje menším zákazníkům. Obě části mají oddělené akcie. Dohromady WorldCom zaměstnává asi 85 000 lidí, ale nedávno oznámil, že 17 000 z nich propustí. Společnost se sídlem v Clintonu ve státě Mississippi loni utržila 35,2 miliardy dolarů. V čele WorldComu je John Sidgmore, který letos v dubnu vystřídal Bernarda Ebberse.

Jaká byla cesta WorldComu na vrchol? V roce 1983 Murray Waldron a William Rector načrtli plán společnosti LDDS. O dva roky později do jejího čela nastoupil Bernard Ebbers, který rozjel taktiku přebírání konkurentů. V roce 1995 přebral Williams Telecommunications Group a název změnil na WorldCom. Zlomem se stal rok 1997, kdy převzal MCI, americkou dvojku v poskytování telekomunikačních služeb. V roce 2000 antimonopolní orgány nepovolily WorldComu, aby převzal trojku v oboru Sprint.

Co je příčinou problému? Zadlužený WorldCom chybně účtoval provozní náklady jako kapitálové výdaje, čímž se v účetnictví za loňský rok a první letošní čtvrtletí místo ztráty objevil zisk. Loni se jednalo o částku 3,06 miliardy dolarů a letos v prvních třech měsících o 797 milionů dolarů, celkem 3,8 miliardy dolarů (asi 114 miliard korun). První žádost úřadů, aby předložila účetní záznamy, dostala firma letos v březnu. V dubnu opustil funkci šéfa firmy Ebbers: důvodem byl nejen stav financí, ale i nízkoúročená půjčka ve výši 336 milionů dolarů, kterou si Ebbers od firmy vzal.

Co bude následovat? Společnost bude muset sestavit nové výsledky za loňský rok a za letošní první čtvrtletí, ve kterých vykáže čistou ztrátu. Problémy zasáhnou jednání firmy o úvěru ve výši pěti miliard dolarů, bez kterého by se mohla dostat do platební neschopnosti.

Jaká je situace na telekomunikačním trhu v USA? Očekávaný bankrot by mohl pomoci konkurenční jedničce v oboru, firmě AT&T, a trojce Sprint. Po boomu v 90. letech by krach podle analytiků trhu prospěl, neboť na stagnujícím trhu je příliš mnoho operátorů. Firmy pod dojmem očekávaného růstu rozjely řadu investičních akcí, kterými se zadlužily. Dluhy u WorldComu přesahují 30 miliard dolarů a zostřují bitvu mezi giganty, jako jsou AT&T, Sprint, BellSouth nebo Verizon. Letos například vyhlásila bankrot společnost Global Crossing.

Kdo za to může? Vedení propustilo finančního ředitele Scotta Sullivana a přijalo rezignaci hlavního účetního Davida Myerse. Společnost Andersen se odpovědnosti zříká a tvrdí, že Sullivan během auditu zatajoval informace. Také prohlásila, že její práce pro WorldCom byla v souladu s pravidly americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), která ve středu večer obvinila WorldCom z podvodu. WorldCom se nyní rozhodl pověřit revizí finančních výsledků za loňský a letošní rok auditorskou firmu KPMG.

Proč skandál způsobil pád akcií a obnovil nedůvěru? Skandál kolem účetních praktik WorldComu vykazuje podobné rysy jako na konci minulého roku skandál kolem energetické firmy Enron. Ta měla ve svém účetnictví tak závažné machinace, že nakonec musela vyhlásit bankrot. Účetní uzávěrku WorldComu - stejně jako Enronu - přitom ověřovala chicagská auditorská firma Andersen. Akcie WorldComu jsou nyní téměř bezcenné, přitom ještě v roce 1999 se prodávaly až za 64 dolarů. Pokles cen akcií postihl finanční centra v Tokiu, Frankfurtu, Paříži, Londýně a potíže pocítila i pražská burza.