TELeKONOM: Český Telecom láká zákazníky na deset volných minut...

- Český Telecom chce nabídkou deseti minut volání zdarma přimět zákazníky, aby více telefonovali. Volné minuty budou moci klienti využívat po provolání deseti minut v rámci jednoho hovoru. Důvodem akce je podle mluvčího Vladana Crhy snaha zvýšit používání pevné linky a zároveň informovat zákazníky o konkrétních cenách telefonních hovorů.

Nabídka dalšího desetiminutového volání zdarma po prvních provolaných deseti minutách bude platit pro bytové stanice od května do konce července a bude omezena pouze na dobu mimo špičku od 19:00 do 7:00 a víkendy. Akce se bude vztahovat na místní a meziměstské hovory v síti Telecomu.

Telecom zároveň od května sníží o tři až pět procent cenu za volání z pevné linky na mobilní telefony. Výše zlevnění je závislá na cenovém programu, který zákazník používá a týká se domácností i podnikových klientů.

Telecom se minulý rok potýkal s poklesem výnosů z hovorného. Ty proti roku 2000 poklesly o 12 procent na 21,2 miliardy korun. Telecom provozuje 3,84 miliónu telefonních stanic. Firmu z 51 procent vlastní stát, který svůj podíl, spolu s 27 procenty akcií konsorcia TelSource prodává.

BONN - Německá společnost T-Mobile, která v České republice vlastní mobilního operátora RadioMobil, počítá pro letošní rok s citelným zpomalením růstu. Ten se má u tržeb pohybovat kolem 30 procent, zatímco loni činil 41 procent. Růst zisku EBITDA se má snížit z loňských 123 procent jen asi na 30 procent či mírně nad tuto hranici.

Růst zisku mají přitom z valné části zajistit účasti, které má T-Mobile ve Spojených státech, zatímco růst v Evropě bude jen minimální. Na letošní rok tak T-Mobile počítá s tržbami kolem 19 miliard eur, zatímco zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) má činit mírně přes čtyři miliardy eur, píše se v dnešní zprávě firmy.

"Růst tržeb společnosti T-Mobile určitě zajistí Amerika. To je něco, co nás odlišuje od našich konkurentů v Evropě," podotkl finanční ředitel Thomas Winkler. T-Mobile je součástí skupiny Deutsche Telekom, která je podle výše tržeb největší telekomunikační společností v Evropě.

Deutsche Telekom v loňském roce převzal za zhruba 28 miliard dolarů americkou firmu Voicestream a právě na ni letos spoléhá nejvíce. Firma je totiž v silné růstové fázi a letos by se měla na celkových tržbách divize T-Mobile podílet až z 33 procent. V letošním prvním čtvrtletí firmě T-Mobile sice vzrostly tržby o 66 procent, pokud by se ale nebral v úvahu vliv Voicestreamu, růst by činil pouze 11 procent.

T-Mobile v prvním čtvrtletí rovněž zdvojnásobil zisk EBITDA, a to zhruba na 1,2 miliardy eur, avšak bez vlivu Voicestreamu by zisk zůstal zhruba stejný jako v předchozím čtvrtletí. Na konci loňského roku se firmě dokonce zastavil růst počtu zákazníků a v Německu a Rakousku v prvním čtvrtletí klesl. Hlavním důvodem je to, že T-Mobile vyškrtl zákazníky, kteří si v předvánoční horečce koupili mobilní telefon, ale zatím ho nepoužili.

PRAHA - Mobilní operátor RadioMobil zvýšil v prvním čtvrtletí počet klientů o 180 000 na 3,033 milionu. Firma vykázala výnosy 160 milionů EUR (4,8 miliardy Kč) a provozní zisk EBITDA 77 milionů EUR (2,33 miliardy Kč). Oznámila to včera její mateřská společnost T-Mobile. Konkurenční Eurotel a Český Mobil výsledky zatím neoznámily.

Celá skupina T-Mobile, která zahrnuje mateřskou firmu v Německu, dále firmy T-Mobile v Británii, Rakousku, ČR a americkou dceru VoiceStream, vykázala v prvním čtvrtletí růst počtu zákazníků o 14,39 miliónu na 46,3 miliónu lidí. Výnosy vzrostly o 66 procent na 4,465 miliardy EUR a EBITDA o 105,6 procenta na 1,211 miliardy EUR.

Průměrné náklady na získání nového zákazníka měl RadioMobil 33,8 EUR (zhruba 1024 Kč), v celé skupině pak byly v průměru 113,1 EUR. Podíl odchozích klientů byl v prvním čtvrtletí 0,7 procenta měsíčně oproti 0,4 procenta ve stejném období loni. Skupina T-mobile měla v průměru 2,2 procenta odcházejících zákazníků.

Společnost RadioMobil zároveň včera oznámila, že Robert Chvátal, dosavadní marketingový ředitel a člen představenstva společnosti RadioMobil, byl v rámci skupiny T-Mobile International jmenován generálním ředitelem společnosti EuroTel Bratislava. Funkci marketingového ředitele společnosti RadioMobil dočasně převezme Jiří Dvorjančanský, obchodní ředitel společnosti.

VARŠAVA - Polský regulační úřad telekomunikačních a poštovních služeb URTiP povolil odklad spuštění služeb třetí generace UMTS až na rok 2005. Původně se přitom počítalo s tím, že služby UMTS budou zákazníkům mobilních sítí přístupné již od roku 2004.

Souhlas s posunutím zahájení služeb úřad udělil na žádost tří licencovaných provozovatelů mobilních sítí, kteří jsou teď značně zadluženi. Operátoři tvrdí, že zařízení, které budou ke spuštění služeb třetí generace potřebovat, ještě není plně k dispozici, i když dodavatelé jim je slíbili.

"Není možné nabídnout služby s takovými technologiemi, které ještě nebyly ani navrženy," vysvětlil šéf úřadu URTiP Witold Grabos. Podotkl přitom, že služby UMTS nejsou zatím k dispozici v žádné evropské zemi. V Polsku je budou nabízet firmy Polkomtel, Centertel a PTC.

Majitelem firmy Polkomtel je britská společnost Vodafone, PTC je ve vlastnictví Vivendi Universal a firmu Centertel vlastní France Télécom. Všichni tři polští operátoři zatím provozují služby GSM, za licence na provozování služeb třetí generace UMTS ale každý z nich zaplatil zhruba 650 milionů eur, uvedla agentura Reuters.

Částka 650 milionů eur je v přepočtu asi 19,5 miliardy korun. V České republice si licenci na provozování služeb třetí generace UMTS koupili pouze dva operátoři, a sice Eurotel a RadioMobil. První z nich zaplatil 3,535 miliardy korun a druhý 3,861 miliardy Kč, přičemž vyvolávací cena činila 3,5 miliardy korun. Třetí operátor Český Mobil si licenci odmítl koupit s tím, že je příliš drahá.

CLINTON - Zisk americké telekomunikační a datové společnosti WorldCom klesl v prvním čtvrtletí letošního roku na 130 milionů dolarů z 594 miliónů ve stejném období loňského roku. Oznámila to včera firma a dodala, že její tržby se snížily o osm procent na 8,1 miliardy dolarů.

Zisk datové a internetové divize WorldCom Group se kvůli nižším výdajům zákazníků, jež byly důsledkem slabé ekonomiky, snížil na 184 miliónů dolarů z 532 miliónů ve stejném období loňského roku.

Tržby divize klesly o dvě procenta na 5,1 miliardy dolarů. Firma rovněž potvrdila svoji prognózu pro letošní rok, podle které by měla divize WorldCom Group vykázat zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) sedm až 7,5 miliardy dolarů při tržbách 21 až 21,5 miliardy.

LONDÝN - Největší mobilní operátor v Evropě Vodafone Group v prvním čtvrtletí rozšířil klientskou základnu o 1,3 milionu osob. Na konci března tak firma měla 101,1 milionu zákazníků. V současnosti však mobilní telefon v Evropě vlastní již 70 procent populace, proto se firma rozhodla zaměřit na zvýšení příjmů na jednoho zákazníka, které jsou zatím poměrně stabilní, uvedl včera generální ředitel společnosti Chris Gent.

Klíčovými trhy pro Vodafone jsou Británie, Německo a Itálie. Průměrné výdaje na zákazníka za 12 měsíců do konce března v Británii i v Itálii mírně stouply. V Británii zákazník v průměru utratil 276 liber (400 USD) a v Itálii 345 eur (307,8 USD). V Německu průměrný výdaj na zákazníka činil 298 eur, což bylo o pět eur méně než za 12 měsíců do konce prosince.

Příjmy Vodafone z mobilních datových služeb, které zahrnují zasílání textových zpráv, během března vzrostly o 13 procent. Za celý rok pak o více než 11 procent, napsala agentura Reuters.

TOKIO - S roční ztrátou způsobenou poklesem poptávky se poprvé v historii musí vyrovnat japonský výrobce mobilních telefonů Matsushita Communication Industrial Co. Ltd. Firma včera oznámila, že v uplynulém finančním roce, který skončil v březnu, hospodařila se ztrátou 43,2 miliardy jenů (333 milionů USD), což je nejhorší výkon firmy od roku 1968, kdy byla kótována na burze.

V předchozím roce MCI, která je divizí největšího světového výrobce elektroniky Matsushita Electric Industrial, skončila se ziskem 33,87 miliardy JPY. Tržby firmy v roce 2001/2002 klesly o 26 procent na 783,78 miliardy JPY.

V minulém fiskálním roce druhý největší výrobce mobilů v zemi dodal na trh 43 milionů mobilních přístrojů, letos však očekává pokles dodávek o deset procent na 38 milionů kusů. Na domácím trhu má MCI podíl 18 procent a do konce roku by ho ráda zvýšila na 26 procent. Velké naděje firma vkládá do nového modelu P504i, který má být uveden na trh příští měsíc.

S negativním výsledkem počítá firma i v první polovině tohoto roku. Čistá ztráta by se v tomto období mohla vyšplhat na 3,5 miliardy jenů. Tržby by měly dosáhnout 400 miliard JPY, napsala agentura Reuters.