TELeKONOM: Český Telecom expanduje do zahraničí...

PRAHA - Český Telecom začne v příštím roce nabízet v okolních zemích mezinárodní telekomunikační služby prostřednictvím sítě optických vláken. Firma chce takto získat nové příjmy v řádu stovek milionů korun ročně, uvedl na včerejší tiskové konferenci viceprezident pro velkoprodej Pavel Jiroušek.

Firma začne začátkem příštího roku nabízet jiným operátorům, ale i velkým firmám přenos dat, hlasu i internetového provozu ve vlastních přístupových bodech ve Frankfurtu nad Mohanem, Vídni a Bratislavě. Do konce roku by měla přibýt zastoupení v Budapešti a Varšavě. Služby budou zahrnovat jak spojení míst v tuzemsku s okolními zeměmi, tak i tranzit přes ČR.

Telecom využije jednak vlastní optickou síť v ČR, která zahrnuje 27 000 km kabelů, tak i páry optických kabelů pronajaté od dalších operátorů v zahraničí. Technologii pro mezinárodní telekomunikační přenosy dodá firmě Lucent Technologies. Náklady budou podle Jirouška výrazně nižší ve srovnání s investicemi do vlastní infrastruktury.

Telecom provozuje v ČR 3,75 milionu pevných linek a zároveň disponuje jednou z nejmodernějších telekomunikačních sítí v Evropě. Firmu vlastní z 51 procent stát, který má do konce listopadu uzavřít smlouvu o prodeji s konsorciem Deutsche Bank a TDC. Svůj 27procentní podíl prodává i konsorcium TelSource.

MURRAY HILL (USA) - Výrobce telekomunikačního zařízení Lucent Technologies Inc. hospodařil v posledním čtvrtletí fiskálního roku, které odpovídá třetímu kalendářního, se ztrátou a skončil tak v červených číslech již desáté čtvrtletí za sebou. Za ztrátami stojí pokles výdajů telekomunikačních

společností, píše se v dnešním prohlášen firmy.

Ztráta za tři měsíce do konce září se však snížila na 2,88 miliardy dolarů, tedy 84 centů na akcii. Ve stejném období předchozího roku dosáhla ztráta 8,8 miliardy dolarů, neboli 2,59 USD na akcii. Bez zahrnutí mimořádných položek ztráta činila 64 centů na akcii, což je téměř v souladu s odhady analytiků, kteří čekali ztrátu 65 centů na akcii. Tržby z běžného provozu se propadly o 23 procent na 2,28 miliardy dolarů.

Generální ředitelka společnosti Patricia Russová dodala, že prioritou společnosti je návrat k zisku do konce tohoto finančního roku, tedy do září 2003. Přispět k tomu má také další vlna propouštění. Na konci září firma zaměstnávala 47 000 osob a do konce září 2003 chce počet pracovníků snížit až na 35 000. Ještě v roce 2001 přitom firma zaměstnávala 106 000 osob. Velká

část propouštění by se měla uskutečnit do konce března, napsala agentura Reuters.



STOCKHOLM - Švédská telekomunikační společnost Tele2 vytvořila ve třetím čtvrtletí zisk před úroky, daní a odpisy 1,4 miliardy švédských korun. To je v přepočtu asi 150 milionů dolarů a výrazné zlepšení proti stejnému období loni, kdy zisk činil 716 milionů korun.

Výsledek je lepší i ve srovnání s odhady analytiků, kteří v průměru očekávali zisk 1,3 miliardy švédských korun. Tržby vzrostly meziročně na 7,7 miliardy z 6,3 miliardy SEK. Společnost měla koncem července asi 16,2 milionu klientů, do konce září se jejich počet zvýšil na 16,48 milionu.

Tele2, která působí také na českém trhu, ve včerejší zprávě uvedla, že provozování pevných linek už v jižní a střední Evropě nebylo ve třetím čtvrtletí ztrátové. Zisková marže ve čtvrtletí vzrostla na 18 procent, zatímco ještě ve druhém čtvrtletí činila 16 procent, podotýká agentura Reuters.

Tele2 od začátku roku stabilně zvyšuje ziskové marže i počet klientů a vytváří tím tlak na největšího provozovatele Telia. Ten nyní dokončuje proces převzetí finského rivala, společnosti

Sonera, ve snaze nalézt růstové možnosti na jinak nasyceném trhu. Analytici tvrdí, že Tele2 může Telii úspěšně konkurovat.

Společnost Tele2 začala od září v Česku nabízet meziměstské a mezinárodní telefonní služby prostřednictvím volby operátora. To již nabídla třeba společnost Aliatel, ale zatímco ta se zaměřuje

hlavně na podnikovou klientelu, Tele2 o sobě tvrdí, že své služby chce nabídnout především domácnostem.

FILADELFIE - Americká telekomunikační společnost WorldCom byla v prvních dvou měsících po svém bankrotu ztrátová. Oznámila to včera firma a dodala, že požádala soud o prodloužení konečného termínu pro plán reorganizace o pět měsíců.

Společnost, která je vyšetřována kvůli účetním podvodům, dále potvrdila, že by mohla odepsat nehmotná aktiva ve výši až 50 miliard dolarů. V červenci hospodařila firma se ztrátou 331 milionů dolarů při tržbách 2,464 miliardy a za srpen vykázala ztrátu 98 milionů dolarů a tržby 2,403 miliardy, napsala agentura Reuters.

Firma WorldCom na konci června překvapivě oznámila, že bude muset přepracovat účetnictví za pět čtvrtletí, protože některé výdaje zaúčtovala jako kapitálové investice a místo vykázaného zisku měla ztrátu. Několik týdnů poté firma zažádala o ochranu před věřiteli a vyhlásila tak největší bankrot v historii USA.