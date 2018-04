TELeKONOM: Český Telecom dostane novou konkurenci...

- Český telekomunikační úřad vypíše výběrové řízení na udělení dvou licencí na provozování fixních bezdrátových sítí FWA v pásmu 3,5 GHz. Tyto sítě mají sloužit konkurenci Českého Telecomu jako přístupové cesty pro poskytování telefonní služby koncovým zákazníkům. Záměr vyhlásit tendr oznámil úřad na internetu.

V současnosti úřad eviduje žádosti tří zájemců. V tzv. soutěži krásy bude nabízet dvě duplexní kmitočtová pásma, za která zájemci zaplatí po 20 milionech korun. Jeden zájemce se může přihlásit do soutěže o obě pásma.

Podobný tendr na přidělení tří licencí v pásmu 3,5 GHz vypsal úřad již loni, kdy kmitočty získaly společnosti SkyNet, Eurotel a Czech On Line (COL). Zatímco do loňska tyto frekvence využívaly firmy pro poskytování internetových služeb, tři udělované licence byly určeny výslovně pro veřejnou telefonní službu k posílení konkurenčního prostředí.

Technologie FWA umožňuje držitelům licencí vybudovat přístupové telekomunikační sítě nezávislé na Českém Telecomu. Frekvence 3,5 GHz se hodí pro přístup zejména k domácnostem, kterým poskytuje vysokou přenosovou kapacitu. Nevýhodou je nižší přenosový dosah signálu.

LONDÝN - Rozhovory o případném prodeji části nebo celé telekomunikační společnosti KPNQwest včera ztroskotaly. Financující banky totiž odmítly zadlužené nizozemské společnosti poskytovat další peníze, a je tedy velmi pravděpodobné, že firma v nadcházejících dnech zcela přeruší činnost.

Společnost KPNQwest minulý týden požádala o soudní ochranu před věřiteli, aby se mohla soustředit na restrukturalizaci. "Čas už vypršel a ředitelé firem nemohou pokračovat v práci, pokud jim chybí dostatečné financování," řekl agentuře Reuters zdroj, který je dobře obeznámený se situací.

HELSINKY - Švédská telekomunikační firma Telia předložila Evropské komisi ke schválení koupi finského operátora, společnosti Sonera. Uvedla to včera finská firma. Akcie obou společností se v posledních týdnech dostaly pod prodejní tlak v obavách z toho, že spojení neprojde kvůli požadavkům protimonopolních orgánů. Pokud se firmy sloučí, bude to první případ, kdy se v Evropě spojily dva bývalé státní telekomunikační monopoly.

Sonera uvedla, že první fáze šetření akvizice Evropskou komisí by mohla být uzavřena nejpozději v polovině července. Celkové převzetí by firmy rády uzavřely koncem srpna. Cena akvizice je pět miliard eur, tedy 4,7 miliardy dolarů.

Šéf mobilní divize Telie Kenneth Karlberg uvedl, že se žádného zpoždění neobává. Řekl také, že komise zatím nenaznačila, že by převzetí Sonery chtěla podrobně zkoumat. Pokud by na podrobné přezkoumání došlo, firemní plán by se zpozdil. Akcie obou firem včera klesly, napsala agentura Reuters.

OTTAWA - Kanadská Nortel Networks Corporation v rámci plánu na snížení nákladů prodá divizi optických komponentů. Toto rozhodnutí má pomoci firmě dostat se z červených čísel. Tržby i cena akcií společnosti totiž dramaticky klesly kvůli omezení výdajů telekomunikačních společností. Informovala o tom včera firma v prohlášení, v němž zároveň potvrdila předpověď na druhé čtvrtletí.

Ve druhém čtvrtletí Nortel počítá se zlepšením čisté ztráty z průběžných operací v porovnání s prvním kvartálem. Tržby by měly být ve čtvrtletním srovnání stejné, přinejhorším o pět procent nižší.

Společnost, která vyrábí širokou škálu zařízení pro mobilní, internetové a telekomunikační sítě, dodala, že nepočítá s modernizací aktivit v oblasti optických vláken, protože na trhu by podle ní nemělo dojít k oživení dříve než na přelomu let 2003 a 2004. Současná restrukturalizace těchto aktivit si vyžádá propuštění 3500 zaměstnanců.

BUDAPEŠŤ - Zisk maďarského mobilního operátora Pannon GSM v prvním čtvrtletí tohoto roku před zdaněním stoupl v meziročním srovnání o třetinu na 5,17 miliardy forintů (19,76 milionu USD). Výsledky nejvíce podpořil růst počtu nových předplatitelů, uvedla včera společnost.

Tržby maďarské divize norského Telenoru se v období leden až březen zvýšily o 26 procent na 35,5 miliardy HUF. Provozní náklady vzrostly o 31 procent na 13,44 miliardy HUF. Na konci března měl Pannon 2,09 milionu zákazníků, což je o 53 procent více než loni.

Podíl Pannonu na trhu se však mírně snížil ve prospěch jeho menšího rivala Vodafone Hungary. Pannon měl na konci března tržní podíl 38,96 procenta proti 39,85 procenta ve stejném období loni. Tržní podíl největšího maďarského mobilního operátora Westel klesl na 50,56 procenta z loňských 53,64 procenta, zatímco třetí operátor Vodafone Hungary si naopak na trhu polepšil a získal 10,47 procenta ve srovnání s 6,5 procenta v březnu 2001.

ŠANGHAJ - Čína by chtěla mít do konce roku 2005 přibližně 500 milionů uživatelů pevných telefonních linek a mobilních telefonů. Pokud se jí tento záměr podaří splnit, bude to znamenat zvýšení penetrace až na 40 procent, informovala včera agentura Reuters.

Penetrace znamená pokrytí telefonními přístroji, tedy pokud bude penetrace činit 40 procent, znamená to, že telefon vlastní 40 lidí ze 100. "Už teď máme nejvyšší počet uživatelů klasických a mobilních telefonů na světě," podotkl včera ministr informačního průmyslu Wu Ťi-čchuan.

Nyní je podle ministra v Číně zhruba 350 milionů uživatelů, tento počet se má ale do konce roku 2005 zvýšit na předpokládanou půl miliardu. Pomalejší však bude tempo růstu zavádění internetu, kde by měla penetrace do konce roku 2005 činit zhruba kolem 15 procent.

Čína je v současnosti největším trhem mobilních telefonů na světě, zatímco trh pevných telefonních linek má druhý největší na světě. Penetrace v nejchudších venkovských oblastech je ale stále velmi nízká, protože příjmy zemědělců mnohdy na pořízení telefonu nestačí.

Začátkem tohoto měsíce Čína rozbila monopol China Telecom, který provozuje pevné telefonní linky. Nyní jsou z něj dvě zcela samostatné firmy, které se mají zaměřit hlavně na zvýšení kvality služeb. Koncem roku by kombinovaná penetrace, tedy bez rozlišení klasických a mobilních telefonů, měla činit zhruba 15 procent.

LONDÝN - Britský mobilní operátor mmO2 vytvořil ve svém prvním úplném fiskálním roce, který skončil v březnu, hrubý provozní zisk (EBITDA) 433 milionů liber, tedy 633 milionů dolarů. Pátý největší mobilní operátor Evropy to uvedl ve včerejší zprávě.

Výsledek byl u horního okraje rozpětí 412 až 437 milionů liber, které čekali analytici. Předchozí rok uzavřela mmO2 s pro forma ztrátou 39 milionů liber. Firma se oddělila od British Telecom loni v listopadu, fiskální rok do března byl prvním rokem nezávislosti mmO2 na BT.

Ztráta před zdaněním byla v roce do března 873 milionů liber. MmO2 očekává, že bude zvyšovat tržby a porostou jí marže hrubého provozního zisku. V Německu již dosáhl počet uživatelů mmO2 čtyř milionů. Tržní podíl tak firma zvýšila na sedm procent. V Německu však dosáhla hrubá provozní ztráta 166 milionů liber; šéf divize přitom na konci loňského roku odhadoval ztrátu německých aktivit na 150 milionů.