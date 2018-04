TELeKONOM: Český Telecom dostal třiadvacetimilionovou pokutu...

BRNO/PRAHA - Český Telecom dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu 23 milionů korun za loňskou nabídku vysokorychlostního připojení k internetu technologií ADSL. Zprávu přinesla agentura ČTK.

Podle předsedy úřadu Josefa Bednáře se pokuta pohybuje v řádu desítek milionů korun. Přesnou částku neuvedl. Rozhodnutí, které úřad vydal koncem února, není pravomocné a nyní běží lhůta pro podání rozkladu.

Telecom podle mluvčího Vladana Crhy rozhodnutí zkoumá, ale k případnému odvolání se nevyjádřil. Mluvčí upozornil, že jde o šetření nabídky ADSL z poloviny loňského roku, která nemá nic společného se službami, jež firma nabízí nyní. "Nemůže to žádným způsobem ohrozit současnou nabídku služeb na bázi ADSL," uvedl.

V šetření s Českým Telecomem se ÚOHS zabýval tím, jestli firma v době, kdy službu pod názvem IOL Platinum poprvé nabídla na jaře loňského roku, nebránila vzniku konkurence. Bednář uvedl, že antimonopolní úřad sleduje rozvíjející se trhy, mezi něž telekomunikace patří, a věnuje se i tomu, jestli dominantní firma nebrání vstupu nových soutěžitelů na trh.

Služba tzv. rychlého internetu přes telefonní linku, využívající technologie ADSL, nebyla v České republice zavedena plošně. To je podle Bednáře alarmující a v neprospěch zákazníků. Telecom byl loni v srpnu nucen po rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ADSL přestat nabízet. S novou nabídkou, která umožňuje poskytování služby i konkurenčním firmám, společnost přišla letos v únoru.

Podle vyjádření ČTÚ z konce února nesplnil Český Telecom ani novou nabídkou podmínky pro nabízení vysokorychlostního spojení na internet. Firma totiž umožnila ostatním operátorům pouze přístup ke službě a nikoli rovnocenné propojení sítí, které by umožnilo službu nabízet za nižší ceny. Zatímco v případě přístupu ke službě je větší část přenosu dat vedena po datové síti Telecomu, v případě propojení by přenos mohli od nejbližší ústředny provádět operátoři.

Telecom byl v souvislosti se službou ADSL kritizován i za vysokou cenu služby. Předseda ÚOHS Bednář k tomu včera uvedl, že cenová kontrola je plně v kompetenci cenového regulátora, kterým je Český telekomunikační úřad.

HELSINKY - Největší světový výrobce mobilních telefonů, finská společnost Nokia, včera varoval před poklesem zisku i tržeb v prvním čtvrtletí tohoto roku. Důvodem je slabší poptávka po zařízeních pro mobilní sítě a rovněž neochota spotřebitelů více utrácet za nové telefony.

Nokia dává vinu za tento stav především ekonomické situaci, která vyšším výdajům příliš nesvědčí. V prvním čtvrtletí loňského roku měla Nokia tržby kolem 7,01 miliardy eur, na první čtvrtletí tohoto roku ale čeká pokles.

Akcie na varování zareagovaly poklesem o sedm procent na 10,68 eura. Vedou si tak hůře než technologický index DJ Stoxx European Technology, který ztrácel 4,5 procenta. V letošním roce akcie Nokie ztrácejí už asi 30 procent. Konkurenční společnost Ericsson si včera odepsala 13 procent.

Podíl firmy Nokia na trhu mobilních telefonů vysoko přesahuje 30 procent, což je více než dvakrát tolik než činí podíl u jejího nejbližšího konkurenta, americké společnosti Motorola. Na první čtvrtletí Nokia předpovídá ztrátu v divizi výroby mobilních sítí, podotýká agentura Reuters.

PRAHA - Přibližně 40 procent domácností, které jsou připojeny na internet, uvažuje o změně typu připojení. Zhruba tři čtvrtiny by přitom daly přednost bezdrátovému připojení a dvě třetiny připojení přes kabelovou televizi. Polovina by dala přednost ISDN lince a 40 procent technologii ADSL, vyplývá z průzkumu agentury NMS.

Hlavním trendem, který vede uživatele k úvahám o změně typu připojení, je být připojen nepřetržitě 24 hodin denně. V současnosti je přitom podle průzkumu 57 procent domácností připojeno na internet prostřednictvím telefonní linky nebo ISDN linky, kde platí za čas strávený připojením.

Více než 40 procent domácností zaplatí měsíčně za internet přes 500 korun. Tato částka se však například devíti desetinám uživatelů telefonického připojení jeví na hranici únosnosti. Stejné procento uživatelů ISDN považuje za maximální měsíční platbu sumu do 750 korun a většina uživatelů by byla ochotna platit do 1000 korun za ADSL.

Třetina domácích uživatelů internetu využívá pro domácí připojení nejčastěji služby Tiscali, jedna čtvrtina služby Volný, 14 procent uživatelů se připojuje prostřednictvím Internet OnLine a desetina využívá službu Redbox společnosti Contactel.

Svou domácnost k internetu zatím nepřipojilo 20 procent lidí, kteří již internet používají. Kolem 85 procent jich však připojení plánuje. Více než polovina uživatelů zvažuje jiný typ připojení, než je vytáčený přístup přes telefon.

HANNOVER - Německé odvětví počítačových a telekomunikačních technologií loni poprvé vykázalo pokles a letos se v něm nečeká žádný růst. Uvedla to včera na hannoverském veletrhu CeBIT hlavní německá odvětvová asociace Bitkom.

Německý trh vyspělých technologií byl v Evropě jediný, který utrpěl pokles. Tržby na tomto trhu klesly loni o dvě procenta na 132 miliard eur a letos se předpokládá stagnace, uvedla asociace ve sdělení k tiskové konferenci den před zahájením veletrhu.

Důvody poklesu odvětví jsou domácí, řekl šéf Bitkom Volker Jung. "Ekonomika v depresi, škrty ve veřejných výdajích a 50 miliard eur nákladů na licence na 3G (mobilní systémy třetí generace), které pak chybějí na investice," vyčíslil Jung příčiny slabosti.

Letos se dá v odvětví čekat maximálně půlprocentní růst, příští rok by se však sektor měl zvednout o tři procenta. Odhady jsou však nejisté a v případě vypuknutí války v Iráku může být všechno jinak, dodala asociace.

Globální trh informačních technologií rostl v roce 2002 jen o 1,2 procenta. Letos se očekává růst o 4,5 procenta a příští rok zrychlení na pět až šest procent, uvedla podle agentury Reuters prognóza výzkumného ústavu EITO.

PRAHA - Tuzemští mobilní operátoři v loňském roce dohromady zvýšili tržby o 3,4 procenta na 57,8 miliardy korun. Počet zákazníků stoupl o 1,6 milionu, tedy 23 procent, na 8,58 milionu. Vyplývá to ze sdělení Eurotelu, RadioMobilu a Českého Mobilu.

Nejmenší mobilní operátor Český Mobil loni zvýšil tržby ze 4,7 miliardy na 7,4 miliardy korun. RadioMobil, který provozuje síť T-Mobile, zaznamenal růst o 2,2 procenta na 21,6 miliardy. (Zisk zvýšila i mateřská německá firma T-Mobile.)

Naopak největší operátor Eurotel ohlásil pokles tržeb o 4,3 procenta na 28,8 miliardy korun. Vývoj tržeb podle zástupců Eurotelu a RadioMobilu loni negativně ovlivnil pokles propojovacích poplatků pro volání mezi sítěmi. Eurotel ohlásil pokles výnosů z propojení o 18 procent na 4,8 miliardy a RadioMobil snížení o 12 procent na 4,6 miliardy.

Nejvyšší zisk loni vykázal Eurotel, kterému narostl čistý profit o necelá tři procenta na 6,3 miliardy korun. RadioMobil ohlásil růst zisku o 14 procent na 2,9 miliardy a Český Mobil poprvé skončil v provozním zisku 650 milionů korun proti předchozí ztrátě 1,5 miliardy korun.

Podle telekomunikačních odborníků je v současné době mobilní trh vysoce saturován a nelze očekávat výrazné zvyšování počtu klientů. Případný růst tržeb v letošním roce tak mohou operátoři generovat nabídkou nových služeb zejména z oblasti datové komunikace a posílání multimediálních zpráv.

Nejvíce zákazníků, téměř 660 000, loni získal RadioMobil, který měl na konci roku 3,51 milionu uživatelů. Eurotel získal jen o několik tisíc klientů méně, když zvýšil počet zákazníků z 3,24 na 3,89 milionu zákazníků. Český Mobil zvýšil počet klientů o 320 000 na 1,18 milionu.