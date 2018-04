TELeKONOM: Český Telecom dostal 6,5 milionu pokuty...

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal společnosti Český Telecom pokutu 6,5 milionu korun za nepovolené dohody o cenách telefonních karet. Společnost distributorům určovala v letech 2001 a 2002 maloobchodní ceny za prodej předplacených karet X, což úřad posuzuje jako jeden ze závažných deliktů, řekl novinářům předseda úřadu Josef Bednář. Telecom o dalším postupu rozhodne po analýze rozhodnutí.

Antimonopolní úřad již Český Telecom za tento přestupek pokutoval, firma však proti rozhodnutí podala rozklad. Ve druhostupňovém řízení předseda ÚOHS původní sankci snížil o jeden milion korun. Uznal tak námitku, že se nejednalo o opakované jednání, jak bylo v dřívějším rozhodnutí uvedeno.

Telecom podle mluvčího Vladana Crhy považuje za pozitivní, že úřad uznal některé výhrady společnosti a původní částku snížil. Zda se firma znovu odvolá, či jak na rozhodnutí zareaguje, mluvčí neuvedl. "Konkrétní reakci sdělíme až po detailním prostudování rozhodnutí," vysvětlil. "Český Telecom byl dříve pokutován za porušení zákona, ale v jiné skutkové podstatě," řekl Bednář.

Úřad zjistil porušení zákona ve třech rámcových smlouvách, které Telecom uzavřel s odštěpnými závody České pošty a s firmou Student Agency. Operátor v nich kupující a odběratele zavázal k prodeji a distribuci karet za stanovené nominální ceny. Partneři pak tuto cenu vnímali jako pevnou a nemohli si ji stanovit sami.

"Na trhu existuje regulovaná maximální cena, která nevylučuje konkurenci, a je tedy možno jít pod ni," doplnil Bednář. Český Telecom musí do jednoho měsíce vypustit ze smluv dohody o určení cen a dále nahradit pojmy 'maloobchodní' či 'nominální' údajem 'maximální'. O splnění těchto opatření pak musí informovat antimonopolní úřad.

Český Telecom patří k firmám, o něž se ÚOHS zajímá poměrně často. Naposledy dostal letos na jaře pokutu 23 milionů Kč za loňskou nabídku rychlého přístupu na internet ADSL. Podle úřadu tehdy firma svou nabídkou IOL Platinum omezila konkurenci. Společnost proti rozhodnutí podala rozklad. "Telekomunikace jsou velmi dynamický trh a i v zahraničí mají podobné zkušenosti," uzavřel Bednář s tím, že ceny diktované dominantním subjektem mají vždy negativní vliv na spotřebitele.

PAŘÍŽ - Francouzský výrobce telekomunikačního zařízení Alcatel získal sedmiletý kontrakt na provoz a údržbu sítě rakouského mobilního operátora ONE. Hodnota kontraktu činí 472 milionů eur. ONE se díky dohodě bude moci soustředit pouze na nabídku služeb a péči o zákazníky, oznámil Alcatel.

Alcatel není v současnosti dodavatelem síťového zařízení pro ONE, podle dohody se však stane správcem celé sítě operátora a bude se starat o její údržbu. Dohoda vstoupí v platnost 1. ledna. Dohoda zahrnuje i projekt na plánované rozšíření a rozvoj nové sítě GSM a nové infrastruktury sítě třetí generace. To znamená, že Alcatel se bude starat i o nové sítě, jejichž výstavba a rozvoj jsou v plánu, bez ohledu na to, kdo dodá zařízení.

Dohoda zahrnuje také péči o zařízení regionálních kanceláří, obchodů a sídla operátora. V rámci dohody přejde kolem 200 zaměstnanců provozu a údržby ONE do rakouské divize Alcatelu. V ONE vlastní 51 procent německý konglomerát E.ON. Menší podíly pak vlastní také norský Telenor, francouzský Orange a dánská TDC, napsala agentura Reuters.

AMSTERDAM - Nizozemská telekomunikační skupina KPN dostala pokutu za to, že její mobilní divize neumožňuje zákazníkům rychlý přechod na jiného operátora, pokud si chtějí ponechat své současné číslo. KPN tak bude platit měsíční pokutu 50 000 eur, dokud svůj postoj nezmění a nezačne ctít předpisy. Pokuta se může vyšplhat maximálně na 300 000 eur, oznámil regulátor telekomunikačního trhu v Nizozemsku OPTA.

"KPN Mobile vytvořila zbytečné obtíže pro spotřebitele a podnikatele při změně mobilního operátora. Předpisy garantují, že spotřebitelé si mohou snadno přenést své mobilní číslo k novému poskytovateli služeb, (...) ale KPN Mobile se těmito předpisy neřídí," uvedla OPTA v prohlášení. OPTA nařídila KPN Mobile, že má umožnit klientům ponechat si své současné číslo i v případě, že přechází k novému operátorovi dříve, než vyprší jejich současná dohoda s KPN. KPN Mobile by také měla ujistit klienty, že převod čísla na nového operátora bude možný v průběhu deseti pracovních dní.

KPN odpověděla, že není povinností OPTA zasahovat do dohod podepsaných mezi spotřebiteli a operátory a podle ní by telefonní číslo a dohoda mezi klientem a operátorem neměly být považovány za různé entity. "Budeme protestovat proti tomuto rozhodnutí (regulátora)," dodala v rozhovoru pro agenturu Reuters mluvčí mobilního operátora.

FRANKFURT - Německý mobilní operátor mobilcom zvýšil ve třetím čtvrtletí čistý zisk na 14,8 milionu eur, což je více než čtyřnásobek ve srovnání s předchozími třemi měsíci. Oznámila to firma s tím, že se začala vyplácet její restrukturalizační opatření.

Čistý zisk nezahrnuje jednorázový příjem 145 milionů eur z prodeje podílu v německém poskytovateli internetových služeb freenet.de. Tržby se proti druhému čtvrtletí mírně zvýšily na 450,9 milionu eur, počet zákazníků u mobilních služeb však klesl o sto tisíc na 4,1 milionu osob.

Společnost nicméně očekává, že počet uživatelů jejích mobilních služeb se do konce letošního roku zvýši na 4,2 milionu osob. Firma rovněž potvrdila, že v celém letošním roce počítá s provozním ziskem. Provozní profit mobilní divize se ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci více než zdvojnásobil na 10,3 milionu eur a její tržby se zvýšily o dvě procenta na 336 milionů eur. Firma snížila počet zaměstnanců a výdaje na marketing, aby kompenzovala pokles počtu zákazníků.

Společnost mobilcom, která se v loňském roce těsně vyhnula platební neschopnosti, byla ve třetím čtvrtletí nucena prodat 20procentní podíl ve firmě freenet.de, aby zlepšila finanční situaci. Společnost tak nyní ve firmě freenet.de drží 53procentní podíl, napsala agentura Reuters.