TELeKONOM: Český Telecom bude znovu smlouvat o ceně Eurotelu...

PRAHA - Český Telecom bude s konsorciem Atlantic West znovu jednat o ceně, za kterou bz měl koupit 49procentní podíl v mobilním operátoru Eurotel. Telecom, který již vlastní 51 procent Eurotelu, se koncem července s konsorciem předběžně dohodl na ceně 1,475 miliardy USD (asi 55 miliard korun). Po teroristických útocích v USA a jejich dopadu na světové trhy chce jednání znovu otevřít.

"Budeme diskutovat o celé dohodě jako celku a všech jejích aspektů včetně ceny," řekl ČTK mluvčí Telecomu Vladan Crha. O přezkoumání podmínek předběžné dohody rozhodlo představenstvo firmy na středečním jednání. Vycházelo přitom z analýzy přímých i nepřímých vlivů nedávného dramatického vývoje na celosvětových

kapitálových trzích na tuto transakci. "Nemůžeme ignorovat nedávný nepříznivý vývoj na trhu cenných papírů. Musíme především chránit hodnotu pro akcionáře. Proto se

společnost rozhodla, že hlavní aspekty předběžné dohody bude třeba znovu projednat s Atlantic West B.V.," řekl generální ředitel Telecomu Přemysl Klíma.

Atlantic West tvoří americké společnosti Verizon Communications a AT&T. Podle Crhy se zatím nedá říci, jaký vliv bude mít toto rozhodnutí na konečné datum uzavření kontraktu. "Žádná strana nemá zájem na prodlužování jednání," dodal. Na případném uzavření konečné dohody o koupi zbytku Eurotelu závisí termín privatizace Telecomu. Ten se podle ministerstva financí pravděpodobně přesune z října na příští rok. Podle analytika Atlantik FT Jana Schiessera povede znovuotevření jednání o koupi podílu v Eurotelu ke snížení ceny a prodloužení procesu. "Rozhodnutí znovu jednat o ceně tak považujeme pro hodnotu společnosti i vzhledem k privatizaci za pozitivní," uvedl. Podle jeho slov by původně dohodnutá cena v přepočtu 55 miliard Kč by znamenala zhruba 15procentní prémii nad

odhadovanou fundamentální hodnotou 47,6 miliardy Kč.



LONDÝN - Francouzský výrobce telekomunikačního zařízení Alcatel pracuje na několika plánech možného partnerství, které by posílilo jeho problémovou divizi mobilních telefonů. Společnost však nepospíchá s vytvořením aliancí, společných

podniků nebo komerčních partnerství z důvodu opožděnému zavedení rychlé bezdrátové internetové telekomunikace, uvedl včera v rozhovoru pro agenturu Reuters prezident divize e-business, která zahrnuje i mobilní telefony, Olivier Houssin.

Houssin se však odmítl vyjádřit ke spekulacím, že Alcatel vede rozhovory s japonskou Mitsubishi, která ve středu oznámila, že je blízko dohody o spojení s evropským partnerem. Seznam potenciálních partnerů se však snižuje, protože švédský Ericsson se dohodl o spojení s japonskou Sony a německý Siemens vyvíjí

novou technologii s japonskou Toshibou. Vůdce trhu Nokia pak již dříve naznačil, že partnery nepotřebuje. Houssin dodal, že jednání nejsou vedena pouze s výrobci

mobilních telefonů, a poznamenal, že zájem o integraci bezdrátové komunikační technologie do svých produktů mohou mít také výrobci kapesních počítačů. "Mohou zde být další (zájemci) a my můžeme uzavřít více než jedno partnerství," prohlásil.



LONDÝN - Britská společnost Vodafone Group, která je největším světovým mobilním operátorem, zaplatí za získání 21,7procentního podílu v Japan Telecom v hotovosti až 1,8 miliardy liber (2,64 miliardy dolarů). Svůj podíl v japonské společnosti tak zvýší na 66,7 procenta. Uvedla to včera agentura Reuters.

Nabídku hodlá britská společnost financovat z vlastních zdrojů. Očekává se, že akvizice bude mít ve finančním roce 2003 "zřeďující" vliv na zisk připadající na jednu akcii a ovlivní amortizaci goodwillu. V roce 2004 by pak měl být efekt již neutrální. Vodafone uvedl, že hodlá zvýšit ziskovou marži v J-Phone, která je mobilní divizí Japan Telecomu, do konce kalendářního roku 2005 až na 30 procent. "Vidím potenciál pro další zlepšení marže v J-Phone Communications. Budeme usilovat o to, aby zisková marže EBITDA do konce kalendářního roku 2005 dosáhla 30 procent,"

řekl výkonný ředitel britské společnosti Chris Gent.

Nabídka Vodafonu na převzetí podílu v Japan Telecom představuje 29procentní prémii nad středeční závěrečnou cenou akcií japonské firmy a 37procentní prémii nad průměrnou závěrečnou cenou akcií za posledních 20 dní. Návrh Vodafone tak představuje cenu 450 000 jenů (3,834 dolaru) za jednu akcii.

"Tato transakce dále posílí pozici Vodafone v Japonsku a poskytne nám větší orientaci na služby třetí generace 3G," řekl výkonný ředitel Vodafone Chris Gent