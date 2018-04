TELeKONOM: Český Telecom bude mít 26 konkurentů...

PRAHA - Celkem 26 telekomunikačních firem získalo do konce letošního roku od Českého telekomunikačního úřadu licenci k poskytování veřejných telefonních služeb v pevné

síti a potenciálně tak mohou konkurovat dominantnímu Českému Telecomu. Budovat a provozovat pevné telekomunikační sítě pak podle údajů ČTÚ může v tuzemsku 55 firem.

Alternativní operátoři se po liberalizaci telekomunikačního trhu v letošním roce soustředili spíše na lukrativní podnikové klienty, ke kterým se jim vyplatí vybudovat vlastní přístupovou síť. Linky do většiny domácnosti totiž vlastní Telecom, který je konkurenci dosud nezpřístupnil.

Problematiku pronájmu tzv. místních smyček má řešit teprve novela telekomunikačního zákona, jejíž věcný záměr má projednávat vláda v květnu příštího roku. Služba volby operátora, která by

umožnila využít služeb jiné firmy pomocí číselné předvolby, pak má platit od poloviny roku 2002..

Telecom dosud letos podle mluvčího Vladana Crhy podepsal smlouvu o propojení se sedmi alternativními operátory. Propojení již funguje s Aliatelem, Czech On Line, Contactelem, ETELem, GTS, Pragonetem a British Telecomem. Firma vede oficiální jednání s dalšími šesti zájemci a se třemi společnostmi předběžně vyjednává. Mezi firmy, se kterými již Telecom jedná oficiálně, patří například World On Line, InWay nebo Globaltel.

MOSKVA - Příjmy ruských firem, které se zabývají informačními technologiemi a telekomunikacemi obecně, se v letošním roce zvýšily zhruba o 60 procent. Na základě hrubé kalkulace to předpovídá ministr spojů a informačních technologií Leonid Rejman.

Rusko by podle ministra mohlo během příštího roku udělit zatím třetí licenci na poskytování sítě mobilních telefonů ve standardu GSM. Licenci lze podle něj očekávat v Petrohradu, což je v Rusku druhý nejlukrativnější trh tohoto druhu. Ministr opírá odhad celoročního růstu tržeb o výsledky firem

za prvních devět měsíců. Souhrnný růst za firmy, které patří do jeho resortu, totiž od ledna do září v meziročním srovnání činil asi 40 procent, podotýká agentura Reuters.

Tržby v telekomunikačních monopolech pod kontrolou státu vzrostly o 46 procent, zatímco růst u firem, které se zabývají informačními technologiemi, činil asi 38 procent. Mobilní operátoři letos zhruba zdvojnásobili klientskou základnu; podle Rejmana bude tento trend pokračovat.

PRAHA - Český Telecom zaznamenal na Štědrý den zvýšení počtu telefonátů do ciziny o 60 procent na 650 000 hovorů. Objem volání do zahraničí se téměř dostal na úroveň běžného pracovního dne a byl tak o zhruba 250 000 hovorů vyšší než 23. prosince, řekl mluvčí firmy Vladan Crha.

Počet telefonátů v rámci ČR se 24. prosince oproti jiným svátkům zvýšil o deset procent. Nejméně lidé telefonovali mezi 17:00 až 19:00, kdy je tradiční čas pro štědrovečerní večeři. Naopak nejvíce hovorů firma zaznamenala mezi 10:00 až 12:00 hodinou a zvýšený provoz pokračoval až do 17:00. Běžně bývá ve sváteční dny špička okolo 19:00 hodiny. U mezinárodních hovorů se hlavní provozní hodina posunula z dopoledních 10:00 na dobu mezi 19:00 a 21:30.

Zvýšený provoz zaznamenali i mobilní operátoři. Uživatelé mobilních telefonů na Štědrý den odeslali rekordních 30 miliónů krátkých textových zpráv, což je více než třetinový nárůst proti stejnému dni loni. Český Telecom provozuje celkem 3,85 milionu hlavních telefonních stanic, počet mobilních telefonů se v ČR pohybuje okolo sedmi milionů.

Český Telecom koncem minulého týdne také dokončil digitalizaci telefonní sítě ve Středočeském kraji mimo oblast Prahy. Na digitální ústředny je napojeno všech 359 200 stanic a 3472 telefonních automatů, řekl mluvčí firmy Vladan Crha. Střední Čechy jsou předposledním krajem v Čechách, který

nebyl digitalizován. Podíl telefonů napojených na digitální ústředny přesáhl 93 procent. Telecom celkem provozuje 3,85 miliónu hlavních telefonních stanic.

Kompletní digitalizaci sítě firma dokončí do poloviny příštího roku. Tento proces umožní vedle zavedení doplňkových služeb spuštění volby operátora a zářijové celoplošné přečíslování telekomunikační sítě.

Hlavním akcionářem Telecomu je Fond národního majetku s 51 procenty akcií. Státní podíl má být privatizován do konce března 2002. Privátními akcionáři jsou konsorcium TelSource s 27 procenty. Dalších 6,5 procenta vlastní KPN Royal Dutch Telecom.