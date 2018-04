TELeKONOM: Český Telecom až dnes zapojuje novou infolinku...

PRAHA - Český Telecom oznámil, že až dnes v 8:00 začne provozovat třetí infolinku o telefonních číslech. Důvodem je nápor uživatelů po přečíslování na nynější linky 1180 a 14111. Nová linka externího telefonického centra 14119 bude zpoplatněna stejně jako linka 1180, tedy 5,50 Kč za minutu, řekl včera mluvčí Vladan Crha.

Firma v pondělí zaznamenala na infolinkách rekord, když se dovolalo celkem téměř 689 000 lidí. Z toho na tradiční informace o telefonních číslech volalo 399 000 lidí proti běžnému průměru 120 000 a na automatické informace o změněných číslech 14111 se

dovolalo 289 000 osob. Běžně na linku před přečíslováním volalo kolem 14 000 zájemců.

Firma pro informace o nových telefonech doporučuje vedle svého webu www.telecom.cz adresu www.telefonnicislo.cz nebo stránky www.quick.cz a www.iol.cz pro bezplatné stažení softwaru pro hledání nových čísel. Nová čísla lze zjistit i na adresách jiných operátorů, například www.gts.cz, www.oskarmobil.cz či www.radiomobil.cz. Telecom o víkendu změnil čísla všech svých 3,76 milionu stanic. Ta jsou jednotně devítimístná včetně předvolby

telefonního obvodu, která se vytáčí i při místním styku, a neobsahují nulu na začátku. Nulu vymazali z více než 7,8 milionu čísel i mobilní operátoři.



PRAHA - Český telekomunikační úřad by měl za rok získat větší pravomoci. Umožní mu to nový zákon o elektronických komunikacích, který by ČR měla přijmout po vzoru EU. V zákoně budou obsaženy i poznatky z 13měsíčního působení španělských telekomunikačních odborníků na ČTÚ, které skončilo v minulých dnech, uvedl na včerejší tiskové konferenci předseda úřadu David Stádník.

Španělskou pomoc hradila EU z programu Phare částkou 600 000 eur, tedy zhruba 18 milionů korun. Z projektu vzešel akční plán, na jehož základě by se měl úřad přeměnit v silného nezávislého regulátora s většími pravomocemi než dosud. Plán by měl zároveň

řešit technické a finanční zabezpečení úřadu.

Ještě letos by mělo ministerstvo dopravy a spojů vládě předložit návrh novely telekomunikačního zákona. Ten nově upravuje možnost pronájmu místních sítí Telecomu konkurenci a částečně i zlepšuje pozici ČTÚ při jednáních mezi operátory.

SOFIE - Do užšího výběru zájemců o koupi 65 procent akcií bulharského telekomunikačního podniku BTC postoupila britská investiční společnost Advent a turecké

konsorcium s účastí Turk Telecomu. Oznámila to včera bulharská privatizační agentura.

Do dvou týdnů chce agentura vybrat z obou subjektů toho, s nímž povede exkluzivní jednání. "Považujeme dvě nabídky za úspěch, protože se nám podařilo zajistit konkurenci a protože máme dva seriózní kandidáty," řekla mluvčí úřadu agentuře Reuters.

Advent se uchází o bulharský Telekom prostřednictvím své dceřiné firmy Viva Ventures. Turk Telekom spolupracuje v konsorciu s průmyslovou skupinou Koc Holding. Zájem o privatizaci BTC měl ještě investiční fond americké pojišťovny AIG, ten však konečnou nabídku nepředložil.



MARRÁKEŠ - Jeden a půl milionu vesnic ve světě nemá základní telefonické spojení. Kapacity telekomunikací se ve světě přitom mezi lety 1995 a 2000 zvětšily dvěstěkrát. Při

dnešním zahájení 16. konference o světových telekomunikacích to uvedl Jošio Ucumi, generální tajemník Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), která čtyřtýdenní konferenci pořádá.

Ucumi vyzval delegáty konference, zejména ty z rozvinutých států, kteří mají zájem na stabilitě a hospodářském rozvoji afrických zemí, aby je pomohly zapojit do světového ekonomického prostředí. Konference se v marocké Marrákeši účastní tisícovka představitelů telekomunikačního sektoru z celého světa.

Ucumi dodal, že by zmíněných 1,5 milionu vesnic mohlo být připojeno za cenu nižší, než stojí licence na třetí generaci mobilních telekomunikací v rozvinuté zemi. Kolika lidí se to

týká, ale neuvedl.

V samotném Maroku se počet mobilních telefonů zvýšil ze 150 tisíc v roce 1999 na více než šest milionů dnes, připomněli představitelé pořadatelské země. ITU je mezivládní odborná organizace OSN s cílem podporovat technický rozvoj telekomunikací a spolupráci v jejich využívání. Vznikla v roce 1865, sídlí v Ženevě. Československo bylo členem

unie od roku 1918, Česká republika je členem ITU od roku 1993.