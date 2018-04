TELeKONOM: Český Telecom a ADSL - podruhé!

PRAHA - Český Telecom chce znovu začít nabízet vysokorychlostní přístup na internet přes telefonní linku pomocí technologie ADSL na začátku příštího roku. ČTÚ v srpnu firmě

zavedení služby zakázal, protože neumožnila ADSL nabízet alternativním operátorům. "V současné době urychleně dokončujeme velkoobchodní podmínky služby i podmínky pro koncové zákazníky," uvedl včera mluvčí Vladan Crha.

Podle něj je snahou Telecomu představit službu co nejdříve za podmínek, které by vyhovovaly ČTÚ i zákazníkům. Telecom oznámil zkušební provoz služby letos v květnu, ale nestihl připravit velkoobchodní nabídku pro další operátory. Proto regulátor na základě jejich stížnosti vydal nejdříve předběžné opatření a v srpnu službu definitivně zakázal.

Technologie ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) používá standardní telefonní linky pro vysokorychlostní datovou komunikaci, včetně přenosu hudby a videa. Domácnosti mohou používat běžnou linku vedle telefonování i k připojení na internet rychlostí několika stovek kilobitů za sekundu. Tradiční telefonní modemy přitom jsou schopny dosáhnout rychlosti maximálně 56 kb/s.

FRANKFURT - Německá telekomunikační skupina Deutsche Telekom by mohla do konce roku 2005 snížit počet zaměstnanců až o 46 000 osob v rámci snahy o redukci vysokého

zadlužení. Oznámil to včera mluvčí společnosti s tím, že tento krok by zahrnoval 35 000 pracovních míst v Německu a 11 000 v zahraničí.

Společnost již minulý týden oznámila, že během příštích tří let očekává snížení počtu zaměstnanců v divizi T-Com o 29 500 osob. V loňském roce zaměstnávala firma po celém světě celkem 242 000 pracovníků, napsala agentura Reuters.

Firma, která přislíbila, že do konce letošního roku sníží svůj dluh na 50 miliard eur z 64 miliard, vykázala za první pololetí čistou ztrátu 3,89 miliardy eur po ztrátě 349 milionů ve

stejném loňském období. Tržby se však zvýšily o 14,6 procenta na 25,75 miliardy.

BRUSEL - Evropská komise stále není zcela spokojena se stavem telekomunikačního trhu v České republice. V příslušné pasáži včerejšího posudku sice píše, že liberalizace trhu telekomunikací je v tuzemsku relativně dosti pokročilá, upozorňuje však na nutnost tuto liberalizaci dokončit.

Důraz klade také na posílení úlohy nezávislého regulátora. Po uvolnění trhu v lednu 2001 se zbytečně po 18 měsíců zdržovalo nastolení podmínek volné soutěže. Trh byl po celou dobu do značné míry ovládán jedním operátorem s převládající účastí státu a konkurence neměla snadný přístup na trh. Je třeba ještě plně liberalizovat lokální služby a zajistit soulad s předpisy Evropské unie o obsahu "univerzální služby", nabádá komise.

Bruselu se zejména nelíbí, že ačkoli byl Český telekomunikační úřad pověřen funkcí nezávislého regulátora, hodně pravomocí je nadále v rukou ministerstva dopravy a spojů. Bez odezvy zůstaly námitky, že personální propojení ministerstva a vedení Českého

Telecomu není v souladu s předpisy unie.

Zákony je podle EK třeba upravit tak, aby regulátor měl více pravomocí a aby byla posílena jeho nezávislost. Platné předpisy neumožňují dostatečně účinně a včas vynucovat jeho rozhodnutí. Navíc má Český telekomunikační úřad některé funkce, které podle směrnic EU nemusí vykonávat a jež vyčerpávají jeho rozpočet.

Monopol Českého Telecomu na poskytování hlasových služeb v pevné telefonní síti skončil k 1. lednu 2001, uvolnění trhu se však dotklo většinou jen podniků. Částečně se situace zlepšila od letošního 1. července, kdy Telecom zprovoznil službu volby operátora. Ta umožňuje všem jeho zákazníkům využít ke svým hovorům sítě alternativních operátorů.

Další možností pro konkurenci v telekomunikacích bude zavedení povinnosti pronájmu tzv. místních smyček, tedy jednotlivých telefonních linek Telecomu vedoucích z ústředen. S tím se počítá v novele telekomunikačního zákona, jež má být připravena do konce letošního roku.

Podmínkou úplné liberalizace telekomunikačního trhu je i zavedení služby přenositelnost čísla. Ta umožní zákazníkům ponechat si stejné číslo při výměně operátora. Podle zákona by měla být přenositelnost čísla umožněna do konce letošního roku.