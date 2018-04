TELeKONOM: Český Siemens pohltil pět menších firem...

PRAHA - Společnost Siemens převzala v České republice od začátku roku jmění pětice firem. Rozhodl o tom dříve Městský soud v Praze, jehož usnesení nabylo 31. prosince právní moci. Vyplývá to z informací Siemensu. Firma Siemens s.r.o. převzala k 1. lednu jmění společností Landis & Staefa ESCO (CZ), Siemens Fire & Security Products, Siemens Building Technologies, Siemens-Centrum odborných služeb a Siemens Industrial Services.

Společnosti byly vymazány bez likvidace z obchodních rejstříků a Siemens přebral všechna práva a povinnosti spojené s podniky. Siemens ČR je součástí jednoho z největších světových elektrotechnických koncernů Siemens AG. Podniká v oblastech informace a komunikace, automatizace a řízení, energetika, doprava, zdravotnictví, domácí spotřebiče, osvětlení, elektronické součástky a nákup a logistika.

Skupinu firem Siemens tvoří v Česku více než dvacítka společností. S 11 000 zaměstnanci patří Siemens mezi největší zaměstnavatele v zemi. V obchodním roce 2002/2003, který skončil 30. září 2003, vykázala skupina podniků Siemens v České republice obrat 39,4 miliardy korun.

MILÁN/VÍDEŇ - Italský telekomunikační gigant Telecom Italia včera zahájil dlouho očekávaný prodej svého podílu v Telekom Austria institucionálním investorům. Celkem vlastní italská firma v rakouském telekomu podíl 14,78 procenta.

Telecom Italia v prohlášení upřesnil, že prodal investorům 73,9 milionu akcií. Stejné množství akcií Telekom Austria je obvykle na burze zobchodováno za šest měsíců. Akcie byly podle obchodníků nabídnuty za úterní závěrečnou cenu 10,57 eura, když minulý týden vystoupila cena až na 11,10 eura. Hodnota nabídky tak činí 781,1 milionu eur. Telecom Italia chce tuto částku použít na zpětný odkup vlastních akcií nebo snížení svého dluhu, dodávají analytici.

Dluh italského telekomu se po loňské fúzi s mateřskou Olivetti téměř zdvojnásobil. Díky prodeji neklíčového jmění se však podařilo dluh snížit a na konci loňského září činil 34,3 miliardy eur. Rakouská privatizační agentura OeIAG vlastní v Telekom Austria podíl 47,2 procenta. Ten hodlá do konce roku 2006 prodat na trhu. Mluvčí agentury Viktoria Kickingerová uvedla, že OeIAG se dohodla s Telecom Italia, že neprodá své akcie v rakouském telekomu dříve než v červnu. Chce tak usnadnit italské firmě prodej jejího podílu. Agentura očekává, že současný prodej podpoří cenu akcií Telekom Austria, protože na trhu bude nyní volně k dispozici více než 50 procent akcií firmy.



PRAHA - Vláda chce podle ministra financí Bohuslava Sobotky privatizovat svůj podíl v Českém Telecomu co nejrychleji. K prodeji je vhodná situace na trhu a stát má šanci získat za svůj podíl velmi dobrou cenu, tlumočil názor ministra jeho mluvčí Marek Zeman. Proces privatizace je však komplikovaný, takže není jisté, zda by prodej Telecomu mohl skončit již v letošním roce. Původně se uvažovalo o roku 2005.

Vláda má v Telecomu 51procentní podíl, jehož cena by se podle odhadů ekonomů mohla pohybovat mezi 50 až 65 miliardami korun. Zatím však není jasné, na co chce stát získané peníze použít. Odborníci doporučují příjmy z privatizace ponechat a financovat z nich jednorázové nákladné projekty, třeba důchodovou reformu.

Privatizační proces v lednu odstartovalo vyhlášení veřejné obchodní soutěže na výběr finančního poradce. Fond národního majetku by jej měl vybrat do 30. května. Ten by měl poté vládě do poloviny roku doporučit, zda by měla zvolit formu přímého prodeje strategickému partnerovi nebo podíl prodat formou veřejné nabídky akcií na kapitálových trzích s cílem maximálního výnosu. Vlastní privatizace měla podle původního harmonogramu začít až ve druhé polovině letošního roku a skončit zřejmě až v roce 2005.

Prodávat by se měl Telecom dohromady s dceřinou firmou Eurotel. Zájem o Telecom již neoficiálně projevily TDC a Goldman Sachs, PPF a údajně i Swisscom spolu se CVC Partners. Minulý pokus o prodej v roce 2002 ztroskotal na odmítavém stanovisku TelSource k ceně nabízené za jeho 27procentní podíl. Sobotka podotkl, že podmínky soutěže musí zůstat pro všechny účastníky soutěže stejné a transparentní.

CHICAGO - Americký výrobce telekomunikačního zařízení Lucent Technologies vykázal podruhé za sebou čtvrtletní zisk po předchozím tříletém období ztrát. Oznámila to včera frma dodala, že výdaje zákazníků i nadále vykazují známky stability.

Společnost hospodařila v prvním finančním čtvrtletí, které knčí v prosinci, se ziskem 349 milionů dolarů, tedy sedm centů na akcii, po ztrátě 389 milionů ve stejném období předchozího roku. Za poslední čtvrtletí minulého finančního roku vykázala firma čistý zisk 77 milionů dolarů.

Bez zahrnutí jednorázových položek činil zisk v prvním finančním čtvrtletí tři centy na akcii, zatímco analytici podle průzkumu firmy Reuters Research očekávali ztrátu jednoho centu na akcii. Tržby se meziročně zvýšily o 8,6 procenta na 2,26 miliardy dolarů a proti předchozímu kvartálu stouply o 11 procent, napsala agentura Reuters.