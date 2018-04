TELeKONOM: Český Mobil zdvojnásobil tržby, ale...

PRAHA - Nejmenší tuzemský mobilní operátor Český Mobil zvýšil v prvním čtvrtletí výnosy ze služeb o 48 procent na 2,25 miliardy Kč. Společnost, která od ledna do března zvýšila počet zákazníků své sítě Oskar o 90 800 na 1,27 milionu, však stále hospodaří se zhruba stomilionovou provozní ztrátou. Ta je zhruba o 350 milionů menší než loni. Výsledky firma oznámila včera v tiskové zprávě.

Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) se zvýšil z loňských zhruba 36 milionů korun na 510 milionů korun. Průměrný měsíční příjem na zákazníka podle mluvčího Igora Přerovského vzrostl o 54 korun na 591 Kč. Počet uživatelů datových služeb se zvýšil o 55 procent.

Díky zavedení nových tarifů se celkem 75.300 nových klientů rozhodlo pro některý z paušálních programů a zbylých 15 500 klientů dalo přednost předplacené Oskartě. Některý z tarifů nyní používá 39 procent zákazníků firmy, zatímco loni to bylo 27 procent. Firma měla podle svých odhadů zhruba 14procentní tržní podíl.

Konkurenční Eurotel zvýšil v prvním čtvrtletí počet zákazníků přibližně o 60 000 na 3,95 milionu lidí. Čistý zisk stoupl o devět procent na 1,64 miliardy korun a tržby stagnovaly na 6,8 miliardy korun. T-Mobile čtvrtletní výsledky oznámí v polovině května.

PRAHA - Zhruba po třech letech získal mobilní operátor Český Mobil, který provozuje síť Oskar, internetovou doménu oskar.cz. Cena, za níž doménu Českému Mobilu prodala dceřiná společnost firmy Comfor Oskar, s.r.o., je podle mluvčího Igora Přerovského předmětem obchodního tajemství.

Zástupci Českého mobilu se na přelomu let 1999 a 2000 dohodli s vedením Comforu na bezplatném převodu domény, po zahájení marketingové kampaně na novou mobilní síť však Comfor za doménu začal požadovat deset milionů korun. Český Mobil se proto obrátil na soud. Vleklý spor se nakonec podařilo vyřešit mimosoudní cestou.

"Jsme toho názoru, že adresa www.oskarmobil.cz se za tři roky dobře etablovala. Na druhou stranu jsme chtěli zamezit situaci, že by doménu oskar.cz vlastnil někdo jiný než Český Mobil," uvedl Přerovský. Český Mobil bude nyní souběžně používat obě domény. Po kliknutí na www.oskar.cz se stránka přesměruje na dosud užívanou adresu. Ta zaznamenává měsíčně průměrně 485 tisíc unikátních návštěv, a řadí se tak k nejpopulárnějším místům českého internetu.

HAMBURK - Německá telekomunikační firma mobilcom AG má na dosah prodej mobilní sítě třetí generace (3G) německé pobočce nizozemské firmy KPN. Agentuře Reuters to sdělil zdroj z dozorčí rady mobilcomu. Firma se ke zprávě odmítla vyjádřit.

Společnost E-Plus, jež patří nizozemské firmě, má síť koupit s 3600 místy pro vysílače a některým zařízením. Prodej je na programu jednání úterní schůzky dozorčí rady, řekl zdroj. Dodal, že nemůže vyloučit prodej sítě jinému zájemci, ačkoli tato varianta není pravděpodobná.

Mobilcom opustil svůj záměr stát se pátým provozovatelem sítě 3G na německém trhu poté, co se loni rozešel s partnerskou firmou France Télécom. Technologie 3G umožní posílat telefonem nejen obraz, ale i video.

MILÁN - Provozní zisk italské telekomunikační společnosti Telecom Italia se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 7,8 procenta na 1,866 miliardy eur. Oznámila to včera firma s tím, že nepříznivý dopad rostoucí konkurence na výsledky kompenzovala snižováním nákladů.

Provozní zisk tak překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 1,83 miliardy eur. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) stoupl o 0,9 procenta na 3,30 miliardy eur, zatímco tržby se snížily o 1,9 procenta na 7,13 miliardy eur.

Provozní zisk mobilní divize TIM vzrostl o 7,9 procenta na 897 milionů eur, když dobré výsledky na domácím trhu převážily nad negativním dopadem slabých latinskoamerických měn. EBITDA se zvýšil o 3,4 procenta na 1,26 miliardy eur a tržby stouply o 4,7 procenta na 2,62 miliardy eur.

Pozorně sledovaný čistý dluh skupiny Telecom Italia se od konce loňského roku snížil o více než dvě miliardy eur na 16,08 miliardy, přičemž dluh mobilní divize klesl na 774 milionů z 1,15 miliardy eur, napsala agentura Reuters.

STOCKHOLM - Ziskovosti mobilního telefonování třetí generace (3G) se pravděpodobně dožije až příští generace. Šéf švédského operátora Tele2 včera řekl, že ziskovost se dá na tomto poli očekávat až kolem roku 2010.

Odhad Tele2 je pesimističtější než předpovědi domácího konkurenta pod jménem "3" - skupiny hongkongského konglomerátu Hutchison Whampoa a švédské investiční společnosti Investor. Tento operátor zahájí provoz sítě 3G letos v červnu a očekává dosažení vyrovnané bilance do čtyř až pěti let.

"Nerozumím tomu, jak chce '3' donutit zákazníky změnit operátory a dosáhnout rychle ziskovosti. Možná však vidí něco, co my nevidíme," řekl generální ředitel Tele2 Lars-Johan Jarnheimer ve švédském ekonomickém listu Dagens Industri. Evropští operátoři utratili za licence na provozování sítí 3G přes 100 miliard eur, což přispělo k tomu, že se na konci 90. let dostali do finanční krize. Zahájení provozu nových služeb však bylo odkládáno kvůli technickým problémům, nedostatku peněz k jejich rychlému řešení a nejasné poptávce po nových službách.

Zatím byly nové sítě spuštěny v Rakousku, Británii a Itálii. Již déle tyto sítě fungují v Japonsku a Austrálii na základě jiné technické normy než evropské UMTS. Tele2, která buduje síť 3G ve Švédsku s konkurenční firmou TeliaSonera, chce zahájit provoz na 3G v některých oblastech země na konci tohoto roku. Firma má licenci na 3G i ve Finsku a chce s touto službou vstoupit také na trh Norska.