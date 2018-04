TELeKONOM - Český Mobil se přejmenoval

27.9.

SYDNEY - Australský telekomunikační gigant Telstra odkoupí zpět vlastní akcie za 750 milionů australských dolarů, tedy půl miliardy USD. Zpětný odkup je součástí tříletého plánu, kdy se Telstra snaží zvýšit cenu svých akcií, uvedla dnes.

BRUSEL - Státní podíl v Českém Telecomu by se měl privatizovat spíše na kapitálovém trhu, než prodávat jednomu investorovi. Agentuře Reuters to dnes řekl místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn, který se v Bruselu zúčastní akce Evropské komise Open Days orientované na regiony EU. Podle Jahna je kapitálový trh transparentnější a prodej akcií je na něm jednodušší. Zároveň ale dodal, že bude záležet na celé vládě, jak o Telecomu rozhodne.

PRAHA - Představenstvo Českých radiokomunikací svolalo na 15. října mimořádnou valnou hromadu, která bude rozhodovat o stažení akcií z trhu a odkupu cenných papírů, které ještě nevlastní majoritní akcionář Bivideon. Vyplývá to z dnešní zprávy ČRa. Bivideon, který je dceřinou společností Deutsche Bank, začátkem září ve veřejném odkupu zvýšil svůj podíl v ČRa ze 72 na 94,2 procenta.

PRAHA - V nočních hodinách nadcházejícího víkendu může být krátkodobě mimo provoz internetové připojení, platební terminály a bankomaty napojené na síť Českého Telecomu. Firma bude rozšiřovat kapacitu páteřní sítě pro vysokorychlostní internet a kompletně inovovat programové vybavení datových uzlů ve své páteřní a okrajové síti, sdělil dnes ČTK mluvčí Vladan Crha.



PRAHA - Vlastníci telekomunikační firmy Aliatel začali jednat s několika potenciálními zájemci o prodeji společnosti. Prodej podílů tuzemských elektrorozvodných firem a německé RWE řídí z Londýna banka ABN Amro. Podle informací ČTK se o jednoho z největších alternativních operátorů ucházejí například České radiokomunikace, telekomunikační firmy GTS či eTel a několik finančních investorů. Mluvčí Aliatelu Pavel Kaidl informaci odmítl komentovat.



28.9.

NEW YORK - Prodej osobních počítačů bude v letošním roce vyšší, než se původně předpovídalo. Očekává to výzkumná společnost IDC. V dlouhodobějším horizontu ale očekává pokles dynamiky růstu. Pro letošní rok se v celém světě očekává prodej 176,5 milionu osobních počítačů, což by byl proti počtu 154,6 milionu počítačů prodaných v loňském roce růst o 14,2 procenta.

LONDÝN - Český mobilní operátor Český Mobil zahájí ve středu "roadshow", tedy návštěvu nejvýznamnějších investorů a makléřských institucí, kterým hodlá představit svoji emisi obligací za 325 milionů eur, tedy asi 10,26 miliardy korun. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na bankovní zdroj blízký situaci.

PRAHA - Londýnská firma Betsson, která provozuje internetové sázení, rozšířila nabídku služeb v českém jazyce o on-line poker. Hrát je možné za skutečné peníze, ale také zdarma pro potěšení, oznámila Betsson ČTK. Podle ministerstva financí ovšem jde o nelegální činnost a hráčům hrozí pokuty. Mluvčí MF Marek Zeman uvedl, že se Betssonem zabývá policie a případ šetří i policie ve Velké Británii. Objem sázek podle Betssonu nicméně roste.

BRATISLAVA - Na Slovensku má být do konce letošního roku přístupné rychlé připojení k internetu prostřednictvím technologie ADSL pro tři miliony obyvatel. V současnosti je

služba k dispozici pro 2,7 milionu lidí, řekl na dnešní mezinárodní telekomunikační konferenci Slovensko vysokou rychlostí v Evropě prezident největšího poskytovatele pevných telefonních linek Slovak Telecom Miroslav Majoroš.



BRATISLAVA - Největší slovenský poskytovatel pevných telefonních linek Slovak Telecom chce uzavřít koupi 49 procent akcií mobilního operátora EuroTel od konsorcia Atlantic West B.V. do konce letošního roku. ČTK to dnes na mezinárodní konferenci Slovensko vysokou rychlostí v Evropě řekl prezident telekomu Miroslav Majoroš.



29.9.

PRAHA - Nejmladší tuzemský mobilní operátor Český Mobil v pondělí změnil obchodní jméno na Oskar Mobil. Nový název má lépe korespondovat se značkou Oskar, kterou firma pro své služby používá, sdělil mluvčí Petr Šindler. Neuvedl však, jaké náklady si změna názvu vyžádá.

CHICAGO - Americký výrobce mobilních telefonů Motorola Inc. propustí ve třech divizích celkem tisícovku lidí. Z celkového počtu 88 tisíc zaměstnanců skupiny jde zhruba o jedno procento. Podnik to uvedl v noci na dnešek s tím, že se hodlá více zaměřit na mobilní telefony. Propouštění Motorola nahradí přijímáním lidí do preferovaných aktivit, celkový počet zaměstnanců ale společnost zredukuje.

PRAHA - Vysokorychlostní mobilní připojení k internetu prostřednictvím technologie CDMA si během prvních dvou měsíců od spuštění u Eurotelu aktivovalo přes deset tisíc klientů. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy Eurotelu.

Na podobné číslo se loni dostal Český Telecom až po necelém půl roce od spuštění připojení z pevné linky přes ADSL. Stejně jako u ADSL se podle internetových diskusí někteří uživatelé zpočátku potýkali s kvalitou služby, zejména s poruchami modemů, nefunkčními ovladači a výpadky připojení.

HELSINKI - Fotografie pořízené mobilními telefony zatím nedosahují ideální kvality . Přesto některé firmy cítí, že v budoucnu se budou kolem mobilních multimédií točit velké peníze. Společnost Pixology, která poskytuje obchodům kiosky pro tištění digitálních fotografií, získala kontrakt od společnosti Tesco na umístění celkem 165 takových kiosků v jejich hypermarketech.

Podle tiskové zprávy podepsala společnost Pixology také kontrakt se společností Nokia, na základě kterého bude možné zasílat fotky přímo z telefonů do těchto kiosků. Při sobotním nákupu v Tescu si tak zákazníci snadno vytisknou vydařené fotky ze svého mobilu. Jestli bude podobným kioskem vybavené také Tesco v České republice se zatím neví.



30.9.

NEW YORK - Americká softwarová společnost Computer Associates propustí 800 zaměstnanců, tedy zhruba pět procent své celkové pracovní síly. Firma to oznámila ve středu. Snaží se tak snížit náklady v době ostré konkurence na trzích se softwarem a počítačovými službami.

BRATISLAVA - Slovenský mobilní operátor EuroTel zvažuje zavedení rychlého připojení k internetu prostřednictvím technologie CDMA, kterou letos nabídl také český Eurotel. Technologii by mohl nasadit ve své starší mobilní síti NMT. Na mezinárodní telekomunikační konferenci Slovensko vysokou rychlostí v Evropě to řekl generální ředitel EuroTelu Robert Chvátal.

"Zamýšlíme se nad tím," uvedl Chvátal. Problémem ale podle něj je, že mobilní připojení CDMA je trochu mimo hlavní proud, kterým je zavádění sítí třetí generace UMTS. Šéf slovenského operátora doplnil, že společnost zřejmě před případným zavedením nové služby čeká změna názvu na T-Mobile.

BRATISLAVA - Největší slovenský poskytovatel pevných telefonních linek Slovak Telecom (ST) chce uzavřít koupi 49 procent akcií mobilního operátora EuroTel od konsorcia Atlantic West B.V. do konce letošního roku. ČTK to během mezinárodní telekomunikační konference Slovensko vysokou rychlostí v Evropě řekl prezident ST Miroslav Majoroš.

"Smlouva už byla podepsána, takže jedinou podmínkou naplnění smlouvy je schválení (transakce) regulátorem. Při snaze všech zainteresovaných, pokud všechno půjde dobře, by se to mohlo všechno z hlediska regulátora a protimonopolních orgánů uzavřít do konce roku," uvedl Majoroš.

PRAHA - Český Telecom zvažuje, že převede téměř třetinu z 9500 zaměstnanců k jiné firmě. Pracovníci, kteří se zabývají údržbou, opravami a provozem telekomunikační sítě, by měli přejít pod externího dodavatele, který má tyto služby pro Telecom zajišťovat, řekl ČTK dobře informovaný zdroj.

Podle mluvčího Vladana Crhy se firma nyní baví se dvěma uchazeči a na základě jejich nabídek se teprve rozhodne, zda projekt spustí a případně komu z nich zakázku zadá. Hlavním smyslem projektu má být úspora nákladů. Podle informací ČTK s Telecomem v současnosti jednají společnosti Siemens a Alcatel, jejichž technologie firma nejvíce využívá.

1.10.