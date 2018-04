TELeKONOM: Česko prodá svůj podíl v Inmarsatu...

PRAHA - Česká republika zřejmě prodá svůj podíl ve společnosti Inmarsat Ventures, která provozuje síť navigačních a komunikačních družic. Prodej 50 000 akcií, které představují 0,05 procenta společnosti, má ve středu projednat vláda. Cena má být 750 000 dolarů, tedy zhruba 19 milionů korun, uvedla mluvčí předkládajícího ministerstva informatiky Klára Volná.

Podle zdůvodnění ministerstva je nabízená cena 15 dolarů za akcii výhodná a představuje výrazné zhodnocení investice. Česká republika podíl s vkladem 242 565 Kč převzala při svém vzniku v roce 1993.

Loni v prosinci hlavní akcionáři Inmarsatu rozhodli o prodeji všech akcií společnosti firmě Grapeclose. Mezi hlavní akcionáře patří britská BT Group, německý Deutsche Telecom, francouzský France Télécom a norský Telenor. Součástí prodeje je i závazek nového vlastníka financovat činnost mezinárodní organizace mobilních družicových komunikací IMSO, jejímž členem je i ČR, a provozovat komunikační infrastrukturu pro zajištění bezpečnosti námořní a letecké dopravy.

Inmarsat provozuje devět družic, které zajišťují celosvětové komunikační spojení mezi 250 tisíci lodí, letadel a dopravních prostředků, či provoz záchranných systémů. Mezi uživatele patří například vojenské námořní síly USA, vládní organizace či ropné společnosti. Firma potřebuje prostředky na vyslání tří nových satelitů, které plánuje v roce 2005.

BRATISLAVA - Slovenské ministerstvo dopravy uvažuje o převodu svého 34procentního podílu v největším poskytovateli telefonních linek v zemi, společnosti Slovenské telekomunikácie (ST), na resort hospodářství anebo Fond národního majetku (FNM). Důvodem je doporučení Evropské komise, řekl mluvčí ministerstva Tomáš Šarluška.

"Podle Evropské komise by ministerstvo dopravy nemělo být zároveň vlastníkem operátora i regulátorem trhu. Jedná se však pouze o doporučení, které není závazné," dodal mluvčí. Termín případného převodu akcií nedokázal upřesnit, není však spjaté s chystaným květnovým vstupem Slovenska do Evropské unie.

Většinový 51procentní balík ST vlastní Deutsche Telekom, který do podniku vstoupil v roce 2000. Dalším menšinovým akcionářem telekomu je FNM s 15 procenty akcií.

PLZEŇ - Výrazně vyšší náklad budou mít Zlaté stránky poté, až budou obsahovat čísla všech tří mobilních operátorů v Česku. Počet výtisků těchto telefonních seznamů se zvýší o 20 až 25 procent. Mediatel jako vydavatel i Český Telecom jsou na zájem klientů připraveny a čekají pouze na uzavření dohody jednotlivých operátorů s Telecomem. Řekl to viceprezident Mediatelu Lubomír Pružina. Letos bude vydáno zhruba 4,3 milionu Zlatých stránek, tedy stejně jako loni, uvedl.

"Masovější zveřejnění čísel mobilů závisí pouze na dohodě Telecomu s mobilními operátory," sdělil Pružina s tím, že už se vedou předběžná jednání. Operátoři potřebují delší dobu k tomu, aby od svých klientů získali písemný souhlas nebo odmítnutí číslo zveřejnit. Podle Pružiny obesílají operátoři jen registrované účastníky, nikoli vlastníky telefonů s dobíjecími kupony.

I když nyní téměř na každého Čecha připadá jeden mobilní telefon, neočekává Mediatel, že v seznamu budou všechna čísla. "Očekávám, že tam bude nejsilněji zastoupen střední podnikatelský stav," míní Pružina. Podle něj se bude jednat za celou ČR o statisíce, maximálně miliony čísel. Většina velkých firem používá mobilní telefony pro operativní řízení chodu podniku a tato čísla nebude chtít ve veřejných telefonních seznamech uvádět. "Například naše firma vlastní zhruba 300 mobilních telefonů, ale nezveřejní ani jediné číslo, neboť nejsou určena pro veřejnost," dodal Pružina.

Pokud chce už dnes účastník uvést v seznamu své mobilní číslo, může si o jeho zveřejnění zažádat prostřednictvím svého operátora. Čísla mobilů se dnes objevují zejména v poslední části seznamů - v takzvaných žlutých firemních stránkách.

LONDÝN - Tržby z prodeje vyzváněcích melodií pro mobilní telefony se v loňském roce zvýšily o 40 procent na 3,5 miliardy dolarů. Podílely se tak více než deseti procenty na celosvětovém trhu s hudbou, který loni dosáhl 32,2 miliardy dolarů. Vyplývá to ze studie firmy The Arc Group, která se zabývá poradenstvím v telekomunikacích.

Úspěch vyzváněcích melodií, jež začínaly jako reklamní trik hudebních vydavatelství a mobilních operátorů, je jednou z mála příznivých zpráv pro hudební průmysl. Ten byl zasažen internetovým pirátstvím a přelétavostí fanoušků, kteří utrácejí peníze raději za videohry než za kompaktní disky.

Popularita vyzváněcích melodií se stala důležitým zdrojem příjmů pro zadlužené mobilní operátory, kteří investovali vysoké částky do vybudování sítí pro mobilní služby třetí generace. Tržby z prodeje melodií se rozdělují mezi operátory a hudební vydavatelství a jejich interprety. Průměrná cena melodie činí podle studie 60 centů.

Analytik Richard Jesty z firmy The Arc Group uvedl, že vyzváněcí melodie se staly vysoce ziskovým odvětvím, které čeká silný růst. Tržby z prodeje melodií by se podle Jestyho měly zvyšovat až do roku 2008, kdy by měly přesáhnout 5,2 miliardy dolarů. S příchodem výkonnějších telefonů však nastane odklon spotřebitelů ke stahování delších souborů, například videoher, sportovních záběrů a krátkých videoklipů.

Vyzváněcí melodie a hry pro mobilní telefony zatím výrazně zaostávají za zasíláním textových zpráv, které mobilním operátorům v loňském roce přineslo 40 miliard dolarů, napsala agentura Reuters. V Británii se loni podle odhadů prodalo za 70 milionů liber melodií pro mobilní telefony. Británie je také první evropskou zemí, kde je možno ovlivňovat, jaká melodie zazní volanému. Tuto službu, která je prý nesmírně populární v Koreji, zavádí na ostrovech společnost T-Mobile pod obchodní značkou Caller Tunes.