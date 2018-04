TELeKONOM: Českému Telecomu nefunguje 43 000 telefonů...

- Český Telecom má kvůli zaplaveným nebo od proudu odpojeným telefonním ústřednám mimo provoz 43,5 tisíce telefonních linek. Celkový počet odpojených telefonů však podle mluvčího firmy Vladana Crhy vzroste. Ustupující povodně totiž teprve nyní umožňují zjistit množství telefonních stanic, které jsou mimo provoz z důvodu poruch na přístupových sítích nebo rozvodných zařízení přímo v zatopených domech či bytech.

Zprovoznění odpojených linek v místech, kde jsou telefony odpojeny kvůli poškozeným přístupovým sítím, bude přitom podle Crhy pravděpodobně pomalejší než v případě jednotlivých odpojených ústředen. Od neděle se Telecomu podařilo zprovoznit dvě lokální ústředny na Mělnicku a Litoměřicku.

Rozsah škod, které vznikly na infrastruktuře Českého Telecomu, zatím nelze odhadnout. Firma navíc kvůli pojišťovně a investorům zveřejní podle Crhy až skutečné škody, tedy nikoli pouze odhady. Zákazníkům Telecom neúčtuje poměrnou část paušálu v případě, že je linka mimo provoz déle než 72 hodin.

Český Telecom a společnost Člověk v tísni zprovoznily linku 0900/609 40, která umožňuje zájemcům podílet se zvednutím telefonu na pomoci lidem postiženým povodněmi. Asi 55 tisíc občanů na lince svými telefonáty již obětem povodní přineslo více než deset milionů Kč.

LONDÝN - Největší světový mobilní operátor Vodafone Group Plc vede rozhovory o koupi podílu v mobilním internetovém portálu Vizzavi, který vlastní zadlužená mediální skupina Vivendi Universal. Potvrdily to včera obě společnosti v prohlášení. Vizzavi je společným podnikem mezi Vivendi a Vodafone.

"Tyto rozhovory mohou vést k nabídce Vodafonu na koupi celého nebo pouze části akciového podílu, který má Vivendi ve Vizzavi," uvedl Vodafone v prohlášení. Vodafone investoval spolu s Vivendi do Vizzavi za dva roky jeho existence více než jednu miliardu eur. Těžce zadlužená Vivendi však minulý týden oznámila, že zmrazí veškeré investice do podnikání kvůli svému novému restrukturalizačnímu plánu, který označuje za nejradikálnější v historii evropského mediálního sektoru.

Vizzavi je mnohem hodnotnější pro Vodafone kvůli zavádění nových služeb využívajících mobilního internetu. Vizzavi má 6,5 milionu uživatelů. Čelí však silné konkurenci ostatních evropských portálů. Mezi ty patří Genie britské BT Group a T-Motion, kterou vlastní divize Deutsche Telekom, T-Mobile a T-Online, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Telekomunikační firma Aliatel včera v tiskové zprávě oznámila, že zatopení její centrály v pražském Karlíně se nedotklo poskytování jejích služeb. Výši škod, které firmě velká voda způsobila, však zatím Aliatel nezná, neboť oblast, v níž se sídlo podniku nachází, je stále uzavřena.

Tento konkurent Českého Telecomu stačil své ústředí včas evakuovat a přesunout do žižkovské lokality Nagano, kde pracuje v provizorním režimu. Budova Aliatelu v Sokolovské ulici byla zaplavena až do výše tří metrů, a to jak spodní vodou, tak vodou z Vltavy. "Všichni zákazníci, kromě těch, jejichž koncová zařízení jsou bez napájení, jsou obsluhováni bez problémů. Pokud se někde objevily technické problémy způsobené povodněmi, jsou již odstraněny," ujistila včera firma.

Zatím není jisté, kdy se společnost do Karlína a tedy ke standardnímu pracovnímu režimu vrátí. Předpokládá, že to bude do 14 dnů. "Pokud nás statik pustí do budovy, jsme schopni do 48 hodin obnovit provoz všech IT systémů, které jsou na Sokolovské umístěny," řekl generální ředitel společnosti Jiří Hubka.

Firma je ale podle Davida Voráčka, manažera útvaru Instalace a servis, schopna v nynějším režimu řídit kompletní provoz po neomezenou dobu. To se jí může hodit, protože, jak známo, kladný posudek statika v Karlíně ještě neznamená, že dotyčná budova nespadne.