TELeKONOM: Českému Telecomu klesl zisk o třetinu...

PRAHA - Audit loňských výsledků Českého Telecomu potvrdil propad čistého zisku o 30 procent na 4,3 miliardy korun. Konsolidované výnosy podle mezinárodních účetních standardů klesly o pět procent na 52,9 miliardy korun, oznámila v pátek firma.

Telecom musel podle generálního ředitele Ondřeje Felixe čelit vlivu sílícího konkurenčního prostředí a regulatorních podmínek na českém telekomunikačním trhu. "Zaměřili jsme se na příležitosti z oblasti internetu a datových služeb," uvedl. Zatímco počet zákazníků mobilních operátorů se loni zvýšil ze sedmi na 8,6 milionu, počet uživatelů pevných linek stagnoval na necelých 3,7 milionu.

Výnosy z hovorného kvůli změně tarifů klesly o 35 procent na 13,7 miliardy Kč. Naopak výnosy z měsíčních paušálních poplatků se po loňském zdražení zvýšily o 46 procent na 0,6 miliardy Kč.

Pevné linky Telecomu jsou podle mluvčího Vladana Crhy stále více využívány k připojení na internet. Provoz přes vytáčený přístup na internet se zvýšil meziročně o 26 procent a tvoří 48 procent z celkového provozu. Průměrné využití pevné linky díky internetu vzrostlo o sedm procent na 274 minut měsíčně. Výnosy ze služeb ISDN vzrostly o 55 procent na 4,5 miliardy Kč a částečně tak kompenzovaly pokles výnosů z tradičního hovorného.

Výnosy od provozovatelů jiných sítí poklesly o 34 procent na 2,6 miliardy Kč. Z toho výnosy od zahraničních operátorů klesly o 27 procent na 1,5 miliardy Kč v závislosti na poklesu cen za mezinárodní propojení. Výnosy od domácích, zejména mobilních operátorů poklesly o 41 procent na 1,1 miliardy Kč, a to kvůli opatřením ČTÚ, uvedl Telecom. K poklesu přispěl i vysoký počet uživatelů mobilních operátorů a vyšší ceny za volání z mobilních sítí do sítě Telecomu.

Více než čtvrtinu celkových výnosů, okolo 13,9 miliardy Kč, tvořila konsolidace části příjmů mobilního operátora Eurotel, ve kterém Telecom drží 51 procent. Celkové konsolidované náklady poklesly kvůli sníženým cenám za propojení s ostatními operátory o sedm procent na 26,7 miliardy. Společnost loni investovala 11,3 miliardy korun, což je ve srovnání s rokem 2001 o 40 procent méně. Telecom snížil počet zaměstnanců o deset procent na 13 717 pracovníků.





NEW YORK - Asi třicet amerických zákonodárců požaduje na Kongresu schválení zákona, aby poválečný Irák zavedl americký standard mobilních telefonních sítí CDMA místo rozšířenějšího systému GSM, který je používán v Evropě a také na Blízkém východě. Komponenty pro něj vyrábějí hlavně francouzské a německé společnosti. Uvedl to v pátek na internetové stránce časopis PCWorld.com.

Požadavek je formulován v dopise, který sepsal kalifornský kongresman Darrell Issa. S podpisy 30 kolegů ho ve středu zaslal americkému ministerstvu obrany a americké agentuře pro rozvojovou pomoc (USAID), která bude zřejmě koordinovat poválečnou obnovu Iráku. Issa uvedl, že prospěch z poválečné obnovy Iráku by měly mít americké společnosti.

Issův mluvčí Dale Neugebauer zmírnil vyznění požadavků výrokem, že případný zákon samozřejmě by nebránil zahraničním společnostem, aby v Iráku instalovaly systém GSM. "Hovoříme o dotacích, které přijdou od amerických daňových poplatníků. CDMA je součást amerického průmyslu," uvedl mluvčí.

Odborníci však mají za to, že Issa podporuje speciálně amerického výrobce Qualcomm, která sídlí v San Diegu nedaleko Issova volebního okresu. Issa argumentoval, že CDMA je dokonalejší než GSM a Neugebauer dodal, že CDMA je schopnější poskytovat větší datový tok, a tím i služby třetí generace vážící se na bezdrátové spojení. "Irák je bohatá země a po válce bude opět bohatá. Lidé budou chtít pokročilé širokopásmové služby," řekl Neugebauer.



VÍDEŇ - Očištěný zisk Telekom Austria v loňském roce vzrostl o 2,7 procenta. Na růstu se nejvíce podílela mobilní divize. Zisk před zdaněním, odečtením úroků a odpisy (EBITDA) stoupl na 1,515 miliardy eur z 1,475 miliardy eur v roce 2001, uvedl v pátečním prohlášení generální ředitel Heinz Sundt.

Čistý zisk rakouského telekomu dosáhl 12,8 milionu eur proti předloňské ztrátě 104,6 milionu eur. Celkové příjmy činily 3,908 miliardy eur. EBITDA mobilní divize se zvýšila o 16 procent na 660,9 milionu eur. Čistý zisk byl nižší než odhady analytiků, kteří čekali jeho růst až na 68 milionů eur. Důvodem je odpis 40,4 milionu eur spojený s českou internetovou divizí Czech On Line. Do čistého zisku se společnost dostala díky masivnímu propouštění. Během posledních tří let firmu opustila téměř třetina zaměstnanců.

"Naše snahy z posledních dvou let - omezit náklady, stabilizovat podíl na trhu pevných linek a pokračovat ve zvyšování příjmů divize mobilních komunikací - nyní vykazují úspěch," dodal Sundt. Firma podle ředitele úspěšně posílila svoji pozici ve všech podnikatelských segmentech a nyní se zaměří na udržení této pozice v dlouhém období, napsala agentura Reuters.

Czech On Line působí na českém trhu od roku 1995. Telekom Austria do firmy vstoupil v červenci 2000.

LONDÝN - Britský mobilní operátor Vodafone Group Plc získal zbývající minoritní podíl v nizozemské divizi Libertel a stane se jejím jediným vlastníkem. Celkový podíl Vodafonu v divizi nyní vzrostl na 97,2 procenta a firma tak získala podle nizozemských zákonů pravomoc dokoupit zbývající minoritní podíl za nabízenou cenu, uvádí se v pátečním prohlášení britské firmy.

Vodafone nabídl za akcii Libertel 11 eur. Vedení nizozemské společnosti nedoporučilo akcionářům, aby nabídku přijali, přesto se Vodafonu podařilo téměř celý podíl 22 procent, který ve firmě nevlastnil, koupit. Celková cena za podíl činí 771 milionů eur. Vodafone dodal, že s akciemi Libertel se od 9. dubna přestane obchodovat na amsterdamské akciové burze.

Největší evropský mobilní operátor v polovině ledna informoval, že hodlá nabídnout za zbývající podíly v divizích ve Švédsku, Nizozemsku a Portugalsku více než dvě miliardy eur. Nabídka Vodafone se týká hlavně švédské firmy Europolitan, nizozemské Libertel a portugalské Telecel.

Firmě se již podařilo získat celý podíl ve švédské divizi Europolitan za 525 milionů eur. Získáním akcií Libertelu tak operátor dokončil již druhou ze tří plánovaných transakcí. Ve čtvrtek Vodafone informoval, že zvýšil podíl v portugalské divizi Telecel na 70,3 procenta ze 61 procent, napsala agentura Reuters.