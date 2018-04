TELeKONOM: Českému Telecomu klesl zisk o čtvrtinu a nikdo jej nechce...

- Českému Telecomu podle odhadů analytiků klesl v prvním pololetí čistý konsolidovaný zisk o více než čtvrtinu z loňských 2,6 miliardy na 1,9 miliardy korun. Ekonomové rovněž očekávají snížení výnosů o dvě až tři procenta z loňských 26,1 miliardy Kč. Tomáš Gatěk z Atlantik FT uvedl, že pokračoval pokles výnosů z hovorného o čtvrtinu na 5,5 miliardy Kč. Naopak výnosy z datových služeb se podle něj zvýšily o třetinu na 4,5 miliardy Kč.

Výnosy dceřiné firmy Eurotel, kde měl Telecom v prvním pololetí podíl 51 procent, by se měly pohybovat mezi loňskými 13,8 a 13,5 miliardy Kč. Analytici čekají zisk na loňské úrovni 3,2 miliardy korun. Výsledky Telecomu mimo jiné ovlivnil trvající pokles počtu provolaných minut v pevné síti i tříprocentní odliv uživatelů pevných linek způsobený především rozvojem mobilní telefonie. Počet zákazníků mobilního operátora se podle odhadů zvýšil o 12 procent na čtyři miliony. Eurotel má na mobilním trhu podíl kolem 45 procent.

Možná také proto v současné době neexistuje žádný zájemce, který by chtěl Telecom koupit. Pokud se však najde, je vláda připravena k pružné reakci. V rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC to včera uvedl ministr informatiky Vladimír Mlynář. "V tuto chvíli konstatuji, tady žádný zájemce o koupi Českého Telecomu není. Takže zatím není komu co prodat," prohlásil.

Za příčinu ovšem Mlynář považuje spíše pokles na telekomunikačních trzích, který velké firmy odradil od další expanze. "Ta situace se může změnit a my ji velmi pečlivě sledujeme, ale odpovědně říkám, že v tuhle chvíli žádná relevantní společnost neprojevila o Český Telecom zájem," řekl ministr. Za dobrý výsledek by považoval, pokud by se podařilo Telecom prodat do roku 2005.

AMSTERODAM/NEW YORK - Největší světový výrobce mobilních telefonů, finská společnost Nokia, vytvořil alianci se třemi výrobci čipů. Jde o firmy Texas Instruments, ARM a STMicroelectronics, které společně chtějí bojovat proti záměru firem Microsoft a Intel ovládnout mobilní telefony.

Výrobci čipů mají obavy, že se Microsoft a Intel budou snažit ovládnout software pro mobilní přístroje, tak jako teď ovládají software pro osobní počítače. Jádrem aliance jsou společnosti Texas Instruments a STMicroelectronics. Výrobci čipů chtějí vyvíjet širší škálu různých bezdrátových zařízení a zabránit tomu, aby některá z firem v odvětví získala nadvládu nad nejnovější generací telefonních přístrojů. V alianci bude i společnost ARM, která vyvíjí čipy pro většinu bezdrátových přístrojů, podotýká agentura Reuters.

Aliance si říká Mobile Industry Processor Interface (MIPI) a už teď se netají tím, že bude chtít do svých řad získat i některé další výrobce mobilních přístrojů a prodejce hardwaru a softwaru. Aliance by mohla ohrozit postavení americké firmy Qualcomm, která prosazuje alternativní bezdrátovou technologii.

Každý zakládající člen aliance je klíčovým subjektem v oboru. Například Texas Instruments je největším světovým výrobcem digitálních procesorů, které tvoří jádro mobilních telefonů. STM je zase důležitým dodavatelem čipů, které kombinují zařízení pro multimédia.

PAŘÍŽ - Společnosti Alcatel, největšímu výrobci telekomunikačního zařízení v Evropě, klesla ve druhém čtvrtletí letošního roku ztráta o více než polovinu. Kvůli opatřením na snížení nákladů firma zaznamenala provozní zisk. Navzdory slabému trhu Alcatel čeká, že se mu v letos podaří dosáhnout zvratu za pomoci nižších nákladů a stabilizace trhu, uvedla firma v dnešním prohlášení.

Čistá ztráta společnosti za tři měsíce do konce června klesla na 675 milionů eur z loňských 1,44 miliardy eur. Výsledky jsou však horší než odhady analytiků, kteří čekali ztrátu 409 milionů eur, protože obsahují odpisy nehmotného jmění za 115 milionů eur a ztrátu dceřiných společností 104 milionů eur. Provozní zisk Alcatelu činil 21 milionů eur, zatímco analytici čekali ztrátu 44 milionů eur.

Příjmy klesly meziročně o 26 procent na 3,15 miliardy eur. Bez zahrnutí vlivu směnných kurzů se snížily o 19 procent. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím však byly tržby o šest procent vyšší a bez zahrnutí vlivu směnných kurzů stouply dokonce o devět procent.

Společnost dodala, že se jí v letošním roce podaří dosáhnout bodu zvratu na provozní úrovni a u zisku před zahrnutím odpisů nehmotného jmění a mimořádných poplatků. Přispět k tomu má hlavně restrukturalizace společnosti, která zahrnuje snížení počtu pracovníků téměř o polovinu a další výrazná omezení nákladů, napsala agentura Reuters.

CHICAGO - Největší americká telefonní společnost Verizon Communications vytvořila ve druhém čtvrtletí čistý zisk 338 milionů dolarů po vysoké ztrátě před rokem. Tržby však stagnovaly kvůli slabé poptávce a zostřené konkurenci u divize pevných linek, uvedla včera firma.

Čistý zisk na akcii včetně mimořádných položek dosáhl 12 centů. Loni ve stejném čtvrtletí měla společnost ztrátu 2,1 miliardy USD, tedy 78 centů na akcii. Výsledek mírně překonal odhady analytiků. Tržby společnosti stouply meziročně o 0,5 procenta na 16,83 miliardy USD. Pokračoval sice růst v mobilní divizi, tržby divize pevných linek však klesy o 3,4 procenta.

Za celé první pololetí tržby stouply o necelé jedno procento na 33,32 miliardy. Čistý zisk dosáhl 2,74 miliardy po loňské pololetní ztrátě 2,62 miliardy USD. Čistého zisku společnost dosáhla i přes jednorázový náklad 1,6 miliardy dolarů. Ten byl spojen s prodejem podílu na mexickém mobilním operátorovi a s náklady penzijních a dalších příspěvků pro zaměstnance.

Verizon Wireless, společný podnik Verizonu s britskou Vodafone Group, vykázal růst tržeb o 14,3 procenta na 5,5 miliardy USD. Operátor zvýšil za čtvrtletí počet klientů o 1,2 milionu, což bylo nejvíce z amerických provozovatelů mobilních sítí. V celém letošním roce chce Verizon Wireless zvýšit počet klientů o více než čtyři miliony.

BRATISLAVA - Největší slovenský poskytovatel telefonních linek Slovenské telekomunikácie, jejichž většinovým vlastníkem je Deutsche Telekom, hospodařil v prvním pololetí s čistým ziskem 1,6 miliardy slovenských korun. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil mluvčí ST Radoslav Bielka. Za stejné období loni ST vykázal zisk 2,2 miliardy Sk.

Výnosy telekomu za pololetí meziročně klesly o půl miliardy korun na devět miliard Sk. Zisk před zdaněním, odpisy, úroky a amortizací (EBITDA) činil 4,4 miliardy Sk, což představuje nárůst o 49 procent. "Vývoj ukazatele EBITDA v prvním pololetí roku 2003 je plně v souladu s našimi očekáváními," uvedl výkonný viceprezident pro finance Mark von Lillienskiold.

Provozní náklady ST bez odpisů a amortizace za pololetí činily 4,6 miliardy Sk. Provozní hospodářský výsledek (EBIT) představoval 1,5 miliardy Sk. "Náklady společnosti směřovaly zejména do oblasti plateb národním a mezinárodním provozovatelům, do odpisů a do oblasti personálních nákladů," uvedla společnost v tiskové zprávě.

Slovenské telekomunikácie zaúčtovaly v prvním pololetí odpisy za 2,9 miliardy Sk, což podle společnosti zohledňuje investice do modernizace a rozšiřování sítě v letošním roce i v minulých letech. V prvním pololetí ST realizovaly projekty za téměř 1,5 miliardy Sk, když investovaly hlavně do digitalizace sítě, datových služeb, péče o zákazníky, služby rychlého internetu ADSL a do veřejných automatů.

Deutsche Telekom vlastní 51 procent akcií ST. Ministerstvo dopravy kontroluje 34 procent akcií a Fond národního majetku drží zbývajících 15 procent akcií telekomu.