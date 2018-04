TELeKONOM: Českému Telecomu dramaticky poklesl...

PRAHA - Český Telecom vykáže za prvních devět měsíců letošního roku pokles čistého zisku o 19 procent na 3,93 miliardy korun a bude tak mít nejhorší výsledek tohoto období za poslední čtyři roky. Vyplývá to z dnešní ankety agentury Reuters u sedmi analytiků investičních bank a makléřských firem.

Provozní zisk v kalkulaci EBITDA má podle analytiků klesnout o jednu miliardu na 19,5 miliardy Kč. Tržby se podle ankety mají pohybovat kolem loňského výsledku 41,6 miliardy Kč. Výsledky má Telecom zveřejnit dnes odpoledne; údaje budou zahrnovat i výsledky mobilního operátora Eurotel. Ankety se účastnili analytici Atlantik FT, Baader Securities, Conseq Finance, Merrill Lynch, Patria Finance, Raiffeisen Capital & Investment a Wood & Company.

Nepříznivé výsledky hospodaření by však neměly vážněji ohrozit postupný nárůst akcií společnosti. Do konce roku by se měl jejich kurs pohybovat v pásmu od 300 do 350 Kč, tj. až o 15 procent výše než dnes. Vyplývá to ze včerejšího vyjádření makléřů.

Český Telecom, největší domácí firma na burze, se po sestupu akcií na celém světě v důsledku útoku na USA zřítil 17. září na historické minimum 184 Kč. Od útoku však dohání své ztráty. V pátek si polepšil o silných 7,78 procenta a včera uzavřel na ceně 295 Kč.

Nepříliš přesvědčivé hospodaření by podle Jana Langmajera z Atlantik FT nemělo vyvolat výrazný pokles, pokud bude v rámci očekávání. "Každý ví, že ta čísla nebudou dobrá. Na druhou stranu kurs dnes atakoval hranici 300 korun. Já nějakou dramatickou akci nečekám. Pokud bude nějaká negativní reakce, odezní během jednoho dvou dnů. Výsledky nákupní trend nezarazí, protože to nebude nic překvapivého," vysvětlil včera makléř.

V dalších dnech by se Telecom měl vrátit k růstovému trendu posledních týdnů. "Do konce roku Telecom půjde přes 300 korun a nějakých 320 Kč za akcii určitě uvidíme," dodal. Obecné očekávání trhu je, že by Telecom měl spíše korigovat předchozí nárůst, uvedl Patrik Chovanec z BBG Finance. Kurs Telecomu je korelovaný s vývojem evropských telekomunikací, které jsou více spjaty se zámořským trendem.

"Vývoj bude závislý na makroekonomických výsledcích ve Spojených státech. Pokud se trhům podaří stabilizace a nebude nějaký výrazný politický problém, Telecom má ještě potenciál pro růst o deset až patnáct procent do konce roku," odhadl Chovanec.

Návrat nad 300 Kč předpovídá i Jan Pavlík z Wood and Company. "Očekává se pozitivní vývoj. Dá se čekat, že v úterý může cena lehce korigovat, ale v horizontu týdne se Telecom přes 300 Kč může dostat. Náhled investorů je v tuto chvíli na telekomunikace pozitivní. Do konce roku může být cena lehce přes 300 Kč, maximálně však 350 Kč," řekl Pavlík.

Zpráva investiční banky Merrill Lynch upozornila, že ve třetím čtvrtletí přetrvávala obtížná situace pro aktivity na pevných linkách a zároveň se zvyšovala konkurence v mobilním telefonování. "To vyvíjí tlak zvláště na velkoobchodní tržby," uvedla banka.

PRAHA - Společnost EADS Telecom, dodavatel zabezpečených digitálních sítí, uzavřela s armádou USA kontrakt na dodávku technologie Tetrapol v hodnotě 17 milionů dolarů (přibližně 650 milionů Kč). Na jeho základě dodá firma vybavení, které se bude používat během výcviku ve Středisku armády USA pro nácvik boje.

Dodávka přenosných vysílaček a radiokomunikačních terminálů byla přidělena firmě Science Applications International Corporation, která je partnerskou společností EADS Telecom v USA. Design infrastruktury systému, výstavbu a následný servis zajistí firma Raytheon, která je servisním partnerem Střediska armády USA pro nácvik boje. Komunikační systém založený na digitální technologii Tetrapol bude zahrnovat infrastrukturu hlasových a datových služeb. Pro monitorování pohybu a statutu vozidel a vojáků zapojených do cvičných manévrů se využije digitálního bezdrátového přenosu informací. Komunikační zařízení budou zamontována do nákladních vozů, tanků, obrněných transportérů a vrtulníků.



AMSTERDAM - Nizozemský operátor datových komunikací KPNQwest vykázal ve třetím čtvrtletí mírný zisk, jímž překonal odhady analytiků. Provozní zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací (EBITDA) dosáhl 2,7 milionu eur ve srovnání se ztrátou 31,2 milionu eur ve stejném období loňského roku, uvedla firma.

Analytici podle ankety agentury Reuters čekali za čtvrtletí zisk v průměru jen jeden milion eur, přičemž kladné číslo odhadovali z 11 analytiků jen čtyři. KPNQwest vykázala provozní zisk poprvé ve druhém čtvrtletí na úrovni 15,1 milionu eur s pomocí jednorázových příjmů z prodeje přebytečné kapacity optických sítí.

V čistém vyjádření měla firma ztrátu 60,5 milionu eur. Tržby společnosti se za čtvrtletí zvýšily o 49 procent na 197,6 milionu eur. KPNQwest zvýšila odhad svých tržeb pro celý letošní rok o 20 milionů na 800 milionů eur a u EBITDA čeká letos kladný výsledek. Pro příští rok firma odhaduje tento zisk na 130-150 milionů eur.

Kapitálové výdaje mají letos dosáhnout 650 milionů eur.