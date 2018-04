TELeKONOM: České radiokomunikace vydělaly téměř desetinásobek...

PRAHA - Zisk před zdaněním 408 milionů Kč proti 44 milionům korun ve stejném období loni vykázaly za devět měsíců letošního roku České radiokomunikace. Provozní výnosy meziročně vzrostly o 9,2 procenta na 2,07 miliardy Kč.

Nekonsolidované výsledky podle českých účetních standardů dnes zveřejnila mluvčí firmy Dagmar Francková. Růst zisku pozitivně ovlivnily výnosové úroky z většího

objemu volných zdrojů z 22miliardové kompenzace za opci ve společnosti RadioMobil. Provozní zisk se zvýšil o 7,9 procenta na 69 milionů Kč.

Na růstu výnosů se nejvíce podílely výnosy z telekomunikačních služeb, které se meziročně zvýšily o 18 procent na 910 milionů korun. Z toho výnosy z pronájmu okruhů rostly o 20,9 procenta na 567 milionů Kč. Výnosy za datové a transakční

služby se zvýšily o 13,5 procenta na 343 milionů Kč. Výnosy ze služeb spojených s šířením TV signálu se zvýšily o 1,8 procenta na 449 milionů Kč a příjmy za šíření radiového signálu stagnovaly na 269 milionech Kč.

Celkové provozní náklady se zvýšily o 9,2 procenta na dvě miliardy korun. Jejich zvýšení je dáno zejména poplatky ČTÚ ve výši 67 milionů Kč proti 12 milionům loni, které vyplývají z nové legislativy, a růstem odpisů. Odpisy se zvýšily o 21,4 procenta na 814 milionů Kč. Radiokomunikace od ledna do září investovaly 1,046 miliardy korun. Téměř 77 procent investic směřovalo do rozvoje páteřní a přístupové telekomunikační sítě.

Majoritním vlastníkem ČRa bude společný podnik Tele Danmark a Deutsche Bank pod názvem Bivideon, který v polovině října podepsal s FNM smlouvu o koupi 51 procent akcií firmy za 6,8 miliardy korun. O prodeji akcií ČRa Bivideonu rozhodla v září

vláda. Tele Danmark již drží 20,8 procenta akcií ČRa. Společnost vlastní spolu s Tele Danmark telekomunikační firmu Contactel a má 39,2procentní podíl v mobilním operátoru RadioMobil.

ZÁHŘEB - Německá telekomunikační společnost Deutsche Telekom dokončila nákup majoritního podílu v chorvatské společnosti Hrvatski Telekom. Cílem německé firmy je pokračovat v expanzi a zajistit si významný podíl na trhu ve východní Evropě,

informovala agentura Reuters.

Akvizice v Chorvatsku tak posílí impérium Deutsche Telekomu, kam už patří celkem osm operátorů v zemích střední a východní Evropy. K nejvýznamnějším firmám, které Deutsche Telekom ovládá, patří maďarská telekomunikační společnost Matáv spolu s firmami RadioMobil a Slovenské telekomunikace.

"Jsme přesvědčeni, že trhy ve východní Evropě jsou na pokraji výrazného růstu," řekl v Záhřebu výkonný ředitel Deutsche Telekom Ron Sommer. Německá společnost dokončila nákup 16 procent akcií v chorvatském telekomu za 500 milionů eur, od října 1999 již ale vlastní 35procentní podíl.

Hrvatski Telekom loni vytvořil zisk 120 milionů eur při tržbách 763 milionů eur. Deutsche Telekom hodlá do chorvatské součásti do roku 2004 investovat 700 milionů eur, do roku 2003 garantuje zachování současných 11 000 pracovních příležitostí a dalších 300 jich ještě vytvoří. Zbývajících 49 procent akcií má

nadále chorvatská vláda.



AMSTERDAM - Zadlužený nizozemský telekomunikační operátor KPN Telecom připravuje propuštění asi 4800 zaměstnanců, což představuje více než deset procent

celkového počtu pracovních sil společnosti. Cílem plánu je uspořit náklady a zvýšit efektivitu, uvedla firma.

"Správní rada KPN chce jednat s odborovými svazy o přípravě sociálního plánu nedobrovolného odchodu asi 4800 zaměstnanců," uvádí se ve sdělení firmy podle agentury Reuters. Většinu z plánované redukce chce společnost uskutečnit v nejbližší době. Propouštění spolu se snížením počtu externích pracovníků a dalšími kroky ke zlepšení efektivity přinese do roku 2003 roční úsporu 700 milionů eur. KPN na konci loňského roku zaměstnávala kolem 45 000 lidí.

Plán je součástí programu reorganizace z loňského roku. V jeho rámci má být zrušeno 2000 míst externistů a 6000 kmenových míst. U externích pracovníků firma splnila svůj cíl již letos v červnu.



PAŘÍŽ - Francouzský mobilní operátor Orange, který je divizí společnosti France Télécom, zvýšil ve třetím čtvrtletí své tržby o 24,5 procenta na 3,91 miliardy eur ve

srovnání s 3,14 miliardy ve stejném období loňského roku. Uvedla to včera firma a dodala, že za prvních devět měsíců tohoto roku tržby stouply dokonce o 29 procent na 10,99 miliardy eur.

Počet zákazníků Orange se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 1,6 milionu ve srovnání s přírůstkem 2,3 milionu v předcházejícím období. Celkový počet klientů stoupl proti stejnému období minulého roku o 42 procent na 37,1 milionu. Generální ředitel Didier Quillot začátkem týdne prohlásil, že zisk před zdaněním, úroky a odpisy by se měl letos pohybovat kolem tří miliard eur, zatímco analytici očekávali zisk 2,9 miliardy při tržbách 14,9 miliardy.

Míra penetrace mobilních telefonů by podle Quillota měla ve Francii do konce roku dosáhnout 62 až 63 procent ve srovnání s 57,6 procenta na konci září. Tržní podíl firmy Orange ve Francii v současnosti dosahuje 48 procent.