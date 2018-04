TELeKONOM: České radiokomunikace údajně srazil na kolena Pavel Tykač...

- Za svoláním mimořádné valné hromady společnosti České radiokomunikace (ČRa), které mělo za následek pokles kursu akcií firmy a dočasné zastavení obchodování s nimi, stojí šéf bývalé finanční skupiny Motoinvest Pavel Tykač. Jemu totiž podle nového vydání týdeníku Euro patří společnost Netla Management Limited, která si jako minoritní akcionář ČRa valnou hromadu vynutila. Týdeníku to potvrdily dva důvěryhodné zdroje. Oficiálně není ochoten zprávy nikdo potvrdit.uvedl Radek Bláha z advokátní kanceláře Vaško a partneři, která Netlu zastupuje. Mimořádná valná hromada podle Eura silně znervóznila vedení ČRa a jejich hlavního akcionáře, společnost Bivideon, která drží 72 procent akcií a zvláště pak lídra Bivideonu, manažery z Deutsche Bank.

Na programu mimořádné valné hromady, která se sejde příští pondělí 8. dubna, jsou dvě podstatné skupiny bodů. Za prvé statutární orgány ČRa mají podat vysvětlení k jejich plánu restrukturalizace společnosti, záměrům rozprodat majetkové účasti v RadioMobilu a Contactelu a také k uzavřené opční smlouvě s kajmanskou dcerou České radiokomunikace Limited, která má opci na čtyřicetiprocentní podíl v RadioMobilu. A za druhé snížení základního jmění ČRa na jednu setinu.

Představenstvo ČRa v oficiálním stanovisku uvedlo, že návrh na snížení základního jmění nepodporuje, a podle jeho informací je údajně nepodporuje ani majoritní akcionář.

PAŘÍŽ - Podle českého ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga se dá těžko očekávat, že by pro vládu byly uspokojivé první nabídky na koupi majoritního podílu v Českém Telecomu, které nyní zkoumá privatizační komise. "To znamená, že bude asi následovat nějaké další jednání s dosud nejúspěšnějšímu uchazeči," řekl Schling novinářům během víkendové návštěvy Paříže.

Zdůraznil, že rozhodujícím kritériem bude nabídnutá cena. Vláda přitom za 51,1 procenta akcií státu v Českém Telecomu požaduje minimálně 80 miliard korun, zatímco odborníci současnou cenu odhadují okolo 60 až 65 miliard. Schling uvedl, že pokud nabídky uchazečů nebudou uspokojivé, tendr bude zrušen a vláda se k němu vrátí někdy v budoucnosti. "Český Telecom je dominantní operátor na českém trhu a situace není taková, že by vláda musela prodat akcie právě teď,"řekl ministr.

Podle analytika Wood&Company Jana Slabého odpovídají podané nabídky průběhu privatizace Telecomu. Rovněž se domnívá, že nabídky nebudou odpovídat vládním představám a vláda se pokusí dosáhnout vyšší ceny prodloužením jednání se všemi třemi nebo jen vybranými zájemci. "S největší pravděpodobností se nenajde nikdo, kdo by vyhověl vládním cenovým požadavkům. Nečekám tedy, že bude privatizace do voleb dokončena," uvedl Slabý.

Podle mluvčí Fondu národního majetku Jany Víškové podali závaznou nabídku na koupi majoritního podílu v Českém Telecomu tři zájemci, původně se o koupi majority v Telecomu zajímalo osm potenciálních kupců. Jména uchazečů oficiálně nejsou známa; vláda by měla o prodeji jednat 10. dubna.

Jedním z nich byl Deutsche Telekom spolu s Deutsche Bank, který však podle agentury Reuters z tendru odstoupil. Dalším předpokládaným kandidátem je konsorcium švýcarského Swisscomu, který je však zároveň součástí prodávajícího TelSource, a finančních skupin CVS Capital Partners a Spectrum Equity Partners.

Mezi předpokládanými zájemci je i uskupení vedené řeckým telekomunikačním operátorem OTE, jednající o spolupráci s finančními investory Doughty Hanson, Warburg Pincus a Apax Partners.

LONDÝN - Ve hře o Český Telecom je údajně také Orange, dceřiná firma France Télécom, která má však zájem jen o mobilního operátora Eurotel. Mluvčí firmy Orange potvrdila, že firma nemá zájem o celý Český Telecom, ale odmítla sdělit jakékoli další podrobnosti. Uvedla, že Orange bude nadále pečlivě sledovat privatizační proces. Pokud by vznikla příležitost, aby se Orange "smysluplně" podílela na privatizaci Eurotelu, a to za rozumných podmínek, tak to zváží.

Podle neoficiálních informací Orange hovoří se všemi třemi zájemci o koupi dominantní české telekomunikační firmy, které prý do čtvrtka podaly své nabídky. Před tím, než kterákoli z nich bude vybrána jako možný budoucí majitel, nechce se však k nikomu připojit.

VÍDEŇ - Společnost max.mobil, která je rakouskou mobilní divizí německého operátora Deutsche Telekom, zahájí od prvního dubna provoz služeb GPRS v sítích svých zahraničních partnerů. Oznámila to o víkendu firma a dodala, že její zákazníci tak získají mobilní přístup k internetu v České republice prostřednictvím sítě Paegas, v Británii (One2One), v Německu (T-D1) a ve Spojených státech (VoiceStream).

Společnost dále uvedla, že hodlá služby GPRS během letošního roku rozšířit i do dalších evropských zemí. Pro využívání těchto služeb v zahraničí budou zavedeny jednotné tarify. U přístupu na WAP zaplatí uživatel 0,65 eura za deset kilobytů a u internetu 0,8 eura za 100 kilobytů, napsala agentura APA.

PRAHA - Na zhruba stejné úrovni se již dva roky drží počet zákazníků tří největších kabelových firem na českém trhu. Společnosti UPC, Intercable a TES Media, které ovládají přes 80 procent tuzemského trhu, měly loni dohromady okolo 650 000 klientů. Během deseti let do rozvoje sítí podle údajů zastřešující České asociace kompetitivních komunikací investovaly přes 11 miliard korun.

Stagnaci ve vývoji počtu zákazníků podle odborníků zavinilo zejména výrazné zdražování v minulém roce. Jednička na trhu, kterou je s více než 370 000 klienty UPC, loni na začátku roku zvýšila ceny části zákazníků z bývalé společnosti Dattelkabel až o 280 procent. Intercable se zhruba 190 000 klienty loni zvýšila ceny v dubnu a květnu a TES Media, která má kolem 85 000 zákazníků, zdražila loni na podzim o několik desítek procent.

Jako důvod přitom firmy uvedly narovnání historických cen, které nekryjí vynaložené náklady. V letošním roce bude cenová politika kabelových firem opatrnější. Zatímco Intercable zvýšila v březnu ceny zhruba o deset procent, UPC zatím vyčkává a TES Media plánuje změnu sazeb až na podzim. Firmy se ale shodují, že nepůjde o nějaký výrazný cenový skok.

Podle dobře informovaného zdroje v současnosti jednají Intercable a TES Media o fúzi, která má vyústit v prodej zahraničnímu finančnímu investorovi. Společnosti informaci nevyvrátily, ale odmítly ji komentovat. "V současnosti se k danému tématu nevyjadřujeme," uvedl obchodní ředitel TESu Dušan Jelínek.

Největší tři kabelové firmy disponují přípojkami do zhruba 1,1 milionu domácností. Zatímco služby UPC může podle údajů z roku 2000 využívat 600 000 domácností, u Intercable je to 370 000 bytů a u TES Media 116 000 domácností.

LOS ANGELES - Společnost Cingular Wireless, která je druhým největším mobilním operátorem ve Spojených státech, hodlá investovat více než 945 milionů dolarů do rozvoje její sítě v západních státech včetně Nevady, Kalifornie, Washingtonu, Idaha a Havaje. Oznámila to o víkendu firma, která je společným podnikem BellSouth a SBC Communications.

Firma uvedla, že tento krok je součástí plánu investovat v letošním roce celkem 5,8 miliardy do zlepšení celostátní sítě. To by mělo společnosti umožnit pokračovat v zavádění vyspělejší sítě schopné zajistit vysokorychlostní přístup k internetu.

Síť společnosti je založena na celosvětově nejrozšířenější mobilní technologii GSM a alternativní TDMA. Firma v současnosti buduje celostátní síť založenou na technologii GSM a její novější verzi GPRS, napsala agentura Reuters.

BĚLEHRAD - Srbská telekomunikační společnost Telekom Srbija koupí od francouzského Alcatelu digitální zařízení za 25 milionů eur. Oznámila to o víkendu firma a dodala, že tento nákup je součástí plánu na modernizaci veřejných telefonních linek a zdvojnásobení jejich počtu na 40 na 100 obyvatel.

V Srbsku, které má 10,5 milionu obyvatel, je v současnosti v provozu 2,5 milionu telefonních linek. Společnost hodlá do konce září rozšířit své centrály ve třech největších městech, tedy v Bělehradu, Novém Sadu a Niši, a vybudovat novou centrálu v jihozápadním Srbsku.

Zhruba před měsícem společnost uzavřela smlouvu o koupi digitálního zařízení od německé skupiny Siemens za 16,5 milionu eur. Firma Telekom Srbija, ve které vlastní stát 51 procent akcií, italská společnost Stet 20 procent akcií a řecká OTE 29 procent akcií, vznikla v roce 1997 a je držitelem monopolu na pevné linky v Srbsku do roku 2004, napsala agentura Reuters.

VARŠAVA - Insolventní polský telekomunikační operátor Netia Holdings se zřejmě bude snažit o fúzi s některým z dalších domácích menších telefonních operátorů. Uvádí se to v pátečním sdělení Netie.

Firma, jejíž hlavním konkurentem je dominantní Telekomunikacja Polska (TPSA), bojuje o zbývající podíl na trhu pevných linek s dalšími menšími operátory. Ministerstvo státního pokladu v poslední době podpořilo snahy o konsolidaci v tomto sektoru a vytvoření společnosti, která by byla schopna účinně soupeřit s TPSA, podporovanou svým strategickým partnerem France Télécom.

"Nemáme sice žádné definitivní plány, je však možné, že se spojíme s některým z našich konkurentů. V této konsolidaci můžeme vystupovat jako přebírající i přebíraný," uvedla Netia. Netia, která provozuje pevné linky asi na 33 procentech území Polska, není schopna splatit obligaci v sumě 850 milionů dolarů.

Nyní s držiteli této emise jedná o restrukturalizaci svého závazku. Akcionáři firmy tento měsíc schválili plán zvýšení kapitálu Netie téměř na desetinásobek. To umožní uskutečnit záchranný projekt výměny dluhu za akcie, v němž by věřitelé získali 91 procent akcií firmy. Zatím jsou hlavními akcionáři Netie švédská Telia a americká investiční společnost Warburg Pincus. Totožnost držitelů obligací zatím není známa.

Netia loni zvýšila čistou ztrátu 1,15 miliardy zlotých (280 milionů dolarů) z předloňských 362 milionů. Její tržby vzrostly o 22 procent na 538,9 milionu zlotých. Akcie Netie se dnes pohybují kolem čtyř zlotých a jsou tak 97 procent pod úrovní, s níž v červenci 2000 vstupovala firma na burzu. Dnešní kurs oceňuje firmu na zhruba 30 milionů dolarů.