TELeKONOM: České radiokomunikace si ponechají podíl v RadioMobilu...

PODĚBRADY - Vedení Českých radiokomunikací nepřipravuje v nejbližší době prodej svého 39,2procentního podílu ve společnosti RadioMobil (T-Mobile). Nejedná ani o prodeji svých akcií společnosti Bivideon, která nedávno projevila zájem o jejich odkup. Na dnešní mimořádné valné hromadě to řekl předseda představenstva Torben Holm.

Jednání svolal minoritní akcionář, společnost Netla Management Limited, která drží kolem čtyř procent akcií ČRa. Její právní zástupce Radek Bláha ČTK řekl, že důvodem byla nedostatečná informační politika ČRa. "Od doby co je společnost (ČRa) ovládaná TDC a Deustche Bank, jsme znepokojeni. Nevíme, co se v ní děje, jak se vyvíjí," dodal.

Negativním signálem je podle něj především ocenění podílu ČRa v RadioMobilu, což je nejvýznamnější majetek ČRa. Odhad 5,133 miliardy Kč totiž považuje za podhodnocený. "Podle znalců je hodnota až čtyřnásobná," dodal. S výsledky včerejšího jednání spokojen není. Nevyloučil, že Netla nechá svolat další mimořádnou

valnou hromadu.

Podle generálního ředitele ČRa Miroslava Čuřína je Netla relativně fundovaný akcionář. "Chápu, že se zajímá o některé věci, o nichž nejsou příliš informováni," dodal. Z programu valné hromady podle něj ale vyplývá, že Netla prosazuje, aby se projednávaly věci, které nepatří do programu řádné valné hromady.

Jedním z nich byly podle představenstva ČRa návrhy na schválení otevřených dopisů akcionářů ČRa mimo jiné Deutsche Bank, Bivideonu, Burze cenných papírů, London Stock Exchange a KPMG Česká republika Audit. Dopisy se měly týkat plnění zákonných povinností představenstva. Holm ale upozornil, že to neupravují stanovy ČRa ani české právo a proto to do pravomocí valné hromady nespadá.

Většina diskuse se točila právě kolem ocenění podílu ČRa v RadioMobilu. Akcionáři dávali najevo, že se jim jeho výše nelíbí. Podle Holma je však cena s přihlédnutím k obecnému poklesu ceny mobilních operátorů odůvodnitelná. Představenstvo ale nyní o prodeji akcií RadioMobilu neuvažuje, především kvůli jejich nízké likviditě, řekl Holm. Diskuse se nakonec vyostřila natolik, že jednání demonstrativně opustil.

Na pořadu dne není ani prodej akcií ČRa společnosti Bivideon. "Nevíme, jestli přijde s novou nabídkou, jsme v očekávání," potvrdil Čuřín. Akcionáři se zajímali také o prodej 40,4procentního podílu ČRa v Contactelu dánské firmě TDC za korunu. Podle Čuřína se to na ceně akcií ČRa nijak výrazně neprojevilo. "Contactel patří i nadále mezi deset největších zákazníků ČRa," dodal.

OSLO - Největší telekomunikační skupina v Norsku Telenor zaznamenala ve druhém čtvrtletí vyšší zisk, než se čekalo. Zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl na 4,35 miliardy norských korun (591,3 milionu USD) proti 3,92 miliardy NOK, které v průměru očekávali analytici dotázaní agenturou Reuters. Ve stejném období roku 2002 činil zisk 3,21 miliardy NOK.

Společnost také předpokládá lepší výsledky za celý letošní rok proti loňsku. Telenor, který vlastní podíly v mobilních operátorech v zemích od Ruska až po Thajsko, předpokládá, že tržní podmínky v Norsku zůstanou slabé, ale čeká další růst svých mezinárodních aktivit. EBITDA klíčové mobilní divize Telenoru stoupl na 2,28 miliardy NOK z loňských 1,77 miliardy. Analytici čekali v průměru 2,20 miliardy.

"Telenor letos očekává další růst svých mezinárodních aktivit, zejména služeb mobilních telefonů, a to jak z hlediska zisku, tak tržeb," uvedla společnost v prohlášení. Celkové tržby ve druhém čtvrtletí rostly meziročně o více než deset procent na 13,22 miliardy korun, zatímco analytici předpovídali v průměru 12,90 miliardy. V únoru Telenor oznámil, že letos počítá se zvýšením tržeb o sedm až deset procent, napsala agentura Reuters.



CHICAGO - Výrobce telekomunikačního zařízení Lucent Technologies Inc. získal mnohaletý kontrakt na zdokonalení mobilní sítě v USA společnosti Sprint. Hodnota dohody činí více než jednu miliardu USD, uvádí se v prohlášení.

Lucent vybaví Sprint mobilním zařízením třetí generace, včetně základnových stanic, přepínacího zařízení a softwaru a s tím souvisejících služeb. Vybavení je určeno pro provoz národní sítě mobilní divize Sprintu, PCS. Nové zařízení umožní operátorovi rozšířit pokrytí a kapacitu a nabídnout pokročilejší datové služby prostřednictvím vysoce rychlostní mobilní sítě. Sprint používá pro provoz sítě technologii CDMA (Code dvision multiple access), která konkuruje technologii GSM (Global System for Mobile Communications) rozšířené hlavně v Evropě, napsala agentura Reuters.

Lucent je jeden z největších výrobců telekomunikační techniky na světě spolu s francouzským Alcatelem či kanadskou společností Nortel Networks. Firma v dubnu oznámila 12. čtvrtletní ztrátu v řadě. Problémy Lucentu způsobují slabé výdaje telekomunikačních firem. Sprint je čtvrtým největším operátorem meziměstského telefonního spojení ve Spojených státech a jeho mobilní divize čtvrtým největším operátorem v zemi.

PEKING - V Číně v červnu přibylo dalších 4,5 milionu uživatelů mobilních telefonů. Jejich počet tak vzrostl na 234,5 milionu, oznámilo dnes ministerstvo informačního průmyslu. V prvním letošním pololetí v zemi přibývalo průměrně 4,65 milionu nových uživatelů mobilů měsíčně.

Podle analytiků se přírůstek uživatelů relativně zpomalil proti stejnému období loni, kdy jich přibývalo pět až šest milionů každý měsíc. Zpomalení se očekávalo vzhledem k mírnému snížení trhu, na němž dominují operátoři China Mobile a China Unicom.

Uživatelů pevných linek v červnu přibylo 4,7 milionu a jejich celkový počet dosáhl 237,6 milionu. Analytik pro telekomunikace v Evropské investiční bance řekl, že červen byl první měsíc od roku 2001, kdy přibylo více uživatelů pevných linek než mobilů.

Údaj odráží úspěch levné bezdrátové telefonní služby zvané Little Smart, kterou nabízejí dva přední operátoři pevných linek China Telecom a China Netcom. Uživatelé této nové služby jsou zahrnuti mezi uživatele pevných linek, neboť její poskytování je vázáno na infrastrukturu pevných linek.

Čínský telekomunikační průmysl měl v prvním pololetí příjmy 220 miliard jüanů (26,58 miliardy dolarů). To bylo o 12,1 procenta více než ve stejném období loňského roku, napsala agentura Reuters. Čína již předloni předstihla Spojené státy jako největší trh mobilního telefonování. Je to jedna z mála zemí, kde tento trh ještě zažívá prudký růst. Navzdory tomu je nasycenost trhu nadále nízká a mobil v Číně nemá ani 20 procent populace ve srovnání s více než 50 procenty v evropských zemích, včetně Česka.