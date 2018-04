TELeKONOM: České radiokomunikace se chtějí sloučit s Contactelem...

- České radiokomunikace zvažují možnost, že by ke svému 50procentnímu podílu ve společnosti Contactel dokoupily od TDC zbylou polovinu a firma by se stala jejich součástí. Jak uvedl generální ředitel ČRa Miroslav Čuřín na včerejší tiskové konferenci, je to jedna z možností jak problém s Contactelem řešit. Podle dalších možných scénářů by ztrátový Contactel naopak získala TDC, nebo by jej akcionáři prodali třetí straně.

"Ve velice krátké době by mělo být rozhodnuto. Je nenormální, abychom si s Contactelem konkurovali," uvedl Čuřín s tím, že o věci bude rozhodovat představenstvo. České radiokomunikace již svou investici v Contactelu zcela odepsaly, loni se vykoupily ze zákazu konkurence a začaly poskytovat telekomunikační a internetové služby koncovým zákazníkům stejně jako Contactel.

TDC již oznámila, že se do 2. května rozhodne, zda využije opci na koupi 50 procent Contactelu od ČRa. Pokud opci nevyužije, budou odkup druhé poloviny naopak zvažovat České radiokomunikace. TDC je spolu s Deutsche Bank s podílem kolem 72 procent majoritním vlastníkem radiokomunikací.

Telekomunikační operátor Contactel je od svého vzniku v roce 1999 trvale ztrátový. Loni firma vykázala záporné cashflow a ztrátu zhruba 700 milionů korun, což je zhruba o 150 milionů menší propad než v roce 2001. Ve druhé polovině letošního roku by měla společnost poprvé vykázat kladný provozní zisk EBITDA. Contactel má základní kapitál kolem 3,3 miliardy korun a vlastní jmění přibližně 750 milionů Kč.

České radiokomunikace letos čekají návrat k provoznímu zisku EBIT. Ten by se měl pohybovat kolem 45 milionů korun proti loňské ztrátě 453 milionů. Firma letos plánuje snížit investice z loňských 630 milionů na 464 milionů korun a tržby na stagnující úrovni zhruba 2,35 miliardy korun.

PRAHA - Telekomunikační firma Contactel včera požádala Český telekomunikační úřad, aby vyřešil její spor s Českým Telecomem o zavedení konkurence při výběru měsíčního paušálu za telefon. I po čtyřměsíčním jednání Telecom stále odmítá umožnit zákazníkům využívajícím služeb jiného operátora, aby za telekomunikační služby platili pouze jeden účet, vysvětlila mluvčí Contactelu Romana Tomasová.

Podle ní je nelogický stávající stav, kdy zákazníci, kteří si zvolí jiného operátora než Telecom, platí měsíční paušál Telecomu a hovorné zvolenému operátorovi. Mluvčí Telecomu Vladan Crha k tomu uvedl, že Contactel vychází z mylného předpokladu, že zákazníci budou využívat pouze služby jednoho operátora. Některé služby jsou přitom podle něj založeny právě na možnosti zvolit si více operátorů pro různé typy volání. <ï>"Nebráníme se jednání za rozumných podmínek," uvedl.

Telecom si přes proklamovanou liberalizaci podle Contactelu stále udržuje monopol na více než čtvrtině trhu. Měsíční paušál totiž představuje přibližně 27 procent výnosů z hlasových telekomunikačních služeb.

PRAHA - Společnost Aliatel uzavřela s Českým Telecomem smlouvu o propojení na přenositelnost čísla, čímž oficiálně zahájila provoz této služby. Agentuře ČTK tuto informaci poskytla agentura Mmd. Aliatel je tak jedním z prvních operátorů, který přenositelnost čísla nabízí.

Kromě Aliatelu Český Telecom dosud uzavřel smlouvu o přenositelnosti čísel také s GTS a Contactelem. Telecom dále jedná se společnostmi Pragonet, eTel a Czech On Line. Podle Aliatelu byla přenositelnost čísla jednou z překážek, které odrazovaly zákazníky od přechodu k alternativním operátorům. Zákazníkům, kteří si chtějí zachovat své číslo i při přechodu k Aliatelu, operátor poskytne tuto službu zdarma.

Výše vzájemných plateb mezi operátory za přenesení čísla podléhají cenovému rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu. Za změnu jednoho telefonního čísla podle rozhodnutí ČTÚ zaplatí přejímající operátor konkurentovi, od kterého zákazník odchází, 2850 korun. Alternativní operátoři přitom požadovali poplatek nižší než 2000 korun, Český Telecom naopak prosazoval přes 4000 Kč. Za převedení celé číselné řady, tedy například telefonních čísel velkého podniku, zaplatí přejímající operátor 4974 korun.

Podpisu smlouvy s Telecomem předcházelo testování služby, během něhož Aliatel uskutečnil první přenesení čísla do své sítě. Testy skončily 21. března, kdy zároveň provoz služby odstartoval. Aliatel je poskytovatelem datových, telefonních a internetových služeb. Největším akcionářem Aliatelu je se 40 procenty německý energetický koncern RWE a o zbývajících 60 procent se dělí šest českých rozvodných energetických společností, v nichž má největší podíl stát.

Přenositelnost čísla je dalším krokem k liberalizaci trhu. Výrazně totiž usnadní zákazníkům přechod mezi jednotlivými poskytovateli telekomunikačních služeb. Telekomunikační zákon nařizuje Českému Telecomu službu zavést od 1. ledna letošního roku.

CHICAGO - Druhý největší výrobce mobilních telefonů na světě, americký koncern Motorola Inc., hodlá letos a v příštím roce ušetřit na nákladech tři miliardy dolarů. Firma včera oznámila, že celému odvětví letos předpovídá pomalejší růst, než původně odhadovala.

Analytikům Motorola sdělila, že letošní dodávky mobilů na trh odhaduje na 430 milionů. Odhad tak posunula do spodního konce předchozího rozpětí 430 až 440 milionů dodaných telefonů. Úsporu nákladů mají Motorole zajistit lepší výrobní postupy, nižší nákupní ceny materiálu a služeb a lepší kvalita softwaru i hardwaru. Snižování počtu pracovních míst bude v Motorole intenzivnější. Na konci roku chce mít firma 90 tisíc zaměstnanců, dosud plánovala snížení na 93 tisíc lidí.

Redukce míst půjde přirozenou cestou spolu s rušením některých oddělení, jejichž náplň firma přenechá externím dodavatelům. Od maxima 150 tisíc zaměstnanců ze srpna 2000 Motorola zredukovala počty pracovníků o více než třetinu. Motorola v letech 2001 a 2002 již snížila výdaje zhruba o čtyři miliardy dolarů prostřednictvím restrukturalizace. Spolu s finskou Nokií a švédským Ericssonem postihl Motorolu v posledních dvou letech pokles v odvětví kvůli slabší poptávce po mobilních telefonech a bezdrátových sítích. Slabší růst ekonomiky navíc Motorole zhoršil odbyt polovodičových a širokopásmových zařízení a elektroniky pro automobilový průmysl, napsala agentura Reuters.