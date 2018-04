TELeKONOM: České radiokomunikace jsou snad konečně prodané

– Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zatím neobdržel očekávanou žádost o souhlas s odkoupením majoritního podílu v Českých radiokomunikacích (ČRa). Tu by si totiž měla podat společnost Bivideon, která by měla koupit 51 procent v ČRa od Fondu národního majetku. Právě získání tohoto souhlasného stanoviska je tzv. odkládací podmínkou smlouvy, bez níž nebude možné přistoupit k vypořádání transakce.

Smlouvu se společností Bivideon o koupi 51 procent akcií Českých radiokomunikací dnes podepsali zástupci Fondu národního majetku. Stát má za prodej radiokomunikací získat 6,8 miliardy korun. O prodeji rozhodla vláda 5. září. Po dokončení privatizace se Bivideon největším akcionářem ČRa s podílem 66,4 procenta, přičemž dalších 5,5 procenta akcií zůstanou v samostatném držení společnosti Tele Danmark, která již dříve na Bivideon převedla většinu svého dosavadního podílu. V konsorciu má Tele Danmark podíl 50,01 procenta a Deutsche Bank 49,99 procenta.

Nový majoritní vlastník ČRa musí mimo jiné zaručit zajištění šíření rozhlasového a televizního signálu a dalších povinností, vyplývajících z telekomunikační licence či akcionářské smlouvy. Pokud by se nový vlastník rozhodl některé aktivity ČRa prodat, bude muset zaplatit státu podíl z čistého výnosu prodeje - v případě prodeje vysílačů by to bylo nejméně 20 procent.

PRAHA - Český Telecom, dominantní provozovatel pevných linek, se blíží k dohodě o propojení s firmami Czech On Line a PragoNet. Včera to na Invexu uvedl viceprezident Telecomu pro velkoprodej Pavel Jiroušek s tím, že se již podařilo dohodnout a nyní se řeší jen formální otázky.

Telecom zatím letos uzavřel propojovací dohody se čtyřmi telekomunikačními operátory pevných sítí. Stalo se tak až poté, co po několikaměsíčním jednání o cenách volání mezi sítěmi musel maximální tarify vydat ČTÚ. Vedle již uzavřené dohody o propojení hlasových služeb firma na základě dalších cenových rozhodnutí ČTÚ jedná s operátory o propojení volání na internet, zelených linek a linek se sdílenými náklady.

Zatímco tedy jednání s mobilními operátory, která jsou pokud jde o objem hovorů podstatně důležitější, probíhá neúspěšně, pracuje Telecom na menších operátorech. Kdy asi konečně bude mít propojení se všemi.

PAŘÍZ - Francie výrazně zlepšila podmínky licencí k provozování služeb třetí generace mobilních telefonů UMTS, když prodloužila dobu platnosti licencí na 20 let z původních patnácti a snížila pevné poplatky. Tento krok francouzské vlády jen potvrzuje mínění většiny odborníků o nesmyslných požadavcích české vlády, která chce od každého operátora vybrat 6,7 miliard korun v mnohem kratší době.

Držitelé licencí zaplatí v prvním roce pouze osminu z celkové částky 4,95 miliardy eur, tedy 619 miliónů eur, místo původní plánované čtvrtiny. Další platby pak budou založeny na příjmech operátorů ze služeb UMTS. Podle původního plánu měla být druhá čtvrtina zaplacena ve druhém roce a zbývající polovina rozložena na dalších 13 let.

Stávající majitelé licencí, France Télécom a Vivendi Universal, přesto ještě letos zaplatí poplatek v původní výši. Noví držitelé dvou zbývajících licencí však využijí odklad a v příštím roce zaplatí jen 619 miliónů eur.

Francie také bude podporovat dohody o sdílení sítí mezi jednotlivými operátory. Francie se tak snaží vyjít vstříc zadluženým telekomunikačním firmám, které čelí vysokým nákladům na výstavbu sítí pro třetí generaci mobilních telefonů.