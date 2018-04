TELeKONOM: České pobočky KNPQwest a GTS se slučují...

- Společnosti GTS Czech a KPNQwest Czechia začaly od dnešního dne působit na českém trhu jako jediná firma. Nová společnost ponese do doby vzniku jedné právnické osoby název KPNQwest/GTS. Firma poskytuje hlasové, internetové a datové služby a v tuzemsku nyní zaměstnává téměř 400 pracovníků, vyplývá z její tiskové zprávy.

Sloučení GTS Czech a KPNQwest Czechia v České republice souvisí s plánovanou globální akvizicí GTS Central Europe a páteřní sítě Ebone společností KPNQwest. Generálním ředitelem KPNQwest/GTS bude Milan Rusnák, který dosud působil jako ředitel GTS. Dosavadní ředitel KPNQwest Michael Hartman byl jmenován zástupcem generálního ředitele a ředitelem pro strategii společnosti. Nové uskupení v Evropě provozuje 25 000 kilometrů dlouhou síť s připojeními v 60 evropských velkoměstech a 14 metropolitních sítí.

FRANKFURT - T-Mobile International, mobilní divize Deutsche Telekom, si vybrala jako dodavatele infrastruktury pro mobilní síť třetí generace v Evropě společnost Nortel Networks. Kontrakt je uzavřen na dobu deseti let a dodávky budou zahájeny ve druhé polovině tohoto roku, informovala včera společnost Nortel. Odmítla se však vyjádřit k hodnotě kontraktu.

Nortel je pátým největším dodavatelem mobilní infrastruktury na světě. V současnosti má dohody o dodávkách se španělskou Telefonikou pro trhy ve Španělsku a Německu a s britskou mmO2 pro trhy v Británii, Německu, Irsku a Nizozemsku.

T-Mobile působí v Německu, Rakousku, Británii a Česku. Operátor již má dohodu o dodávkách infrastruktury v hodnotě stovek milionů eur s Nokií a se Siemensem. Kontrakt se Siemensem je oceněn na 350 milionů eur, napsala agentura Reuters.

T-Mobile zdvojnásobila v letošním prvním čtvrtletí v meziročním srovnání hrubý provozní zisk na 1,2 miliardy eur. Tržby divize stouply o 66 procent na 4,5 miliardy eur. T-Mobile drží 60 procent akcií v provozovateli sítě mobilních telefonů Paegas, firmě RadioMobil. Zbylou část v české firmě vlastní České radiokomunikace. Paegas letos změní své jméno na T-Mobile.

LONDÝN - Britský provozovatel kabelové sítě Telewest sníží stav zaměstnanců o 1500 na 9000 lidí, aby tak ročně ušetřil 50 milionů liber. Telewest tak činí pod tlakem zadlužení. Firma to dnes uvedla spolu se čtvrtletními výsledky. Provozní zisk Telewestu (EBITDA) v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o 34 procent na 91 milionů liber, tedy 133 milionů dolarů.

V předchozím čtvrtletí ale firma vytvořila zisk před zdaněním, započtením úroků, devizových vlivů a amortizace 94 milionů liber. Telewest má celkový dluh 5,3 miliardy liber. Akcie firmy šly nedávno prudce dolů po zprávě jejího konkurenta NTL, který chce svůj dluh 17 miliard liber restrukturalizovat tak, že dvě třetiny dluhopisů vymění za své akcie.

Telewest za této situace raději omezí kapitálové výdaje. Měly dosáhnout 500 až 550 milionů liber, firma ale plán těchto nákladů snížila pod 500 milionů. V rámci provozní restrukturalizace firma spojí kabelové služby pro jednotlivce a podniky, které má nyní oddělené.

Telewest ve své síti nabízí telefonní a internetové služby spolu s placenou televizí. Přes dvě třetiny z jeho 1,78 milionu předplatitelů odebírá nejméně dvě z těchto tří nabídek. Za přístup ke všem třem službám platí 107 tisíc klientů.

Akcie Telewestu ve středu uzavřely na ceně 10,5 pence, což skupině dává hodnotu 331 milionů liber. Na rekordní minimum 7,25 pence akcie Telewestu klesly v polovině dubna, připomněla agentura Reuters.

PRAHA - Novým finančním ředitelem společnosti Nextra Czech Republic se od 1. května stal Jiří Dupák. Do firmy přišel z Aliatelu, kde posledních pět let zastával pozici Senior Manager Controlling. Řekl to manažer firmy Tomáš Pavlů s tím, že Dupák předtím pracoval déle než čtyři roky v Eurotelu jako finanční manažer pro roaming.

Nextra je poskytovatelem internetových a komunikačních služeb pro podnikovou klientelu. Nabízí komunikační služby na bázi IP protokolu, jako jsou služby pro připojení k internetu, hostování serverů a aplikací v datových centrech, řešení pro zabezpečení firemních dat, telekomunikační služby a budování virtuálních privátních sítí.