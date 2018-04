TELeKONOM: Češi přišli o prvenství v počtu odeslaných SMS...

PRAHA - Češi přestávají vévodit v Evropě v posílání krátkých textových zpráv SMS. Zatímco před dvěma lety doháněli české esemeskové šílence jen Norové, dnes je spolu s Iry předstihli. Napsala to včera Mladá fronta Dnes. Podle deníku poslal loni průměrný Ir měsíčně přes 71 SMS zpráv a Nor 63. Češi si s 54 SMS zprávami udržují bronz.

Důvodem, proč Evropa přichází textovým zprávám postupně na chuť, je podle MfD nejen nižší cena, ale i rozšíření služeb, které jsou založeny na posílání SMS zpráv. "Textové zprávy si také našly svou přirozenou klientelu - mladé lidi," cituje ze studie mobilní asociace MDA.

Vůbec nejaktivnější odesílatelé zpráv jsou podle MfD obyvatelé Filipín a Singapuru. Díky velkému objemu SMS zpráv zdarma v rámci měsíčního poplatku pošlou průměrně okolo dvou set zpráv měsíčně. Nejméně zpráv naopak posílají Američané - jen devět za měsíc. Stále se jim totiž vyplatí díky levným, často dokonce bezplatným místním hovorům spíše zavolat, píše MfD.

PRAHA - Mobilní operátor T-Mobile začal ve své síti nabízet posílání obrázkového zpravodajství, zábavy a erotiky na mobilní telefony, sdělila společnost v tiskové zprávě. Firma službu nabídla více než půl roku po zavedení technologie multimediálních zpráv MMS ve své síti. Konkurenční Eurotel nabízí informační a zábavní MMS služby od loňského září.

T-Mobile nabízí devět zpravodajských a tři sportovní kanály, které čerpají především ze servisu tiskové agentury ČTK a iDnes. Dále jsou to čtyři kanály s dopravními zprávami, deset zábavních a 11 erotických sekcí. Ceny se pohybují od 7,50 do 22 korun bez DPH. Nejlevnější je trvalá objednávka vtipů, nejdražší erotika. Eurotel služby nabízí za ceny od pěti do 29 korun.

Pro zasílání a příjem MMS zpráv musí uživatel disponovat telefonem podporujícím tuto technologii, musí mít aktivovánu službu MMS a T-Mobile GPRS. Již v březnu T-Mobile oznámil brzké zavedení možnosti nahrání a odesílání videosekvencí na jiný mobilní telefon a stahování videospotů. Do poloviny roku pak nabídne i možnost sledovat video v reálném čase.

PRAHA - Jeden z minoritních podílů v Českých radiokomunikacích (ČRa) nedávno změnil majitele. Podíl ve výši 3,70 procenta drží slovenská J&T banka. Informují o tom včerejší Lidové noviny. Podle mluvčího skupiny J&T Petra Málka jde o buy-sell operaci. Znamená to, že J&T není faktickým vlastníkem podílu, ale drží jej formou zástavy pro jiného klienta. "Nejsou tedy přímo naším majetkem, ale budou prodány zpět," řekl LN Málek.

Jméno investora, pro kterého J&T podíl v radiokomunikacích drží, Málek nesdělil. Zhruba stejný podíl, jako má nyní J&T banka, loni v radiokomunikacích držela firma Netla Managamement. Ta je registrována v zahraničí, ale podle informací z trhu ji vlastní finančník Pavel Tykač. Ten údajně rovněž stojí za firmou EC Group, která loni na podzim získala od České konsolidační agentury balík pohledávek za 3,4 miliardy korun. Podle informovaného zdroje si EC Group část peněz na balík (800 milionů korun) půjčila od J&T banky, poznamenávají Lidové noviny.