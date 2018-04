TELeKONOM: Češi mají v průměru o polovinu mobilů více než Slováci...

PRAHA - Na Slovensku je zhruba o třetinu nižší nasycenost trhu s mobilními telefony v porovnání s ČR. Zatímco v tuzemsku připadá na sto obyvatel přes 80 telefonů, na Slovensku je to zhruba 50 telefonů. Slovenský trh si také vystačí jen se dvěma mobilními operátory oproti třem firmám v ČR.

V Česku měli mobilní operátoři koncem září 8,1 milionu zákazníků, slovenští provozovatelé ohlásili dohromady 2,7 milionu klientů. Trh východního souseda letos od ledna do září zaznamenal růst o čtvrtinu, zatímco v ČR kvůli vyšší nasycenosti rostl počet uživatelů jen o 16 procent.

Český trh disponuje podle odborníků vyšší koupěschopností. Slovensko podle vyjádření zástupců tamních operátorů zaostává za ČR v rozvoji trhu zhruba o rok. Co do technologií a inovací však jsou oba trhy velmi podobné. Jedničkou na trhu je v tuzemsku Eurotel s 3,68 milionu klientů. Následuje RadioMobil s 3,28 milionu a Český Mobil s 1,14 milionu zákazníků. Na Slovensku je větším operátorem Orange s 1,6 milionu zákazníků, dvojkou na trhu je EuroTel s 1,1 milionu klientů.

Zatímco v tuzemsku disponují licencemi na provoz sítí 3. generace UMTS jen Eurotel a RadioMobil, na Slovensku je letos získaly Orange, EuroTel a společnost Profinet.sk, která má zároveň vybudovat i síť GSM. České firmy za licence zaplatí celkem 7,4 miliardy Kč, slovenští operátoři po 1,5 miliardy Sk. V tuzemsku má UMTS začít fungovat do ledna 2005. Na Slovensku se rozjezd předpokládá ve druhé polovině roku 2004.

BRUSEL - Evropský telekomunikační sektor neprožívá krizi a zažívá naopak zdravý růst tržeb, uvedla Evropská komise. Ve zprávě schválené tento týden tak komise zpochybnila požadavky Francie, která s poukazem na těžkou situaci odvětví prosazuje pro tento sektor zvýšenou podporu.

Komise ve zprávě, kterou včera získala agentura Reuters, napsala, že telekomunikační sektor v Evropské unii letos poroste o pět až sedm procent, což je vzhledem k růstu ekonomiky o jedno procento velmi dobrý výhled. "Ukazatele tržeb se vyvíjejí příznivě," uvedla zpráva.

Komise proto odmítá zmírnění stávajících pravidel pro státní pomoc. "Každá forma státní pomoci telekomunikačnímu odvětví bude posuzována podle všeobecných pravidel EU. Pro telekomunikace nejsou žádná zvláštní pravidla," uvedl činitel komise.

Francouzský prezident Jacques Chirac, který se musí vyrovnávat s krizemi národních gigantů France Télécom a Alcatel, v říjnu řekl, že problémy tohoto sektoru ohrožují ekonomický růst a vyzval EU k pomoci tomuto sektoru. Včera vedení France Télécom jednalo o plánu refinancování a oddlužení, počítající s velkým úvěrem od státu.

Komise ve zprávě uvedla, že telekomunikace se díky posílenému konkurenčnímu prostředí vyrovnaly s globálním propadem akcií v sektoru a jejich tržby v posledních letech dále výrazně rostly. V letech 1999 až 2001 se hodnota telekomunikačních služeb v EU zvýšila o 24 procent na 225 miliard eur a z toho mobilní sektor vzrostl jen v roce 2001 o 21 procent.

Názor komise sdílí i skupina velkých evropských operátorů - britský BT, Telecom Italia a španělská Telefónica. Tato skupina minulý týden vyzvala EU, aby prosazovala další prohloubení konkurence v odvětví. "Sektor musí být schopen na základě zdravých podnikatelských plánů přesvědčit finanční trhy, aby financovaly jejich rozvoj," uvedla skupina po schůzce s komisařem pro telekomunikace Erkki Liikanenem.

Telekomunikační ministři zemí EU budou diskutovat o problémech sektoru ve čtvrtek. Podle diplomatů většina zemí odmítá francouzské návrhy pomoci sektoru, zvláště při budování mobilní sítě třetí generace.

PRAHA - Český Telecom nemá na oficiálním programu mimořádné valné hromady svolané na 20. prosince jednání o výplatě dividendy. O té hovoří ekonomové jako jedné z možností, jak by stát mohl zmírnit výpadek příjmů ze zastavené privatizace.

Oznámení valné hromady firma zveřejnila ve včerejším tisku. Valnou hromadu svolal Fond národního majetku, který v

Telecomu drží 51,1 procenta akcií. Akcionáři mají rozhodovat o změnách v představenstvu a dozorčí radě a proberou zprávu o dopadech povodní na hospodaření firmy a zprávu o privatizaci podílu státu.

Ministr Vladimír Mlynář, pod kterého budou od příštího roku spadat telekomunikace, již dříve uvedl, že se stát po neúspěšném prodeji rázně ujme svých akcionářských práv, aby firmu připravil na nový prodej. Představenstvo již minulou středu odvolalo generálního ředitele Přemysla Klímu.

Vláda se v pondělí rozhodla privatizaci zastavit na doporučení privatizačního poradce JP Morgan. Kupující Deutsche Bank se totiž nedokázala dohodnout s minoritním akcionářem TelSource, který tak mohl na základě smlouvy se státem prodej zablokovat. Stát měl za svůj podíl inkasovat 55 miliard korun.



BRATISLAVA - Slovenská vláda chce odkoupit od společnosti Slovenské telekomunikácie (ST), jejímž většinovým vlastníkem je Deutsche Telekom, podnik Rádiokomunikácie, který v zemi zabezpečuje šíření signálu televizních a rozhlasových stanic. Cena firmy se pohybuje mezi 1,5 až dvěma miliardami slovenských korun. Novinářům to včera řekl ministr dopravy, pošt a telekomunikací Pavol Prokopovič.

"Oslovil jsem představitele Deutsche Telekom s tím, že máme zájem jako stát vyčlenit to (Rádiokomunikácie) zpátky. Dohodli jsme se, že stát a ST připraví návrh, jakým způsobem a formou by se to mohlo uskutečnit," poznamenal ministr.

Slovenský telekom chce prodat podnik Rádiokomunikácie ve veřejné soutěži. Vláda však podle slov Prokopoviče nehodlá zaplatit za podnik v hotovosti. Jednou z možností je i výměna akcií telekomu, které drží stát, za společnost Rádiokomunikácie, dodal Prokopovič.

Vládní kabinet musel v minulosti opakovaně pokrýt dluhy veřejnoprávního rozhlasu a televize za šíření signálu; letos na tyto účely vynaložil přes 700 milionů korun. Německá společnost získala 51 procent akcií společnosti ST, která má do konce tohoto roku monopol na poskytování základní hlasové služby prostřednictvím pevné telefonní sítě, v roce 2000, včetně radiokomunikací.

Deutsche Telekom se zavázal investovat do slovenského telekomu jednu miliardu eur v průběhu tří let od vstupu do ST, zvýšit penetraci pevných linek na 45 procent a digitalizovat síť telekomu do konce roku 2004. Při sledování dosavadního plnění není záruka, že se stanovený termín splní, upozornil Prokopovič s tím, že slovenská strana má zájem na splnění závazků Deutsche Telekom. Vláda zatím nedostala návrh na přehodnocení investic, dodal.

Německý telekomunikační gigant podle médií hodlá projednat se slovenskou vládou svůj závazek ohledně investic. Telekom přitom argumentuje tím, že privatizační smlouva umožňuje upravit výši investic v případě změn na telekomunikačním trhu, což se podle něj na Slovensku stalo.



AMSTERDAM/FRANKFURT - Telekomunikační skupina KPN ujistila investory o tom, že i nadále hodlá investovat 1,4 miliardy eur do třetí generace mobilních sítí v Německu, Belgii a Nizozemsku, a to do konce roku 2005. Nizozemský operátor to dnes sdělil, aby vyvrátil zprávy z německého tisku.

Podle nich ředitel Ad Scheepbouwer uvedl, že KPN bude do třetí generace investovat čtyři miliardy eur a jen v samotném Německu. KPN včera uvedla, že z plánované investice 1,4 miliardy eur přijde do Německa 80 procent na zajištění licenčních požadavků.

Německý E-Plus patřící pod KPN má v rámci licenčních podmínek zajistit v příštím roce dostupnost sítě třetí generace mobilních telefonů čtvrtině německé populace. Do konce roku 2005 má mít podle licenčních podmínek přístup k nové generaci sítí E-Plus polovina Němců.

Kolem poledního stouply akcie KPN o 2,3 procenta na 6,53 eura, když byly před tím proti úternímu závěru slabší o 1,7 procenta. Scheepbouwera citovaly německé deníky Börsen-Zeitung a Die Welt. Články také opakovaly, že firma neuvažuje o fúzi E-Plus a německé pobočky britské firmy mmO2. Spekulace o tomto spojení se v Německu šíří již měsíce vzhledem k tomu, že jsou oba operátoři relativně malí a zastiňují je Deutsche Telekom a Vodafone.

Scheepbouwer snížil dluh KPN na 13 miliard eur z 23 miliard, které firma měla před rokem. Novinám manažer sdělil, že by bylo nezodpovědné vyplácet dividendu, dokud se dluh společnosti nesníží pod deset miliard eur, napsala agentura Reuters.