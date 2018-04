TELeKONOM: Češi letos nakoupili téměř tři miliony nových mobilů...

- Dohromady přibližně 2,7 až 2,8 milionu nových zákazníků získaly podle odhadů odborníků i samotných operátorů v letošním roce společnosti Eurotel, RadioMobil a Český Mobil. Celkově by se tak měl počet uživatelů mobilních telefonů zvýšit na více než sedm milionů na konci roku z 4,3 milionu na jeho začátku. Oficiální čísla zveřejní operátoři začátkem ledna.

Eurotel, který si udržuje pozici největšího tuzemského operátora, ohlásil v listopadu třímiliontého zákazníka. RadioMobil měl začátkem října 2,5 milionu klientů a služby nejmladšího Českého Mobilu na konci třetího čtvrtletí využívalo 680 000 lidí.

Operátoři se shodují na tom, že v příštím roce bude nárůst zřejmě výrazně nižší. To souvisí se zvyšující se nasyceností trhu. Mobil má nyní zhruba 70 procent veškeré populace ČR. Podle nedávného odhadu generálního ředitele Eurotelu Terrence Valeskiho by mělo být na konci příštího roku v tuzemsku 8,2 milionu uživatelů mobilních sítí.

ÚSTÍ NAD LABEM - Na severu Čech začalo ubývat zákazníků Českého Telecomu. Uvádí to deník Mladá fronta. Důvodem je podle listu skutečnost, že stovky uživatelů pevných telefonních linek odhlašují telefony před blížícím se poměrně vysokým zdražením cen za užívání přístroje.

Firma zdraží od února ze 175 na 299 korun svůj tarif Standard, který má většina domácností. Namísto toho lidem nabídne devadesátikorunový kredit, který budou moci utratit za místní a meziměstské hovory, nikoli však za spojení na mobilní telefony.

Do ústeckého zákaznického centra Telepoint přišlo za jeden den před Vánocemi okolo 160 klientů s požadavkem na odhlášení telefonu, píše list s odvoláním na nejmenovaného pracovníka Telecomu. MfD zaznamenává i reakce lidí, kteří přišli do centra. "Z mobilu provolám 400 korun měsíčně. Abych k tomu měl ještě za 300 korun pevnou linku, kterou v poslední době už stejně nepoužívám, je luxus," řekl jeden ze zákazníků Tomáš Kučera.

Úbytek klientů, kteří příliš netelefonují, však podle deníku Telecom moc netrápí. "Chceme, aby lidi, kteří nevolají, linky zrušili a vrátili. Pro firmu jsou zákazníci, kteří provolají například jen 20 korun měsíčně, ztrátoví," cituje list jiného nejmenovaného pracovníka firmy.

PRAHA - Výplatu dodatečné hrubé dividendy za loňský rok 76 korun na stokorunovou akcii, tedy celkem 2,348 miliardy Kč, schválili akcionáři Českých radiokomunikací na mimořádné valné hromadě 28. prosince. Rozhodným datem pro výplatu určili vlastnictví akcií k tomuto datu. Dividenda bude vyplacena z loňského nerozděleného zisku 2,473 miliardy Kč. Zbylých 124,8 milionu korun zůstane nerozděleno.

České radiokomunikace již na jaře vyplatily dividendu 395 Kč na akcii, tedy celkem 12,2 miliardy korun z loňského zisku po zdanění 15,03 miliardy Kč. Zisk významně ovlivnila platba kompenzace za získání majority v mobilním operátoru RadioMobil od konsorcia CMobil. To zvýšilo podíl ČRa ve firmě ze 49 procent na více než 60 procent.

Výraznou majoritu v ČRa drží konsorcium Bivideon tvořené Deutsche Bank a Tele Danmark (TDC), které ovládá 72 procent akcií ČRa. Bivideon letos na podzim získal od státu jako jediný zájemce majoritních 51 procent akcií za 6,8 miliardy Kč. Zbylý podíl na konsorcium převedla společnost Tele Danmark.

Na návrh Bivideonu akcionáři odvolali šestičlenné představenstvo a zvolili pět nových členů. Vedle generálního ředitele ČRa Miroslava Čuřína se členy statutárního orgánu stali Thomas Andresen, Joseph Carvin, Torben Holm a Radenko Milakovič. Zároveň nový vlastník odvolal dozorčí radu a jejími novými členy zvolil Csabu Bartu, Petera A. Kadase, Tomáše Tomiczka a opětovně Martina Klimpla.

VARŠAVA - Polský energetický konglomerát Elektrim se možná nevyhne bankrotu, přestože má vypracovaný plán restrukturalizace. Firma již ve čtvrtek oznámila, že odepíše asi 40 procent závazků, rozezlení věřitelé si ale bankrot firmy stále ještě mohou vynutit.

Držitelé dluhopisů v nominální hodnotě 479 milionů eur měli do konce roku říci, zda firmě poskytnou dodatečný čas na prosazení plánu restrukturalizace, nebo zda Elektrim pošlou do konkursu. V takovém případě by se otevřela cesta k bankrotu, píše agentura Reuters.

Elektrim byl kdysi velmi oblíbenou firmou mezi investory na varšavské burze, ve čtvrtek večer ale oznámil, že v nejbližší době zastaví splátky dluhů. "Tento krok má držitelům dluhopisů zabránit, aby Elektrim poslali do konkursu. Podmínky, které firma navrhla, jsou však pro věřitele zřejmě nepřijatelné," podotkla analytička makléřské firmy Bank Pekao Magdalena Lapsa.

Firma nabídla, že do 30 dnů od podpisu dohody s věřiteli zaplatí asi 20 procent dlužné částky, zatímco po dalších dvaceti procentech hodlá splatit do 15. prosince 2003, respektive 2004. Elektrim vyhlásil platební neschopnost již před 11 dny a držitelé dluhopisů si tedy mohou v kterýkoliv okamžik vynutit zavedení nucené správy.

Jestliže soud přijme žádost Elektrimu o vypořádání závazků s věřiteli, zvolí prozatímní management, který bude firmu řídit až do té doby, než věřitelé přijmou plán restrukturalizace. Pokud ale mají věřitelé na takový plán přistoupit, bude muset Elektrim podle analytiků podmínky splácení dluhů změnit.