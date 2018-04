TELeKONOM: Češi jsou těsně druzí...

PRAHA - Česká republika je s 84 mobilními telefony na 100 obyvatel na špici mezi zeměmi střední a východní Evropy. Lépe je na tom pouze Slovinsko, kde na stovku lidí připadalo ještě o jeden mobilní přístroj více. Statistiku zveřejnila společnost Eurotel podle údajů Mobile Communications.

Na druhém konci žebříčku je naopak Rumunsko s podílem mobilních telefonů k počtu obyvatel kolem 23 procent. V Polsku připadá na 100 lidí 35 mobilních přístrojů a na Slovensku je zákazníkem mobilních operátorů 53 lidí ze sta. V Maďarsku se rozšíření mobilů pohybuje kolem 68 procent.

Mobilní éra v tuzemsku začala v roce 1991, kdy na trh vstoupila společnost Eurotel. V roce 1996 začal Eurotelu konkurovat RadioMobil a zároveň starší analogovou technologii NMT vystřídala digitální GSM. V roce 2000 pak začal služby nabízet Český Mobil. Operátoři měli na konci minulého roku dohromady 8,6 milionu zákazníků.

PRAHA - Společnosti Eurotel stoupl od ledna do března čistý zisk o devět procent na 1,64 miliardy korun. Tržby stagnovaly na 6,8 miliardy korun. Výsledky podle amerických účetních standardů oznámil mobilní operátor na dnešním setkání s novináři.

Firmě se zvýšil meziročně počet zákazníků o 16 procent na 3,95 milionu, tedy zhruba o 60 tisíc. Celkový počet provolaných minut vzrostl o sedm procent na 1,034 miliardy. Počet krátkých textových zpráv SMS se zvýšil o 12 procent na 543 milionů.

Vykázaný zisk i počet nových zákazníků předčily očekávání analytiků. Například Atlantik FT předpovídal čistý zisk 1,53 miliardy a 3,92 milionu zákazníků. Naopak tržby zaostaly za očekávanými 7,27 miliardy Kč.

Tržby za služby se zvýšily o čtyři procenta na 6,5 miliardy korun, tržby za prodej telefonů, aktivační poplatky a ostatní klesly o 41 procent na 300 milionů korun. Pokles tržeb za prodej telefonů podle výkonného finančního ředitele Roberta Bowkera zapříčinilo vysoké nasycení tuzemského trhu, kde na 100 lidí připadá 84 mobilních přístrojů.

Vlastníci Eurotelu podle Bowkera zatím nerozhodli o rozdělení loňského šestimiliardového zisku a sejdou se v polovině května. Letos firma kvůli nasycenému trhu a vysoké konkurenci očekává růst tržeb pouze v jednotkách procent. Do konce roku chce získat 100 000 uživatelů multimediálních služeb MMS. Koncem února jich měla přes 30 000.

Majoritním vlastníkem Eurotelu je s 51 procenty Český Telecom, zbytek vlastní americké konsorcium Atlantic West.

PRAHA - Pravděpodobně v září si bude moci konkurence poprvé pronajmout linky Českého Telecomu a dostat se tak přímo až k jednotlivým zákazníkům. Do konce třetího čtvrtletí by totiž měla nabýt účinnost novela zákona o telekomunikacích, která přístup do místních sítí Českého Telecomu umožňuje. Řekla to mluvčí ministerstva informatiky Klára Volná.

Novela je v současnosti ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Proti původním předpokladům její příprava nabrala několikaměsíční zpoždění. Podle návrhu by měl Telecom konkurenci umožnit buď pronájem celého účastnického vedení nebo části pro nehlasové služby. Pokud žádosti konkurence bezdůvodně nevyhoví, bude firmě hrozit pokuta až pět milionů korun. Pronajatou linku by dál vlastnil Český Telecom, ale výběr měsíčního paušálu, stejně jako hovorného, by přešel na alternativního operátora. Ten by Telecomu platil poplatky za pronájem linky.

Někteří operátoři se do předlohy snaží přidat i přístup k datovým tokům v síti dominantního operátora. Takzvaný bitstream access by měl konkurenci Českého Telecomu umožnit přebírat data kdekoli v internetové síti až do úrovně místní ústředny Telecomu. Nyní tuto možnost mají pouze v propojovacích bodech.

Zcela nový zákon o elektronických komunikacích by měla vláda projednávat zřejmě koncem letošního roku. Přijat by pak měl být na začátku příštího roku.