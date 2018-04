TELeKONOM: Ceny rychlého internetu padají...

- Slovenské firmy zavádějí rychlé a levné připojení na internet. Prostřednictvím kabelových rozvodů začal tento týden poskytovat vysokorychlostní připojení největší kabelový operátor v zemi, společnost UPC. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku chce nabídnout vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím technologie ADSL i monopolní poskytovatel hlasové telefonní služby klasickými telefonními linkami, společnost Slovenské telekomunikácie (ST).

Oba operátoři však zatím počítají, že rychlé internetové připojení nabídnou v první fázi zejména v Bratislavě. V hlavním městě je totiž největší kupní síla obyvatel, což vytváří předpoklady pro rychlé zavádění těchto služeb. Zbytek Slovenska si bude muset počkat přinejmenším několik měsíců.

Největší kabelový operátor, firma UPC, nabízí rychlé připojení na internet prostřednictvím služby "chello". Zatím jde od začátku dubna o testovací provoz, který by měl trvat několik týdnů. UPC spustila připojení při rychlosti 392 kilobytů za vteřinu s neomezeným přenosem dat za cenu 1699 slovenských korun (včetně DPH). Poplatek za zřízení služby činí 1999 korun a záloha za modem je 2499 Sk.

Zatím je služba přístupná pouze v jedné části Bratislavy, do konce letošního roku by se měla rozšířit i do dalších dvou městských částí. Do konce roku 2004 by mělo být rychlé připojení v celé Bratislavě, kde má UPC kabelové přípojky, a od roku 2005 chce operátor nabízet službu také v dalších městech Slovenska.

Rychlého připojení se Slováci v nejbližší době dočkají také od telekomu. "Slovenské telekomunikácie plánují přinést zákazníkům komerční provoz produktů a služeb založených na bázi technologií ADSL ve druhém čtvrtletí 2003," uvedl prezident společnosti Miroslav Majoroš. Zatím nejsou známé technické podrobnosti ani cena za ADSL, která je v současnosti nejpoužívanější technologií na světě pro rychlé a kvalitní připojení na internet.

LONDÝN - Dominantní britská telekomunikační společnost British Telecom (BT) není spokojena s postupem zavádění širokopásmového připojení k internetu ADSL. Proto oznámila, že snižuje ceny až o polovinu. Nově oznámené ceny se týkají velkoodběratelů, kteří poskytují připojení prostřednictvím kapacit BT konečným zákazníkům.

Pokud je konečným zákazníkem firma, snižuje BT svou velkoobchodní cenu ze 40 liber měsíčně na 18 liber (830 Kč), pokud je to domácnost až na 13 liber měsíčně (600 Kč). Zároveň ovšem zvýšila zaváděcí poplatek z 25 liber na 50, což další internetové firmy tvrdě odsoudily. Pro mnoho Britů je ovšem nejdůležitější oznámení BT, že nyní může poskytovat ADSL až do vzdálenosti do šesti kilometrů od ústředny. Tím se dosah této technologie, která umožňuje rychlé spojení, rozšíří na 90 procent populace Británie.

BT chce v létě mít milion zákazníků připojených pomocí ADSL a za tři roky pět milionů. Vedle toho stejně jako další společnosti pracuje v metropolích na bezdrátovém připojení. V ČR je zavádění ADSL teprve v počátcích. Od února nabízí dominantní Český Telecom službu velkoobchodně ostatním telekomunikačním firmám. Ty přišly začátkem března s prvními nabídkami. Zatímco velkoobchodní cena za nejnižší rychlost 192/64 kbyt/s začíná na 989 Kč, koncoví zákazníci se k ADSL dostanou od zhruba 1350 Kč. Většina alternativních operátorů kritizuje velkoobchodní ceny Telecomu jako příliš vysoké.

OSTRAVA - Zhruba půl miliardy korun investuje během tří a půl let mobilní operátor Eurotel v souvislosti se zajištěním služeb a dodávky 19 000 mobilních telefonů pro integrovaný záchranný systém. Novinářům v Ostravě to řekl tiskový mluvčí společnosti Jan Kučmáš. Eurotel uzavřel smlouvu to dodávce telefonů pro Krizové řízení ČR na začátku loňského roku.

Kučmáš uvedl, že v současnosti Eurotel dokončuje dodávku těchto mobilních souprav, jejichž celková hodnota je zhruba 300 milionů korun. Další investice budou podle něj směřovat do výměny mobilů, která je po třech letech užívání bezplatná, a do zvýšení pokrytí sítí. Operátor podle svého mluvčího prodělal během loňských povodní stovky milionů korun, protože volání mezi krizovými čísly je po dobu trvání krize zdarma.

Mobilní telefony a speciální SIM karty se dvěma čísly jsou určeny pro komunikaci okresních a krajských úřadů s hasičskými záchrannými sbory, lékaři a policií. Telefonní čísla na SIM kartách jsou určena jedno pro běžné a druhé pro krizové volání. Běžné číslo slouží pro každodenní potřeby, krizové pak pro komunikaci v rámci Integrovaného záchranného systému.

LONDÝN - Apatičtí adolescenti, kteří si budují pocit sebevědomí prostřednictvím počtu telefonátů či krátkých textových zpráv přijatých na mobilním telefonu, nejen dokládají závislost na svém "mobilu", ale pro britské psychology jsou také důvodem k obavám. V takovém duchu vyznívá studie, jejíž výsledky v pátek zveřejnil londýnský list The Daily Telegraph.

Anketu uspořádalo sdružení Childalert, které pomáhá britské rodiče upozorňovat na problémy, s nimiž se mládež potýká. Z průzkumu mezi britskou mládeží vyplynulo, že dospívající do 18 let utratí v zemi v souhrnu 160 000 eur denně jen za odeslané krátké textové zprávy - populární SMS.

Podle sdružení je za touto hustou frekvencí kontaktů přes mobilní telefony potřeba mládeže definovat vlastní identitu. Obdržet telefonát či SMS znamená pro adresáta, že pro odesílatele "něco znamená", že je "důležitý". Toto vědomí adresátovi pomáhá zvyšovat vlastní sebevědomí i důvěru ve vlastní důležitost.

Studie zaznamenala, že v roce 2000 došlo v porovnání k předcházejícímu roku k nárůstu odeslaných krátkých textových zpráv o 1400 procent. Za tuto službu zaplatili v Británii účastníci mobilní telefonní sítě přes 1,6 miliardy eur. Dospívající jsou svými mobilními telefony natolik posedlí, že neustále kontrolují, zda jim na jejich přístroj nepřišla nějaká zpráva. V místech, kde si zprávu nemohou přečíst, či mobil zkontrolovat, se stávají nervózními. Nadužívání mobilu může narušit duševní rovnováhu takového jedince, varuje Childalert. Upozorňuje, že u řady mladých lidí byly již zaznamenány vážné známky závislosti.

PAŘÍŽ - Růst počtu zákazníků největšího francouzského mobilního operátora Orange v prvním čtvrtletí prudce zpomalil. Společnost oznámila, že získala pouze 15 000 nových klientů, zatímco ve stejném období loňského roku vzrostl počet zákazníků o 454 100 osob.

Firma však potvrdila, že čtvrtletní růst tržeb byl v souladu s celoroční prognózou, která pro letošní rok počítá se zvýšením příjmů o pět procent. Počet smluvních zákazníků se v prvním čtvrtletí zvýšil o 119 000 osob, zatímco počet klientů, kteří využívají předplacené služby, klesl o 104 000 osob.

Akcie společnosti, jež je divizí telekomunikačního gigantu France Télécom, v pátek kolem 9:45 SELČ na pařížské burze posílily o 2,17 procenta na 7,55 eura poté, co se ve čtvrtek propadly o téměř šest procent kvůli obavám ze slabého růstu počtu zákazníků, napsala agentura Reuters. Společnost Orange, která je třetím největším mobilním operátorem v Evropě, v loňském roce vykázala čistou ztrátu 4,54 miliardy eur kvůli jednorázovým nákladům. Hrubý provozní zisk Orange loni činil 5,15 miliardy eur.