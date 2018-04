TELeKONOM: Bývalý starosta New Yorku chce do čela WorldComu...

NEW YORK - Firma bývalého starosty New Yorku Rudolpha Giulianiho v noci na včerejšek potvrdila, že spolupracuje s klíčovými majiteli dluhopisů krachující telekomunikační skupiny WorldCom. Reagovala tak na zprávy médií, podle nichž by mohl Giuliani nastoupit do čela správní rady společnosti.

"Je to příležitost poskytnout pozitivní příspěvek pro WorldCom, jeho zaměstnance a zákazníky. Především chceme založit vzorovou formu firemní správy, kterou by firma mohla použít, když se chce dostat z bankrotu," uvedla Giulianiho firma Giuliani Partners.

Investor David Matlin vede skupinu držitelů obligací, podporovanou bankou Credit Suisse First Boston. Tato skupina si najala konzultační firmu Giuliani Partners, aby jí pomohla realizovat plán získat na koupi dluhu WorldComu až 1,3 miliardy dolarů. Skupina dosud investovala do více než deseti procent dluhu firmy přes 300 milionů dolarů.

Matlin má v úmyslu přesvědčit konkursní soud, aby přijal plán reorganizace, v jehož rámci se stane předsedou správní rady Giuliani. Matlin se nedomnívá, že Michael Capellas, kterého WorldCom v pátek jmenoval do funkcí předsedy a generálního ředitele, je dlouhodobě pro vedení této skupiny ta pravá osoba.

New York Times však s odkazem na lidi blízké Giulianimu uvedl, že bývalý starosta se zřejmě nebude chtít vzdát řízení své firmy a svázat se příliš úzce s jednou korporací. WorldCom a mluvčí Giulianiho agentuře Reuters k této věci sdělení neposkytly. "Uvidíme, zda tady bude pro Giulianiho nějaká funkce. Postupujeme vpřed a sestavujeme správní radu světové úrovně," uvedl pro list Wall Street Journal Michael Capellas.

Důvodem zájmu WorldComu o Giulianiho je jeho renomé, které si získal jako starosta New Yorku v boji s kriminalitou a hlavně po teroristických útocích z 11. září. WorldCom v červenci po účetním skandálu vyhlásil největší podnikový bankrot v dějinách Spojených států a vylepšit si pověst u investorů a zákazníků je tak nyní jeho hlavním úkolem. Společnost má nyní dluhy kolem 40 miliard dolarů a bojuje o přežití.

NEW YORK - Výrobce spotřební elektroniky Matsushita Electric Industrial a finský výrobce mobilních telefonů Nokia se dohodli na spolupráci v oblasti výměny dat a obsahu mezi mobilními terminály a domácími spotřebiči přes internet. Informuje o tom ve včerejším internetovém vydání japonský list Nikon keizai šimbun.

Dohoda se týká poskytování služeb v oblasti propojení audiovizuálního zařízení s mobilními telefony a používání mobilních přístrojů pro obsluhu domácí elektroniky. Podle plánu by se nové služby měly objevit na trhu někdy v příštím japonském fiskálním roce, který začne v dubnu 2003, dodal list.

Matsushita Electric, která je druhým největším výrobcem spotřební elektroniky na světě a mimo jiné vyrábí elektroniku značky Panasonic, bude podle dohody navrhovat a poskytovat specifikace potřebné pro domácí spotřebiče a elektroniku. Nokia se bude v rámci společného projektu zabývat specifikacemi, které budou potřebovat mobilní telefony, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Mobilní operátoři Eurotel, RadioMobil i Český Mobil připravili pro nadcházející summit NATO zvláštní informační služby, které mají jednak přiblížit dění na vrcholné schůzce, ale i informovat například o dopravní situaci v hlavním městě.

Eurotel svým zákazníkům nabídne zprávy v českém a anglickém jazyce v podobě SMS či informací na mobilním portálu Juice. Operátor bude informovat o programu summitu, doprovodných akcích, dopravní situaci v Praze či demonstracích.

Podobnou službu nabídne i RadioMobil prostřednictvím služeb T-Mobile Info a wapové t-zones. Informační kanály budou obsahovat aktuální zprávy. Český Mobil již zhruba před měsícem umístil téma summitu NATO na svůj SMS chat. Užitečné zpravodajství z průběhu summitu by měli zákazníci najít i na wapových stránkách operátora. Mobilní operátoři měli na konci třetího čtvrtletí v ČR dohromady zhruba 8,1 milionu zákazníků.

BEDMINSTER (USA) - Americký telekomunikační gigant AT&T Corp. dokončil prodej podniku kabelového televizního vysílání firmě Comcast Corp za 30 miliard dolarů. Fúzí firem AT&T Broadband a Comcast vznikl největší americký operátor kabelového televizního vysílání s 21,4 milionu předplatitelů ve 41 státech unie. Uvedla to společnost AT&T v noci na včerejšek.

Aktivity, které v AT&T zůstaly, zajistí hlasové a datové služby čtyřem milionům klientů z řad firem a 50 milionům obyvatel. AT&T taktéž dokončila rozdělení svých akcií, a stala se tak první firmou z Dow Jonesova indexu, která tak učinila. Opatřením firma snížila počet akcií nacházejících se v oběhu na 770 milionů z 3,85 miliardy.

Akcie AT&T v pondělí klesly o 2,5 procenta na 13,51 dolaru. Denní minimum emise zaznamenala na 13,03 dolaru poté, co jí analytici Lehman Brothers snížili známku. "Pokud bude (divize) AT&T Consumer ztrátová do konce roku 2003, očekáváme, že ji management zavře nebo prodá," citovala analytika Lehman Brothers agentura Reuters. AT&T odmítla pravděpodobnost, že by spotřebitelskou divizi zrušila. Akcie Comcast v pondělí klesly o čtyři procenta na 23,82 dolaru, napsala agentura.