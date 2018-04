TELeKONOM: Budu chtít, aby Telecom zlevnil internet...

PRAHA - Nové vedení Českého Telecomu by mělo podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře zlevnit připojení k internetu. "Jsem optimista, ale pokud tak Telecom neučiní, bude muset stát nějak zasáhnout," uvedl ministr. Podle Mlynáře zvolí představenstvo nového generálního ředitele firmy asi 7. dubna.

Česká republika má ze všech kandidátských zemí nejvyšší noční připojení k síti. Zato přes den se lidé kvůli vysokým cenám připojují velmi málo, poznamenal Mlynář. Vysoké ceny byly také jedním z důvodů, proč mělo v roce 2001 připojení k internetu jen 6,4 procenta domácností, zdůraznil ministr.

V úvahu by podle něj připadaly různé legislativní úpravy, například regulace ceny připojení. Jiný přístup podle ministra zvolilo Maďarsko, které dotuje připojování k internetu miliardami forintů (jedna koruna je necelých osm forintů). Existují i země, kde musí provozovatel pevných linek poskytnout připojení k internetu povinně, podobně jako u nás hlasové služby. To by ale bylo nejkrajnější a velmi nepravděpodobné řešení, doplnil Mlynář.

Úkolem státu je podle něj především zajistit takové vedení Telecomu, aby se firma chovala tržně. Do užšího výběru na post generálního ředitele Telecomu se podle dřívějších informací médií dostali generální ředitel telekomunikační firmy GTS Milan Rusnák, ředitel Dell Computer Gabriel Berdár a Karel Pleva z poradenské firmy A.T.Kearney.

Stát jako majoritní akcionář Telecomu hledá nového generálního ředitele už skoro čtyři měsíce. Na konci listopadu minulého roku totiž jeho zástupci v představenstvu firmy kvůli neúspěšné privatizaci prosadili odvolání tehdejšího šéfa Přemysla Klímy. Toho prozatímně nahradil předseda představenstva Ondřej Felix.

LONDÝN - Krátké textové zprávy do mobilních telefonů mohou být jednou z metod, jak se Londýňané dozvědí o případném teroristickém útoku. V britském parlamentu to uvedl Nick Raynsford, který ve funkci náměstka ministra v úřadu místopředsedy vlády odpovídá za koordinaci příprav na případný velký teroristický útok.

Ředitel protiteroristického týmu v Londýně Zyg Kowalczyk poslancům řekl, že se pracuje na možnosti, aby všechny mobilní telefony v určité oblasti mohly dostat varovné hlášení. Podle Raynsforda je hlavní město nyní podstatně lépe připraveno na velký útok než před dvěma lety.

Tým se rozhodl, že nebude rozšiřovat žádné letáky o civilní ochraně. Rozsah možných teroristických zbraní je podle něj tak velký, že by takové letáky byly buď příliš komplikované, nebo zase nepřijatelně zjednodušené. Proto by veřejnost byla v případě ohrožení informována prostřednictvím televize, rozhlasu a pracovníků záchranných služeb.

Raynsfor řekl, že v Londýně už je každý hasičský vůz vybaven speciálními obleky pro ochranu před biologickými a chemickými bojovými látkami a všechny nemocnice mají rovněž takové obleky a dekontaminační jednotky. Ještě před zhruba měsícem ovšem provedla televize BBC namátkovou kontrolu a našla nemocnice zcela nepřipravené.



PRAHA - Provozovatelé sítí mobilních telefonů Eurotel, RadioMobila a Český Mobil včera založili Asociaci provozovatelů mobilních sítí (APMS). Firmy to oznámily ve společné tiskové zprávě. Předmětem činnosti asociace bude zejména definování a prosazování společných podmínek pro další rozvoj mobilních sítí GSM a vytváření předpokladů pro poskytování nových služeb v mobilních sítích. APMS je podle svých zakladatelů jedinou asociací, která se bude snažit prosazovat společné standardy používané v mobilních sítích.

Asociace se již v současné době zabývá připomínkováním dosavadní platné legislativy a také se hodlá zapojit do přípravy nového zákona o elektronických komunikacích. Mobilní operátoři mají dohromady kolem 8,6 milionu zákazníků. Provozovatelé pevných linek, kteří se sdružili v Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí, mají dohromady zhruba 3,7 milionu linek.



PRAHA - Telekomunikační firmy Contactel a Tiscali požádaly poslance o rozšíření návrhu novely telekomunikačního zákona. Návrh zatím řeší pouze zpřístupnění linek Telecomu konkurenci a operátoři do něj chtějí zahrnout i přístup k datovým tokům v síti dominantního operátora. Firmy to sdělily včera v tiskové zprávě.

Přístup k datovému toku, tedy tzv. bit stream access, by měl konkurenci Telecomu umožnit přebírat data kdekoli v internetové síti až do úrovně místní ústředny Telecomu. Nyní tuto možnost mají pouze v propojovacích bodech. Podle operátorů je tento požadavek v souladu s praxí Evropské unie, která jej označuje za nutnou podmínku řádné hospodářské soutěže.

"Náš návrh znamená větší konkurenci v oblasti přístupových sítí, tedy v oblasti, kde je v současné době prakticky nemožné nabídnout konkurenční alternativu," uvedl generální ředitel Contactelu Michal Čupa. Zvýšení konkurence by mělo umožnit větší variabilitu služeb.

Návrh novely telekomunikačního zákona schválila vláda koncem ledna. V posledním čtvrtletí by měl ministr informatiky předložit zcela novou právní úpravu v podobě zákona o elektronických komunikacích.