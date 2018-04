TELeKONOM: Budky Českého Telecomu porušují zákon...

PRAHA - Část veřejných telefonních automatů, které provozuje Český Telecom, nesplňuje podmínky telekomunikačním zákonem. Na základě svého šetření k tomu dospěl Český telekomunikační úřad (ČTÚ). ČTÚ Telecomu hlavně vytýká, že v některých místech není dostatek automatů. Informují o tom včerejší Hospodářské noviny.

Břetislav Janík z ČTÚ deníku potvrdil, že úřad zahájí s Telecomem správní řízení. Toto řízení může skončit až pětimilionovou pokutou, Telecom se však může odvolat. "Český telekomunikační úřad nás o dílčích výhradách informoval. Panu předsedovi (Davidu) Stádníkovi jsme již zaslali vysvětlující odpověď a nyní s úřadem dále jednáme," reagoval mluvčí Telecomu Vladan Crha.

ČTÚ prověřoval osm kritérií a v sedmi z nich Telecom údajně porušuje telekomunikační zákon a stavební vyhlášku. Na sto procent uspěl při kontrole parametrů a kvality služeb. To znamená, že z automatů bylo možné se bez problémů dovolat. V některých místech je však méně automatů, než předepisuje zákon. ČTÚ našel i chyby ve vybavení budek. Ve třech čtvrtinách automatů chyběla sedátka a sedací opěrky. V téměř 60 procentech kontrolovaných automatů nebyly telefonní seznamy.

Podle mluvčího Crhy je však obtížné zajistit stálou přítomnost seznamů v automatech, protože se neustále kradou. "Životnost telefonních seznamů v některých automatech je maximálně týden," podotkl. Telecom provozuje 28 tisíc budek. Zájem o jejich využívání však vlivem rostoucího počtu mobilních telefonů klesá. Od nástupu mobilů kleslo volání z budek o zhruba 40 procent.

PRAHA - O uživatele připojení k internetu prostřednictvím technologie ADSL společnosti Tele2 se začalo zajímat několik konkurenčních firem. Ty jim nabídly bezplatný přechod na využívání svých služeb poté, co Tele2 oznámila, že s ADSL končí. Zhruba o 300 klientů Tele2 se podle svých vyjádření zajímají například společnosti Tiscali, Český Telecom a Nextra.

Tele2 minulý týden oznámila, že přestane ADSL nabízet novým zákazníkům a od konce října službu zastaví. Důvodem je podle marketingového ředitele Lukáše Kubína nízká kvalita služby, kterou na velkoobchodním principu ostatním operátorům nabízí Český Telecom.

Telecom od včerejška zrychlil základní nabídku ADSL ze 192/64 kbit/s na 512/128 kbit/s a rychlejší verzi z 320/128 na 1024/256 kbit/s za nezměněnou cenu. Firma však zároveň zavedla limity deset, respektive 20 GB na objem přenesených dat. Za data navíc musí uživatelé platit. Smlouvu o nové verzi ADSL již s Telecomem podepsalo 12 operátorů. S dalšími firma jedná.

PRAHA - V průměru o čtvrtinu roste podle statistiky společnosti Eurotel každý měsíc počet zákazníků, kteří využívají svůj mobilní telefon ke hraní her. Hráčů jsou podle mobilních operátorů desítky tisíc a přináší firmám na tržbách miliony korun měsíčně. Růst jejich počtu přitom odpovídá počtu mobilních telefonů, které hry podporují.

Podle analytika společnosti Atlantik finanční trhy Tomáše Gaťka souvisí rozvoj herního trhu se změnou strategie mobilních operátorů ze získávání nových klientů na udržení zákazníka a zvyšování výnosu na uživatele. "Dá se předpokládat, ze tento trh poroste a bude tvořit jednu z důležitých součástí nehlasových příjmů operátorů," uvedl.

"Věříme, že herní trh má obrovský potenciál," podotkla mluvčí Eurotelu Diana Dobálová. Firma proto začala spolupracovat s komunitami takzvaných skalních hráčů, kteří určují trendy a ovlivňují herní chování ostatních hráčů.

Operátoři si hodně slibují od zavedení on-line her, které může hrát více hráčů společně. T-Mobile podle mluvčího Jiřího Hájka chystá další kroky spjaté s herní tématikou právě po zavedení nových kvalitnějších mobilních telefonů, které budou schopny podporovat on-line aplikace. Eurotel chystá testovací provoz prvního velkého on-line titulu pro neomezený počet hráčů na říjen.

Podle mluvčího Českého Mobilu Igora Přerovského bude rozvoj herního trhu záviset nejen na rozšíření mobilních telefonů, které podporují technologii Java, na jejímž základě tyto hry fungují, ale i na tom, zda výrobci budou alespoň jednu hru standardně dodávat v mobilu, aby uživatelé přišli na to, že jejich mobil takové věci umí.

Operátoři mají ve svém portfoliu kolem 80 herních titulů. K nejpopulárnějším patří akční a sportovní tituly a hry na téma, které uživatelé dobře znají. Například u T-Mobilu patří do žebříčku deseti nejstahovanějších her bývalý počítačový hit Prince of Persia, akční ponorková Submarine, řízení auta Carting, karate Chop chop nebo 3D Adventure.

Eurotel zase boduje s Pánem prstenů, Garfieldem, hokejem či vesmírnými střílečkami Aliens Attack. Jednou z nejpopulárnějších her je Glum, což je stvoření, které žije uvnitř mobilního telefonu zákazníka, jenž o něj musí řádně pečovat. Od úrovně péče se pak odvíjí reakce této virtuální bytosti. Český Mobil, který nabízí zhruba 30 her, si statistiku jejich úspěšnosti nevede.