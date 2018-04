TELeKONOM: Broadband versus dial-up 5:0...

PRAHA - Počet uživatelů širokopásmového internetu ve střední a východní Evropě letos poroste přibližně pětkrát rychleji než počet uživatelů vytáčeného připojení, takzvaného dial-upu. Vytáčené připojení se totiž dostává pod tlak širokopásmových technologií, jako je internet po kabelu či služby DSL, které nabízejí vyšší rychlost přenosu, uvádí studie analytické firmy IDC.

Do konce příštího roku by mělo v regionu být celkem 7,6 milionu internetových přípojek s očekávanými příjmy 1,7 miliardy dolarů. Širokopásmová připojení by měla tvořit přibližně 16 procent trhu. Brzdou jejich rozvoje pak může být cena, která je stále vyšší než u klasického připojení přes telefon.

Dial-up si ve střední a východní Evropě drží silnou pozici co do celkového počtu připojení, růst počtu nových klientů se ale zpomaluje s rostoucí dostupností širokopásmových řešení, uvedl analytik IDC Joshua Budd. "Toto je obzvlášť zřejmé v podnikové sféře, kde značná část uživatelů dial-up připojení nyní využívá výhod rychlého přístupu a stálého spojení," dodal.

Česká republika, Maďarsko a Polsko představují přes 60 procent celkového trhu střední a východní Evropy. Přesto v těchto zemích zůstává stupeň penetrace na nižší úrovni v porovnání s Estonskem či Slovinskem, kde je poměr uživatelů internetu srovnatelný se západní Evropou. Mezi nejméně rozvinuté oblasti v regionu patří trhy internetového připojení v Bulharsku a Rumunsku.

PRAHA - Telekomunikační firma eTel snížila ceny hovorného i telefonického připojení na internet přibližně o desetinu. Minuta místního hovoru ve špičce tak vyjde na 1,12 Kč za minutu a cena národního volání na 1,99 Kč za minutu, sdělila včera mluvčí Markéta Novotná.

Za volání z pevné na mobilní linku zaplatí podnikoví klienti společnosti 4,58 Kč za minutu, za internetové volání 0,95 Kč. Konkurenční Telecom nabízí ve standardním programu pro firmy místní volání ve špičce za 1,40 Kč, volání na mobil za 6,20 Kč.

ETel patří do středoevropské skupiny eTel Group, která vznikla v červenci 1999. Firma podniká v Rakousku, ČR, Maďarsku, Polsku a na Slovensku a má celkem více než 43 000 firemních zákazníků.

PRAHA - Plánovaný prodej 27 procent akcií Českého Telecomu v držení konsorcia TelSource projednají akcionáři dominantního operátora na mimořádné valné hromadě 23. října. Rozhodlo o tom ve středu představenstvo firmy, řekl včera ČTK mluvčí společnosti Vladan Crha.

Valná hromada by měla udělit souhlas s poskytnutím informací a spolupráce pro snadnější prodej akcií Telecomu, které TelSource vlastní. Rovněž by měla schválit změnu stanov, které s transakcí souvisejí. Konsorcium TelSource, které tvoří společnosti KPN a Swisscom, chce akcie nabídnout institucionálním a individuálním investorům v rámci chystané série prezentací v Praze, Londýně, Frankfurtu a New Yorku. Jako poradce si konsorcium vybralo společnosti Morgan Stanley a Credit Suisse First Boston, které rovněž určí načasování prodeje.

Záměr prodat akcie Telecomu konsorcium oznámilo minulý pátek. Akcie reagovaly na zprávu o chystaném kroku TelSource propadem o téměř 15 procent na 275 Kč za akcii. Včera obchodují na pražské burze kolem 285 korun. Podle ekonomů firma zřejmě za podíl získá méně, než je jeho tržní hodnota. Ta se pohybuje kolem 25 miliard korun. Odchod TelSource by mohl urychlit prodej 51procentního podílu státu v Telecomu. S jeho prodejem vláda počítá do roku 2005.

Pracovní skupina složená ze zástupců ministerstev a FNM měla do konce září předložit vládě materiál, který by posuzoval jednotlivé možnosti dalšího postupu při prodeji Telecomu. Materiál počítá vedle prodeje 51procentního podílu státu i s odprodejem menšího balíku akcií, či samostatného prodeje mobilního operátora Eurotel.



STOCKHOLM - Panevropský telekomunikační operátor Tele2 AB zvýšil podíly ve svých pěti ruských telekomunikačních dceřiných společnostech. Tímto krokem chce firma posílit pozici na rychle rostoucím telekomunikačním trhu, uvádí se v dnešním prohlášení švédské společnosti.

"Jasně to ukazuje naši důvěru v potenciál těchto aktivit a ve výhled rychle rostoucího trhu mobilní komunikace v Rusku," dodal v prohlášení generální ředitel Tele2 Lars-Johan Jarnheimer. V červenci Jarnheimer prohlásil, že Rusko by mělo být v budoucnosti hlavním motorem růstu společnosti, a dodal, že firma hodlá v letošním roce v zemi investovat 50 až 80 milionů dolarů.

Firma upřesnila, že podíl v Sankt-Peterburg Telecom po navýšení stoupl na 86 procent z předchozích 61 procent a ve firmě Oblcom z 61 procent až na 97,2 procenta. Podíl Tele2 v Rostov cellular communications se nyní zvýšil až na 87,2 procenta z původních 75 a v Cellular communications of Udmurtia na 77,5 procenta z 55 procent. Švédská firma získala také plnou kontrolu nad firmou Chelyabinsk cellular communications, ve které původně vlastnila 51 procent.

Tele2 nabízí pod jménem Tele2, Tango nebo Comviq služby v oblasti pevného i mobilního telekomunikačního spojení, ale také datové a internetové služby. Její služby využívá více než 20 milionů osob ve 23 zemích světa, včetně České republiky, napsala agentura Reuters.