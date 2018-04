TELeKONOM: Britové budou volit esemeskami...

LONDÝN - Volit prostřednictvím mobilních telefonů, internetu a dalších moderních technologií budou moci Britové v některých hrabstvích při letošních obecních volbách. Oznámila to britská vláda, podle níž jde hlavně o snahu zaujmout mladé lidi.

Experiment je načasován na jarní obecní volby. Vláda požádala asi 30 obcí, aby připravily volby prostřednictvím nových pomůcek. Britská vláda se netají tím, že v případě úspěchu pilotních "hi-tech" voleb začne uvažovat o zavedení moderních technologií i do voleb parlamentních.

Britská vláda hledá prostředky, jak povzbudit občany k účasti na volbách. Podíl lidí, kteří jdou k hlasovacím urnám, totiž v Británii stejně jako ve většině západoevropských zemí od druhé světové války vytrvale klesá.

Ze strany labouristického premiéra Tonyho Blaira by to navíc byl šikovný tah, jak napomoci prodloužení svého vládnutí o další volební období. Novotu tohoto typu by totiž voliči opozičních konzervativců již z definice přijímali hůře než příznivci New Labour, jejichž průměrný věk je téměř o polovinu nižší.

PRAHA - Český Telecom včera zahájil předčasnou výplatu sedmiletých dluhopisů za zhruba sedm miliard korun. Cenné papíry úročené 11,3 procenta ročně bude Telecom splácet 100,75 procentay jejich jmenovité hodnoty, řekl mluvčí Vladan Crha.

Majitelům dluhopisů bude firma vyplácet příslušné částky na všech pobočkách České spořitelny. Vlastníci jejich většího počtu pak musejí žádat o proplacení v centrále banky. Dluhopis bude splacen na základě předložení a odevzdání jeho pláště s kupónovým archem, který obsahuje nesplatné kupóny číslo 6 a 7 a splatný kupón číslo 5.

Firma dluhopisy vydala v roce 1997 a byly splatné v roce 2004. Peníze získané emisí společnost použila na všeobecné potřeby a investice. Telecom již několik let vykazuje přebytek vlastního jmění. Ke konci 3. čtvrtletí roku 2001 měla firma vlastní jmění 104,9 miliardy korun, z toho 72,7 miliardy Kč tvořily rezervy. Telecom má celková aktiva 155 miliard Kč.

SOUL - Čistý zisk největšího jihokorejského mobilního operátora SK Telekom klesl ve čtvrtém čtvrtletí o 18,7 procenta na 217 miliard wonů (166 milionů dolarů) z 267 miliard ve stejném období roku 2000. Oznámila to včera firma a dodala, že důvodem byl nárůst marketingových výdajů poté, co regulační úřad zvýšil limit pro tržní podíl.

Společnost uvedla, že její marketingové výdaje vzrostly ve sledovaném období na 322 miliard wonů z předchozích 170 miliard wonů. Zisk před zdaněním a úroky klesl na 472 miliard wonů z 500 miliard ve stejném období roku 2000.

Regulační úřad v červnu nařídil společnosti snížit tržní podíl pod 50 procent kvůli fúzi s konkurentem Shinsegi Telecomm, poté jí však opět umožnil podíl zvýšit. Na konci loňského roku kontrolovala firma 52,3 procenta trhu a počet jejích zákazníků dosáhl 15,2 milionu.

Minulý měsíc společnost oznámila, že podle předběžných údajů zvýšila za celý loňský rok čistý zisk o 20 procent na 1,14 bilionu wonů z předchozích 950,7 miliardy wonů. Tržby stouply o 8,1 procenta na 6,23 bilionu wonů z 5,76 bilionu, napsala agentura Reuters.

VARŠAVA - Dozorčí rada polského telekomunikačního a energetického konglomerátu Elektrim vyměnila generálního ředitele i jeho náměstka. Oznámila to včera firma, ale neuvedla žádné důvody tohoto opatření.

Na post generálního ředitele se tak dostane člen rady a současný generální ředitel obchodní firmy Impexmetal Jacek Krawiec, který nahradí Waldemara Siwaka. Pozici náměstka opustí Jacek Walcykowski a jeho místo zaujme Jan Rynkiewicz, jenž je

rovněž členem dozorčí rady.

Siwak stál v čele společnosti osm měsíců a snažil se financovat sérii agresivních akvizicí prováděných bývalým vedením. Tato expanze nechala společnost v hlubokých dluzích a donutila ji narychlo prodávat části majetku, napsala agentura

Reuters.

Společnost koncem minulého roku nesplatila emisi konvertibilních obligací v hodnotě téměř půl miliardy eur a této kdysi jedné z investičně nejpopulárnějších firem tak nyní hrozí největší bankrot v Polsku.

HELSINKY - Největší finský telekomunikační operátor Sonera hospodařil v loňského roce se ztrátou před zahrnutím mimořádných položek čtyři miliony eur ve srovnání se ziskem 314 milionů eur ve stejném období roku 2000. Oznámila to včera firma a dodala, že její tržby stouply na 2,19 miliardy eur z předchozích 2,06 miliardy.

V samotném čtvrtém čtvrtletí vykázala firma ztrátu osm milionů eur a její tržby klesly o jedno procento na 556 milionů. Společnost dále uvedla, že v letošním roce očekává zpomalení růstu kvůli nepříznivým ekonomickým podmínkám, a mírně snížila odhad letošního zisku před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a

amortizací (EBITDA).

Firma rovněž zahájila jednání o propuštění se 120 zaměstnanci ve třech svých divizí a navázala tak na dřívější snížení počtu pracovníků. V srpnu totiž společnost oznámila, že hodlá kvůli špatné situaci na trhu propustit přibližně 1000 zaměstnanců, tedy zhruba devět procent své celkové pracovní síly.

Dluh společnosti klesl na konci loňského roku pod 3,3 miliardy eur z 5,6 miliardy v závěru roku 2000. Do poloviny roku by firma podle generálního ředitele Harriho Koponena měla snížit dluh na 2,5 miliardy eur.

Akcie společnosti, které v posledních měsících oslabovaly kvůli vysokému dluhu, klesly po zveřejnění výsledků o 12 procent na 4,51 eura, napsala agentura Reuters.