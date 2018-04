TELeKONOM: British Telecom si přišel na necelých šest miliard liber...

LONDÝN - Společnost British Telecommunications učinila významný krok směrem ke snížení zadlužení, když se jí podařilo prodat 89,5 procenta nově emitovaných akcií. Společnost vydala akcie za celkem 5,9 miliardy liber. BT nyní pro aukci nových akcií mezinárodním investorům zůstává téměř 207 milionů akcií v hodnotě asi 900 milionů liber. Zde se čeká bezproblémový další prodej, což je v příkrém kontrastu se situací před vydáním první části emise. Většina makléřů tehdy investory od koupě akcií BT odrazovala. "Je to nejlepší výsledek, jaký se vůbec dal očekávat,“ řekl telekomunikační analytik John Tysoe z londýnské pobočky banky WestLB Panmure. „Více než 17 procent BT je v rukou soukromých investorů, kteří se většinou na emisích s předkupním právem nepodílejí v plném rozsahu."



TOKIO - Největší japonský mobilní operátor NTT DoCoMo hodlá vstoupit na Wall Street. Zprávy o tomto zamýšleném kroku přineslo asijské vydání britského listu The Financial Times bez udání zdroje. „Skutečně uvažujeme o tom, že využijeme možnosti vstoupit na newyorskou burzu cenných papírů, ale dosud není nic pevně rozhodnuto,“ komentovali zprávu zástupci společnosti. Mateřská společnost operátora, Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) již na Wall Street kotována je, stejně jako dalších 12 dalších japonských společností, mezi nimiž jsou Sony Corp., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd a Hitachi Ltd. Nejlépe z nich si dosud vede Sony.

BRAMPTON, Kanada - Významný dodavatel technologie, kanadská společnost Nortel Networks, odhaduje, že za druhé čtvrtletí roku 2001 utrží 19,2 miliardy dolarů čisté ztráty. Tato nepříznivá zpráva přiměla společnost k rozhodnutí propustit 30 000 zaměstnanců, což je 21 procent celkového počtu zaměstnanců společnosti. Zároveň je to o deset tisíc více, než společnost původně na tento rok plánovala. Šéf Nortelu John Roth popsal americký trh jako „katastrofální“ a uvedl, že ani bezprostřední budoucnost neslibuje obrat k lepšímu. Prvních dvacet tisíc propuštěných má dostat výpověď do konce června, dalších deset tisíc nejpozději do tří měsíců.



HOUSTON, Texas - Společnost Compaq Computer Corp. je na nejlepší cestě odsunout svého největšího rivala Palm Inc. z vedoucí pozice na trhu PDA. Tento odhad vyplývá z nově zveřejněné zprávy analytické a konzultační agentury Dataquest Inc, která spadá pod společnost Gartner Inc. Compaq patrně ohlásí za druhé čtvrtletí roku 2000 více než 200 milionů dolarů tržeb z prodeje své řady handheldů iPaq. Palm Inc. by podle očekávání měl za poslední čtvrtletí fiskálního roku (který skončil 1. června) ohlásit tržby v hodnotě „pouze“ 130 až 135 milionů dolarů.