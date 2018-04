TELeKONOM: Brigitte Bardotová je prima...

NEW YORK (ČTK) - Mezinárodní ratingová agentura Fitch snížila rating nezajištěných dluhopisů americké společnosti Lucent Technologies na stupeň BB, zatímco doposud měla pro závazky firmy hodnocení na stupni BBB-minus. K podobnému kroku sáhla také konkurenční agentura Moody's Investors Service, která ratingovou známku snížila na Ba1 z předchozího stupně Baa3. Lucent se v posledním období pohybuje ve ztrátě a ratingové agentury upozorňují, že stále přetrvávají nejistoty, pokud jde o rizika, která se mohou objevit během restrukturalizace. Přestože Fitch předpokládá, že se firma k pozitivnímu cash flow vrátí během fiskálního roku 2002, nejistota v telekomunikačním sektoru představuje pro plány Lucentu reálné nebezpečí.

Důvody stejného rázu uvedli také analytici agentury Moody's, kteří rating dlouhodobých závazků firmy zařadili do režimu pozorování s možností dalšího snížení. I tak se ale hodnocení schopnosti firmy splácet své závazky nachází v kategorii "junk", což je stupeň, kterým jsou hodnoceny cenné papíry horší anebo podřadné kvality.

Před dvěma týdny ke snížení sáhla také agentura Standard & Poor's. Lucent již dříve uvedl, že k vylepšení své finanční situace bude muset prodat i některá aktiva, mezi nimi také divizi optických vláken. Za ni Lucent však patrně nezíská více než tři miliardy dolarů, přestože její prodejní cena se dříve pohybovala i kolem osmi miliard.



VARŠAVA (ČTK) - Francouzská společnost Vivendi nabídla, že zahrne 100 miliónů eur v hotovosti do své nabídky na převzetí kontroly nad telekomunikačními aktivitami polské telekomunikační a energetické skupiny Elektrim. Oznámil to včera agentuře Reuters zdroj blízký rozhovorům mezi oběma firmami. Očekává se, že Vivendi, která již má ve společnosti Elektrim minoritní podíl, tuto nabídku oficiálně zveřejní koncem tohoto týdne.

Podstatou stávající nabídky je přesun dluhu Elektrimu ve výši 480 miliónů eur na společný podnik, který by kontrolovala Vivendi. Ta odmítla tuto informaci komentovat. Minulý týden také mluvčí společnosti popřel spekulace o tom, že by Vivendi mohla pro zajištění kontroly nad Elektrimem nabídnout hotovost nebo své akcie. Elektrim, který v pátek oznámil, že do konce týdne rozhodne o svém strategickém partnerovi mezi německým Deutsche Telekom a francouzskou Vivendi, odmítl sdělit podrobnosti o potenciální nabídce.

Obě společnosti se o Elektrim zajímají především kvůli získání nadvlády nad jeho divizí Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), která je největším provozovatelem sítě mobilních telefonů ve východní Evropě. Lukrativní firmu PTC nyní vlastní společný podnik mezi Elektrimem a Vivendi. Deutsche Telekom nabídl Elektrimu 400 miliónů dolarů za kontrolní podíl v PTC.

BRATISLAVA (ČTK) - Slovenská vláda včera svým rozhodnutím umožnila třem státním rozvodným energetickým podnikům prodat celkem 15procentní podíl v mobilním operátoru Globtel konsorciu deseti firem vedenému společností AIG a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). Na tiskové konferenci o tom informoval státní tajemník ministerstva privatizace Vladimír Drozda. Západoslovenské energetické závody, Středoslovenské energetické závody a Východoslovenské energetické závody, z nichž každý drží pět procent Globtelu, si rozdělí po 25 miliónech USD.

Na podnět resortu privatizace kabinet nerozhodl o výjimce pro Slovenský plynárenský průmysl (SPP), neboť ten se nyní transformujeze státního podniku na akciovou společnost. Rozhodnutí o prodeji akcií Globtelu z portfolia SPP bude podobně jako u Slovenských elektráren v kompetenci vedení těchto společností. Slovenské elektrárny získají za svůj 11procentní podíl v Globtelu 55 miliónů dolarů a Slovenský plynárenský průmysl obdrží za deset procent tohoto operátora 50 miliónů dolarů. Konsorcium tak získá celkem 36 procent akcií Globtelu za 180 miliónů USD. Účastnické strany podepsaly příslušné smlouvy na ministerstvu hospodářství již před dvěma týdny. Energetické podniky plánují použít prostředky z prodeje akcií na vyrovnání vzájemných dluhů. Resort hospodářství chce část peněz vyčlenit na oddlužení Železnic Slovenské republiky. Finanční poradce Credit Suisse First Boston (CSFB) loni chystal uvedení 36procentního balíku akcií na londýnskou a bratislavskou burzu, po podzimním pádu cen akcií technologických a telekomunikačních společností na světových trzích však od tohoto kroku ustoupil.

Majoritním akcionářem Globtelu, který je jedním ze dvou slovenských mobilních operátorů, je francouzský France Télécom Mobiles International s 64procentním balíkem akcií. Globtel dosáhl v prvním čtvrtletí letošního roku zisku před započtením daní, pohybů devizových kursů a amortizací (EBIDTA) 744,65 milionu slovenských korun. Čistý zisk společnosti meziročně stoupl o 14 procent na 348,08 miliónu korun.

PAŘÍŽ (ČTK) - Francouzský výrobce telekomunikačního zařízení Alcatel se chce zbavit do koncepříštího roku většiny svých továren. Toto rozhodnutí je součástí plánu zredukovat aktivity společnosti, uvedl včera v rozhovoru pro renomovaný americký deník Wall Street Journal předseda společnosti Serge Tchuruk. Šéf Alcatelu prozradil, že do konce příštího roku počet výrobních závodů klesne z loňských 120 na tucet nebo méně. "Staneme se velmi brzy společností bez továren," prohlásil Tchuruk, ale odmítl komentovat, kolik osob bude kvůli tomuto kroku propuštěno a kolik prodej továren společnosti vynese.

V souladu s trendem odvětví snižovat náklady bude většina továren prodána smluvním výrobcům a jen některé z nich si udrží výrobu pro Alcatel. Další budou prodány s částmi podnikání. Tchuruk dodal, že Alcatel vede se zaměstnanci jednání ohledně podmínek plánovaného propouštění. Tchuruk dále uvedl, že Alcatel hodlá prodat do konce letošního roku část svého portfolia neklíčového finančního akciového jmění. Toto rozhodnutí je součástí snahy zaměřit se úzce na zařízení pro širokopásmové připojení a aktivity v oblasti služeb. Tchuruk očekává prodej 8,6 procenta ve francouzském výrobci nukleárního zařízení Framatome státu.