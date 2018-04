TELeKONOM: Boj o Internet Plus graduje...

PRAHA - Český Telecom se dosud dohodl na novém modelu účtování připojení k internetu pod názvem Internet Plus jen se dvěma firmami. Vedle společnosti SkyNet firma uzavřela smlouvu ještě se svou internetovou divizí Imaginet která nabízí službu Internet OnLine, sdělil na včerejší tiskové konferenci viceprezident pro velkoprodej Pavel Jiroušek.

Firma zavede nový model účtování oddělující platbu za telefonický hovor od platby za připojení internetovému providerovi (ISP-internet service provider) již od úterý. Samotná platba za telefonické připojení je o pět až 20 haléřů nižší než celková cena, kterou uživatelé platili dosud v rámci tarifu Internet 2002. Platbu za vlastní připojení si musí stanovit sám každý ISP.

ČTÚ přitom začátkem září vydal předběžné opatření, kterým Telecomu nařizuje zastavit všechny přípravné kroky k zavedení nové služby, protože nesplnil zákonné lhůty 90 dní, ve kterých měl informovat zákazníky i firmy, se kterými se propojuje. Podle generálního ředitele Telecomu Přemysla Klímy však nejde o novou službu, ale o nový tarif, na který se tyto podmínky nevztahují. Předseda ČTÚ David Stádník včera řekl, že ho firma oficiálně o zavedení služby neinformovala. Podle jeho slov však nejde o tarif, ale službu. "V tom se s Telecomem neshodneme. Pracujeme na tom," uvedl pouze.

Ministr pro informatiku Vladimír Mlynář řekl, že je pro něj spuštění služby nepříjemným překvapením. "Nemohu přijmout, aby 1,5 milionu zákazníků, kteří využívají vytáčené připojení k internetu, bylo rukojmím v obchodních sporech Telecomu a internetových providerů," řekl. Postup Telecomu podle něj odporuje principům rovné soutěže a je zneužitím dominantního postavení na trhu. "Nechal jsem zpracovat právní analýzu postupu Telecomu a na jejím základě rozhodnu o dalších krocích," dodal.

Podle alternativních operátorů povede Internet Plus ke zvýšení ceny za internet pro koncové uživatele. Podle Klímy může cena zůstat stejná, nebo i mírně klesnout. Telecom bude i nadále poskytovat všem zákazníkům možnost připojit se stávajícím způsobem přes tarif Internet 2002. Od listopadu však již nebude ISP platit část výnosů za připojení, jako tomu bylo dosud. Pokud ISP nebudou chtít o výnos přijít, budou si muset sami stanovit cenu za připojení, kterou pro ně Telecom vybere od zákazníků.

Imaginet si začne od listopadu v rámci služby Internet OnLine za připojení na internet účtovat 15 haléřů ve špičce a pět haléřů v době slabého provozu. Při sečtení s cenou Telecomu za telefonické připojení je celková cena stejná, v době silného provozu po deseti minutách dokonce o pět haléřů nižší než dosavadní cena tarifu Internet 2002. Telecom začal nový model chystat poté, co ČTÚ rozhodl o propojovacích poplatcích za připojení k internetu, které byly v některých případech téměř shodné s cenou pro koncové zákazníky. Telecom by tak platil za propojení alternativním operátorům, v jejichž síti je připojení na internet realizováno, téměř vše, co vybere od zákazníků.

Proto se rozhodl účtování rozdělit a zároveň vést internetový provoz přes datovou síť, která vyžaduje nižší náklady. V rámci nového modelu firma nabídne i víkendový přístup na internet za paušál 399 Kč a připravuje i paušál pro provoz mimo špičku.

PRAHA - Společnost InWay bude od října nabízet telefonické připojení na internet přes službu volba operátora. Řešení by mělo sloužit buď primárně pro dial-up připojení, či jako záloha k současným službám, sdělila firma.

Prioritou společnosti však podle mluvčí Stanislavy Kučové nadále zůstává firemní klientela a InWay zatím neuvažuje o vstupu na trh domácností. Jednoduché zvolení čtyřmístné předvolby umožní klientovi využití telefonní linky Telecomu bez nutnosti dalších investic a technických zásahů, sdělila.

InWay podepsala propojovací smlouvu s Telecomem v první polovině roku a od poloviny července poskytuje hlasovou a internetovou službu s názvem Multi.Way, založenou na klasické telefonní technologii. Tato služba umožňuje příchozí, odchozí hovory, přenos faxů i dat.

InWay vstoupila na trh v roce 1997 a poskytuje služby v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích, Hradci Králové, Liberci, Plzni, Mladé Boleslavi a Kladně. Novinkou v rozšiřování sítě InWay jsou nové uzly v Olomouci a Českých Budějovicích, pokrytí Zlína a Karlových Varů. Firma zvýšila v loňském roce tržby o 50 procent na 70 milionů korun.



AMSTERDAM - Největší provozovatel kabelové televize v Evropě United Pan-Europe Communications (UPC), který je aktivní také v České republice, požádá o ochranu před věřiteli, protože výbor složený z největšího věřitele a akcionáře firmy a majitelů obligací společnosti dosáhl závazné dohody o výměně dluhu za akcie. UPC tak hodlá zabezpečit zdárný a efektivní průběh rekapitalizace, uvádí se ve včerejším prohlášení společnosti.

Po přeměně obligací na akcie podle uzavřené dohody zvýší hlavní akcionář UPC a klíčový držitel obligací United GlobalCom (UGC) svůj podíl ve firmě na 65,5 procenta. UGC ovládá americký mediální magnát John Malone a jeho společnost Liberty Media. Ostatní držitelé obligací budou vlastnit asi třetinu firmy a zbývající současní akcionáři získají dvě procenta akcií.

Nová smlouva je shodná s předběžnou dohodou uzavřenou v červenci, až na dohodu s úvěrovými bankami. Banky původně slíbily UPC čtyři miliardy eur. Nakonec se však rozhodly přislíbenou částku prostředků snížit na 3,5 miliardy eur. UPC již vybrala ze slíbených prostředků 3,2 miliardy eur.

UPC požádá o ochranu před věřiteli v USA podle kapitoly 11 amerického zákona o bankrotech. Stejný krok podnikne také u soudu v Nizozemsku, kde má sídlo. Akcie společnosti byly včera staženy z obchodování na burze Euronext, napsala agentura Reuters.

Mluvčí UPC ČR František Malina se k očekávanému dopadu na tuzemskou pobočku odmítl vyjádřit. Podle tiskové zprávy UPC se opatření nijak nedotkne činnosti regionálních poboček. Ty by měly podle generálního ředitele Johna Riordana mít po skončení procesu dostatek zdrojů na kroky vedoucí k pozitivnímu cash flow. "Rekapitalizace nebude mít negativní vliv na zákazníky," dodal tento ředitel, aniž by jeho vyjádření získalo důvěru TELeKONOMu.

Celkový dluh UPC způsobený agresivními nákupy a drahými investicemi do zdokonalování sítí se pohybuje kolem deseti miliard eur. Loni firma hospodařila se ztrátou 4,4 miliardy eur. Druhé čtvrtletí se jí však podařilo ukončit čistým ziskem 567 milionů eur po loňské ztrátě 492 milionů. K růstu nejvíce přispělo snížení nákladů, ve kterém firma hodlá i nadále pokračovat, a příznivé směnné kursy. Firma však upozornila, že za celý letošní rok ještě vykáže ztrátu.

Česká pobočka UPC loni vykázala ztrátu 340 milionů korun při výnosech přes 1,5 miliardy Kč. Společnost nabízí služby kabelové televize zhruba 370 000 zákazníků a je největším domácím operátorem na trhu kabelové televize.