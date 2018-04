TELeKONOM: Bílý dům telefonoval kvůli WorldComu přes Kanadu...

BRUSEL - Evropská komise je připravena podniknout právní kroky proti zemím, které se opozdily se zaváděním nových evropských pravidel v oblasti telekomunikací do svých národních legislativ. Těmito zeměmi jsou Francie, Německo a dalších osm zemí, uvedla v pátek Komise. Z patnácti členských zemí EU tato nová telekomunikační pravidla zavedla jenom Británie, Irsko, Švédsko, Finsko a Dánsko. Pravidla mají umožnit větší konkurenci v telekomunikačním sektoru.

Komise uvedla, že Itálie a několik dalších zemí jako Rakousko nebo Španělsko se již plnému zavedení telekomunikačních pravidel blíží. Pokud podniknou rychlou akci, budou soudního řízení ušetřeny. "Aby zajistila plnou implementaci nového právního rámce, je komise rozhodnuta podniknout příslušné kroky a během několika týdnů zahájit soudní řízení proti těm členským státům, které dosud pravidla nezvedly," řekl evropský komisař pro telekomunikace Erkki Liikanen. "Zajistíme, aby byl nový rámec implementován rychle."

Nová pravidla, která EU schválila před rokem, mají zajistit větší soutěž v telekomunikačním sektoru, včetně pevných linek, služeb mobilních operátorů a rychlého internetu. Británie, která je tradičně v čele zemí EU, oznámila plné zavedení telekomunikačních pravidel ve čtvrtek, napsala agentura Reuters.

NEW YORK - Zkrachovalá americká telekomunikační společnost WorldCom nelegálně přesměrovávala některé telefonní hovory vládních úřadů přes Kanadu, aby ušetřila na poplatcích. Důkazy o tom má předložit konkurenční společnost AT&T, napsal v pátek americký tisk. AT&T federálním vyšetřovatelům předloží důkazy, podle nichž WorldCom zřejmě směroval přes Kanadu některé hovory ministerstva zahraničí a dalších vládních agentur. Tím ohrozil národní bezpečnost USA, uvedly listy New York Times a Washington Post.

Vyšetřovatelé nyní zjišťují, zda WorldCom, která zkrachovala loni v důsledku účetních podvodů v největším případu bankrotu v americké historii, ošidila jiné telefonní společnosti a klienty o stovky milionů dolarů. WorldCom nyní podniká v bankrotovém režimu pod názvem své telefonní divize MCI.

Vládní zakázky zajišťují Worldcomu asi jednu miliardu dolarů ročních tržeb. Správa vládních služeb, která vládní zakázky obhospodařuje, zatím teprve zvažuje, zda s firmou zastaví spolupráci. Kdyby WorldCom směroval vládní hovory přes Kanadu, nemohly by být chráněny před odposloucháváním. To by mohlo narušit národní bezpečnost nebo jiné důvěrné informace, uvedl tisk.

AT&T tvrdí, že zaplatila stovky milionů dolarů na poplatcích, které měl platit WorldCom. Hovory směrované WorldComem přes Kanndu totiž vypadaly záměrně tak, jako by byly od klientů AT&T, uvedl Washington Post. Kromě AT&T o praktikách WorldComu svědčí před vyšetřovateli z konkurentů i Verizon a SBC.

PRAHA - České radiokomunikace začaly nabízet bezplatné připojení na internet přes telefonní linku. Služba pod názvem Bluetone Internet Free je určena především domácnostem, domácím kancelářím a malým firmám, uvedl ředitel úseku telekomunikačních služeb Jaromír Charvát. Nabídku tzv. internetu zdarma přes telefon má ve svém portfoliu již několik let většina telekomunikačních operátorů a internetových providerů. Službu nabízí například Český Telecom, Tiscali, Czech On Line či Contactel. Firmy nevybírají od zákazníků žádné zvláštní platby a službu hradí z části výnosu z telefonních poplatků.

ČRa nemohly do loňského roku podobnou službu představit, protože měly se svou tehdejší dceřinou firmou Contactel dohodu o zamezení konkurence. Za zrušení závazku loni zaplatily necelých 100 milionů korun a svůj 50procentní podíl v Contactelu letos prodaly za korunu druhému vlastníku, dánské TDC. Uživatel služby platí pouze poplatky za telefonní spojení, které jsou operátorem, u nějž má klient zřízenu telefonní stanici, zpoplatňovány tarifem Internet 2002. Službu lze využívat v celé ČR. Její součástí je jedna schránka elektronické pošty o velikosti deset MB, která je zajištěna uživatelským jménem a heslem a je přístupná přes POP3, IMAP nebo přes webové rozhraní.

MADRID - Největší španělský mobilní operátor Telefónica Móviles se v prvním pololetí vrátil k zisku, který díky růstu příjmů na domácím trhu překonal očekávání. Oznámila to společnost s tím, že hospodařila s čistý ziskem 779 milionů eur ve srovnání se ztrátou 4,33 miliardy ve stejném období loňského roku, kdy byly výsledky zasaženy vysokými odpisy. Čistý zisk překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters odhadovali na 744 milionů eur. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) se meziročně zvýšil o 14,1 procenta na 2,13 miliardy a tržby stouply o 2,6 procenta na 4,64 miliardy eur.

Tržby španělské divize, která se na celkových příjmech podílí zhruba třemi čtvrtinami, se zvýšily o 7,8 procenta, zatímco v Latinské Americe tržby klesly o 6,8 procenta. Celkový počet klientů vzrostl o 47 procent na 46,1 milionu osob, přičemž počet zákazníků ve Španělsku stoupl o sedm procent na 18,9 milionu osob.

Společnost Telefónica Móviles je divizí španělského telekomunikačního gigantu Telefónica, který své hospodářské výsledky zveřejní zítra, napsala agentura Reuters.