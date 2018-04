TELeKONOM: Baterie Nokia jsou bezpečné, praví test...

HELSINKY - Test belgického úřadu na ochranu spotřebitelů potvrdil, že originální baterie Nokia jsou bezpečné. Zároveň však varoval před padělky. Největší světový výrobce mobilních telefonů Nokia nechal test provést kvůli stížnostem, že jeho baterie se vzněcují nebo vybuchují. Výsledky testu belgického úřadu Test-Aankoop, které byly zveřejněny 17. listopadu, však tyto obavy vyvrátily. Úřad přitom musel test opakovat, protože poprvé se do zkušebního vzorku dostaly i napodobeniny baterií Nokia.

Úřad zároveň varoval, že Nokia bude muset otázku padělaných baterií důsledně řešit. Spotřebitel podle něj tyto pirátské baterie nemůže poznat, protože vypadají stejně jako originály, včetně obalů. Nokia již minulý týden oznámila, že ve spolupráci s policií zahájila proti těmto padělkům tažení. To příští rok vyústí ve spotřebitelskou kampaň proti neznačkovým výrobkům. Zatím byly v zemích Evropské unie zadrženy desítky tisíc takových baterií, kterými lidé kvůli ceně nahrazují originální produkty.

Nokia chce při zjišťování nepůvodních výrobků, které porušují ochrannou známku firmy, spolupracovat s distributory i celními úřady. Společnost bude rovněž pořádat školení, jehož cílem bude naučit se rozpoznávat originální výrobky od padělků, napsala agentura Reuters.

PRAHA - Mobilní operátoři budou o letošních Vánocích o přízeň zákazníků opět usilovat zvláštními nabídkami i přechodnými slevami. Zatímco Eurotel se rozhodl všechny své klienty zapojit do soutěže o zájezdy a telefony, T-Mobile bude novým zákazníkům rozdávat tašky Puma a Český Mobil zlevní posílání zpráv SMS a MMS na polovinu a nabídne pět hovorů měsíčně zdarma. Všechny firmy dodají na předvánoční trh několik typů zlevněných mobilů či sníží cenu aktivací služeb. Vyplývá to z nabídek operátorů.

Eurotel, který představil svou nabídku dnes jako poslední, nabídne všem zákazníkům možnost účastnit se hry o zájezdy a mobily. Každý účastník navíc získá deset krátkých textových zpráv SMS zdarma. Účastníkem hry se stane každý, kdo firmě pošle SMS se svým osobním herním kódem, který obdrží v nejbližších dnech. Mimo to Eurotel nabídne snížení aktivačních poplatků z 2995 na 995 korun u dotovaných, respektive ze 495 Kč na korunu u nedotovaných telefonů, nový Go tarif či předplacenou kartu Go za 150 namísto běžných 500 Kč. Firma rovněž sníží aktivaci u tarifu pro připojení na internet data nonstop o dvě třetiny na 1045 Kč a nabídne několik mobilů za nižší ceny.

T-Mobile pojal letošní Vánoce tradičně na rozdíl od loňské soutěže o "melouny". Zákazníci, kteří si u operátora koupí Twist sadu, aktivují tarif či prodlouží jeho platnost na další dva roky, dostanou od operátora sportovní tašku Puma. V prosinci budou navíc hostesky operátora napájet zákazníky horkým čajem a svařeným vínem. Na klienty čeká i pět typů mobilů za nižší ceny, například Nokia 3510 či Siemens A55.

Český Mobil nabídne před Vánoci novou předplacenou Oskartu pod názvem Parta, která umožní posílání obrázků či fotografií v podobě MMS v síti operátora za polovičních pět korun. Poslání SMS pak v síti Oskara rovněž vyjde na polovinu, tedy 1,05 Kč. Nová karta stojí 500 Kč. Novým tarifním zákazníkům firma nabídne pět až hodinových hovorů měsíčně zdarma po dobu šesti měsíců až jednoho roku podle toho, který z tarifů nové generace si vybere.

Nejmladší tuzemský operátor bude rovněž ve svých pojízdných prodejnách a u obchodníků nabízet tři typy levnějších přístrojů. Vedle získání nových zákazníků operátoři o Vánocích čekají i zvýšený provoz. Ten každoročně nabývá rekordních hodnot o Štědrém dnu a pak o Silvestru. Loni uživatelé mobilů na přelomu roku poslali asi 38 milionů krátkých textových a 47 milionů zpráv odešlo na Štědrý den.

TOKIO - Největší japonský mobilní operátor NTT DoCoMo hodlá odkoupit zpět vlastní akcie až za 400 miliard jenů, tedy 3,7 miliardy dolarů. Učiní tak v nynější druhé polovině japonského fiskálního roku, který skončí v březnu 2004. Firma se pokusí ve třetím fiskálním čtvrtletí odkoupit akcie za 200 miliard jenů a totéž zopakuje v posledních třech měsících fiskálního roku. "Přesto není jisté, zda se nám podaří je odkoupit zpět všechny," dodal manažer skupiny s tím, že bude záležet na tržních podmínkách.

DoCoMo je podle tržeb druhý největší mobilní operátor na světě po britské skupině Vodafone Group. V červnu dostal DoCoMo na valné hromadě od akcionářů svolení koupit pět až 2,5 milionu vlastních akcií nebo až za 600 miliard jenů. V září DoCoMo odkoupil své akcie za 195 miliard jenů a trh se pak zajímal, zda v tom bude pokračovat.

Za duben až září se provozní zisk společnosti snížil o 7,8 procenta na 590 miliard jenů. Jde o první meziroční pokles zisku DoCoMo od roku 1998, kdy její akcie vstoupily na akciový trh. Zisk společnosti klesl kvůli vyšším nákladům do výroby telefonů se zabudovaným fotoaparátem, napsala agentura Reuters.

LONDÝN - Britská společnost Vodafone Group zaznamenala v prvním pololetí finančního roku zvýšení základního zisku o 19 procent. Zisk před splátkou úroků, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) činil 6,62 miliardy liber a byl na horním konci odhadu analytiků, vyplývá ze sdělení největšího provozovatele sítí mobilních telefonů na světě.

Vodafone zároveň oznámil program výkupu vlastních akcií v hodnotě 2,5 miliardy liber (4,2 miliardy USD). Volání investorů po vrácení části volné hotovosti vyšla firma vstříc i zvýšením prozatímní dividendy o 20 procent na necelou penci za akcii.

Zisk na akcii se zvýšil o plných 46 procent na 4,78 pence a snadno překonal všechny odhady analytiků. "Dosáhli lepšího růstu, než kdokoliv na trhu očekával," řekl agentuře Reuters analytik investiční banky Lehman Brothers James Britton. Akcie Vodafone reagovaly na ranní zprávy růstem až o tři procenta. Analytici většinou označovali výsledky firmy za "velmi příznivé".

Telekomunikační společnosti v 90. letech utrácely obrovské sumy peněz na investice a v posledních letech pak s pomocí peněz od akcionářů snižovaly vzniklé dluhy. Akcionáři se s oživením sektoru dožadují svého podílu na ziscích. Vodafone zvýšil za firemní pololetí do konce října počet uživatelů o 3,2 milionu na celkových 125,3 milionu. Společnost má sítě ve 26 zemích světa.

AMSTERODAM - Nizozemský výrobce elektroniky Philips podepsal smlouvu o spolupráci s francouzskou společností France Télécom. Podniky vytvoří alianci, která bude nabízet nové produkty využívající širokopásmových služeb běžných na internetu. Uvedla to agentura Reuters.

Podniky finanční podrobnosti transakce nezveřejnily, Francie však byla poslední významnou evropskou zemí, kde Philips neměl žádného partnera na telekomunikačním trhu. Philips do tohoto segmentu proniká stále více. "Naše spolupráce s France Télécom je dalším krokem k tomu, aby Philips mohl sladit technickou stránku výrobků se zvyklostmi, které používají poskytovatelé širokopásmových služeb. Budeme tak schopni zaměřit pozornost na miliony nových uživatelů těchto služeb," řekl šéf Philipsu Gottfried Dutine.

Philips už má partnery na telekomunikačním trhu v Británii, v Nizozemsku a ve Španělsku. Spolupracuje s nimi, aby mohl využívat podobné konektivity, a zajistit tak, že jeho vlastní výrobky budou fungovat i v prostředí internetu. Širokopásmových služeb chce teď začít využívat řada dalších výrobců elektroniky, nejen Philips.