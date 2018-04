TELeKONOM: Barikády proti mobilům mohou stát operátory miliony

Úmysl dvou velkých britských operátorů postavit na několika místech Skotska stožáry pro základnové stanice svých mobilní sítě o víkendu doslova narazil. Obyvatelé několika skotských obcí – včetně jednoho glasgowského a edinburského předměstí – totiž na protest proti možnému zdravotnímu ohrožení postavili improvizované barikády s úmyslem zabránit další expanzi jejich sítí.

Orange a One2One podle vyjádření svých zástupců žádné podobné projevy odporu obyvatelstva nečekali. Když jejich technici dojížděli k místům, kde měli podle plánu stožáry postavit, zjistili, že jim v cestě stojí barikády narychlo vytvořené z automobilů a lidských řetězů.

Edinburgh a Glasgow proti BTS

Podle informací skotského listu The Scotsman se obyvatelé glasgowského předměstí Bearsden a několika dalších obcí spojili proti mobilním operátorům v obavě před možným zdravotním rizikem, které by z provozu nedalekého vysílacího stožáru mohlo plynout. O tom, jestli tito aktivisté stejně razantně odmítli samotné používání mobilních telefonů (k jejichž fungování je takový stožár nezbytný), skotský list informace nepřinesl.

Vlnu protestů odstartoval již ve čtvrtek večer střet mezi obyvateli bohatého edinburského předměstí Ravelston Dykes a techniky operátora Orange. Jejich úkolem bylo postavit čtyřmetrový stožár pro místní BTS nedaleko soukromé střední dívčí školy St. George. K tomu však nedošlo, protože jim cestu zatarasily luxusní automobily místních obyvatel.

Podobného přijetí se dočkali technici téhož operátora v pátek v Glasgově, kde je k práci nepustili obyvatelé předměstí Bearsden, jimž se nelíbilo, že vysílač má stát ve vzdálenosti asi dvou set metrů od základní školy Baljaffray. Týž den nedopadli o nic lépe ani inženýři konkurenční společnosti One2One v městečku Keith v hrabství Banffshire. Celkem Skotové minulý týden takto zabránili stavbě nejméně osmi vysílačů.

Až miliony liber škody

Ve všech uvedených případech se technici vrátili s nepořízenou. Pro oba operátory je to špatná zpráva, pro Orange to však mohou průtahy stavby vysílačů znamenat více než jen nepříjemné zdržení. V nejméně dvou případech – v Edinburghu a Glasgowě – totiž jejich povolení ke stavbě vyprší dnešní půlnocí, a pokud do té doby nebudou stožáry stát, bude Orange muset získat povolení nové. „To se již bude udělovat podle podstatně přísnějších podmínek než dosud,“ řekl právní zástupce Orange Donald Davidson, aniž by upřesnil, v čem mají být podmínky pro získání takového povolení tvrdší.

Kdyby Orange nepostavil stožáry v termínu a musel by žádat o nové povolení, přišlo by mu toto zdržení rozšíření jeho sítě velmi draho. Davidson odmítal uvést přesnou částku, odhadoval však, že jen samotné prodlení do nového termínu stavby by stálo miliony liber.

Také proto se Orange rozhodl přejít do protiofenzívy a v sobotu zažádal o vystavení soudního příkazu, jímž by obyvatelům Ravelston Dykes zabránil „záměrnému blokování“ prací na stavbě vysílačů. Edinburský soud mu vyhověl a Orange tak má nyní právo odstranit automobily, které budou jeho technikům v práci bránit.

Klička spočívá v tom, že takto může postupovat právě pouze proti záměrnému blokování. To je formulace, v níž si vynalézaví Edinburčané našli naději na konečný úspěch. „Pořád tam parkují tři auta. Jen co je jejich majitelé na naši žádost odstaví, přijedou další tři,“ stěžuje si Davidson. „Zdá se, že nelze vyloučit možnost organizovaného pokusu o narušení našich prací,“ dodal právní zástupce Orange.„Nejsme z toho nadšeni, ale Orange má peníze a moc,“ říká mluvčí protivysílačové opozice Kate Shortová. „Nemáme na vybranou, nevím, co jiného bychom mohli v tuto chvíli dělat.“

Soud: Strach je legitimní, i když iracionální

Skotští aktivisté navíc nejsou osamoceni. Zatímco v České republice se dosud takový odpor ze zdravotních důvodů omezil na stížnost proti údajně nelegální stavbě několika BTS na Šumavě, kterou podal Klub Dětí Země z Bohumilic na Prachaticku, jinde v Evropě - a v Británii zejména - mají operátoři větší problémy. Například odvolací soud ve Walesu rozhodl, že “skutečný strach a obavy veřejnosti jsou hmatatelným faktorem při rozhodování o udělování stavebních povolení, i když takový strach či obava mohou být zcela iracionální a nenacházejí oporu v důkazech”. Městské rady v městečku Wyre v anglickém hrabství Lancashire a v severoirském Belfastu stavbu vysílačů dokonce raději rovnou zakázaly jako možné zdroje zdravotního ohrožení.

Ať se již však na konci současného sporu o základnové stanice Orange budou aktivisté radovat nebo ne, operátor prohrává. Paradoxně totiž právě ti lidé, kteří v automobilových barikádách brání stavbě dalších vysílačů (podle Orange mají sloužit ke zkvalitnění provozu sítě), jsou jeho stávajícími nebo potenciálními zákazníky. V mimořádně ostře vypjatém konkurenčním prostředí telekomunikačních služeb je podobný konflikt s obyvateli pro každého operátora dvojnásob nežádoucí.