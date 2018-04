TELeKONOM: Banky se perou o úvěr na Eurotel...

PRAHA - O účast na financování nákupu 49 procent Eurotelu, které chce získat Český Telecom, již projevilo zájem několik bank. Telecom však způsob financování celé transakce ještě definuje, řekl včera generální ředitel firmy Přemysl Klíma.

Telecom uzavřel s konsorciem firem Verizon Communications a AT&T Wireless předběžnou nezávaznou dohodu o odkoupení devětačtyřicetiprocentního podílu v největším českém mobilním operátorovi Eurotel Praha. Výše kontraktu je stanovena na 1,475 miliardy USD, splatných v hotovosti po podepsání smlouvy. Podle Klímy šlo o dlouhodobý záměr. "V současné době nazrály po dmínky pro realizaci dohody. Chápeme ji jako vyústění dosavadní vynikající spolupráce s našimi zahraničními partnery," uvedl Klíma.

Ani jedna ze stran nemá podle Klímy zájem jednání protahovat. Jak dodal, není důvod, proč by obchod měl prodlužovat privatizaci Telecomu. Telecom vlastní nyní 51 procent Eurotelu. Důvodem koupě zbylého podílu je podle odborníků zvýšení hodnoty firmy před c hystanou privatizací. Stát, který vlastní 51 procent Telecomu, by pak mohl vydělat více, než při současné špatné situaci na světových telekomunikačních trzích čekal.

LONDÝN - Společnost Microsoft hodlá zabránit firmě AOL Time Warner koupit podíl v kabelové divizi AT&T. Oznámil to britský list The Financial Times a dodal, že Microsoft je připraven nabídku AOL přeplatit. Pokud by se to nepovedlo, společnost AmericaOnline Time Warner by získala dominantní postavení na americkém kabelovém trhu ve Spojených státech.

Podle Microsoftu by propojení kabelových aktivit AT&T a AOL vytvořilo společnost s 29 miliony zákazníků, což znamená přibližně 40 procent amerického trhu. To by mohlo AOL umožnit kontrolu na jedním z nejperspektivnějších způsobů připojení amerických domácností k internetu. Vedení amerického telekomunikačního koncernu AT&T tento měsíc jednomyslně odmítlo nabídku provozovatele kabelových sítí Comcast na převzetí divize AT&T Broadband. Nabídka koupě za zhruba 40 miliard dolarů v akciích při převzetí 13,5 miliardy USD dluhu podle něj neodrážela plnou hodnotu největšího amerického provozovatele sítí kabelové televize, napsala agentura Reuters.

TURÍN - Italská vláda včera přivítala skutečnost, že společnost Pirelli a rodina Benettonů získala o víkendu kontrolu nad největším italským operátorem Telecom Italia. Z prohlášení představitelů vlády vyplývalo, že Řím se obával převzetí Telecomu Italia ze strany zahraničních firem.

Ministr spojů Maurizio Gaspari řekl v rozhovoru s italskou rozhlasovou stanicí, že "riziko převzetí Telecomu Italia cizí firmou" by odpovídalo povaze současných telekomunikačních trhů. "Ale zároveň by to vydalo další kus Itálie do rukou cizinců," řekl Gaspari. Jeho komentář může vyvolat vyšetřování ze strany Evropské komise, která se může živě zajímat o postoj italské vlády vůči - podle evropských regulí patrně nelegitimním - majetkovým změnám mezi místními telekomunikačními společnostmi.

LONDÝN - Telekomunikační business zanamenal po celém světě vysoké ztráty a jeho šéfové museli během posledních tří měsíců připravit o práci více než čtvrt milionu lidí. Průzkum britského listu The Financial Times ukázal, že od začátku roku přišlo o práci v telekomunikacích 293 tisíc lidí plus dalších dalších 54 tisíc u dodavatelských firem.

Nejvyšší ztráty zaznamenaly v posledních dnech společnosti ze Spojených států a Evropy - za příklady mohou sloužit Alcatel a JDS Uniphase - v čemž analytici spatřují náznak, že poptávka po telekomunikačních zařízeních ještě několik let neporoste.