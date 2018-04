TELeKONOM: Asiaté houfně míří do Česka...

LONDÝN - Asijské elektronické společnosti hledají v České republice základnu pro prodej v rozšířené Evropské unii. Píše to britský podnikatelský list Financial Times, který cituje jejich názor, že do Česka je nepřivádí ani tolik mzdy jako poloha.

Mnozí z těchto investorů jsou již nyní mezi největšími podniky země, píše FT s poukazem na tchajwanský Foxconn v Pardubicích. Průlomem bylo rozhodnutí Matsushity v roce 1996 začít vyrábět v roce 1996 v Čechách televizní obrazovky. Podle japonské investiční společnosti Jetro je nyní v ČR 45 japonských výrobců s celkovým záměrem investovat dvě miliardy dolarů a zaměstnat na 23 000 lidí. Mnoho z těchto společností podniká v elektronice a často jsou spojeny s automobilovým průmyslem.

Podle vládní agentury Czechnvest nyní jedná o možném vstupu na český trh dalších 25 společností, mezi nimiž je Toshiba a Samsung. Nejvíce podle listu tímto přesunem trpí Británie, která byla jedním z největších příjemců asijských investic v 60. a 70. letech. "Platy jsou malá položka, méně než pět procent celkových (nákladů)," řekl listu Jim Chang, který řídí český Foxconn. "Poloha je důležitější. Spotřebitelé jsou mnohem vyspělejší než dříve, a když výrobek chtějí, tak ho chtějí teď," dodal.

Dnes slouží ČR jako nástupiště do západní Evropy, v budoucnu vzhledem k dobré infrastruktuře i do rostoucího východoevropského trhu. Dalším důležitým důvodem je silná tradice České republiky v elektronice a její technické univerzity. Po očekávaném souhlasu se vstupem do Evropské unie v referendu tento víkend bude vlna asijských investic do České republiky pokračovat, i když zřejmě pomaleji. Czechinvest zůstává optimistický, ale Jetro říká, že Polsko, Maďarsko a Slovensko jsou stále tvrdšími konkurenty.

Další obavou je, že Asijci půjdou dále na východ s tím, jak v České republice porostou mzdy a jak se bude zpevňovat koruna, čímž se náklady na výrobu přiblíží západu kontinentu. Brno bylo loni šokováno, když tam singapurská firma Flextronics zavřela dva roky starou továrnu se 2400 zaměstnanců kvůli náhlému poklesu poptávky.

PRAHA - Minoritní akcionář Českých radiokomunikací (ČRa), firma Netla Management, chce opět svolat valnou hromadu společnosti. Držitel zhruba tří procent akcií bude chtít po vedení firmy vysvětlit ztrátu podílu v dceřiné firmě Contactel. Zároveň ho zajímá restrukturalizace firmy a nedávné oznámení společnosti Bivideon o možnosti převzetí akcií ČRa, uvedla Netla na svých internetových stránkách.

Netla, v jejíž blízkosti se pohyboval bývalý šéf Motoinvestu Pavel Tykač, valnou hromadu ČRa již jednou svolala v loňském roce. Zástupci radiokomunikací na ní museli 12 hodin odpovídat na dotazy akcionářů. Ty se týkaly především vytvoření dceřiné firmy na Kajmanských ostrovech, která získala opci na nákup podílu 39,2 procenta ČRa v mobilním operátoru RadioMobil.

Společnost Netla také zvažuje, že učiní vlastní výhodnější dobrovolnou nabídku převzetí cenných papírů Českých radiokomunikací. A to v případě, že majoritní vlastník Bivideon menšinovým akcionářům za odkup akcií nabídne cenu, která nebude odpovídat jejich hodnotě.

Akcie ČRa minulý týden na burze výrazně posílily až na devítiměsíční maximum 233 Kč. Náhlou změnou kurzu titulu, s nímž se předtím téměř neobchodovalo, se poté začala zabývat Komise pro cenné papíry. Radiokomunikace později oznámily, že Bivideon uvažuje o dobrovolné nabídce převzetí akcií.

HELSINKY - Tržby klíčové divize mobilních telefonů společnosti Nokia by ve druhém čtvrtletí nemusely splnit očekávání kvůli epidemii viru SARS, slabé ekonomice a dolaru. Oznámila to včera finská firma, která je největším výrobcem mobilních telefonů na světě.

Společnost uvedla, že nyní počítá s růstem tržeb divize ve druhém čtvrtletí na dolní hranici, či dokonce pod hranicí předchozí prognózy, podle níž měly příjmy stoupnout o čtyři až 12 procent. Divize by však měla zůstat vysoce zisková a její tržní podíl by se měl proti prvnímu čtvrtletí zvýšit.

Nokia nadále očekává, že její zisk na akcii ve druhém čtvrtletí klesne na 0,13 až 0,16 eura z 0,19 eura ve srovnatelném loňském období kvůli nákladům na restrukturalizaci síťové divize, napsala agentura Reuters. Zhoršení výhledu pro tržby přišlo pouhý den poté, co americká společnost Motorola, jež je druhým největším výrobcem mobilních telefonů na světě, upozornila na to, že nedosáhne plánovaných tržeb ve druhém čtvrtletí ani v celém letošním roce, a dodala, že prodej telefonů v Asii nesplnil kvůli epidemii viru SARS očekávání.

PAŘÍŽ - Francouzský telekomunikační gigant France Télécom hodlá během příštích 30 měsíců investovat do širokopásmového připojení na internet 600 milionů eur. Cílem tohoto rozhodnutí je zvýšit počet širokopásmových linek do konce roku 2005 na sedm milionů. Na konci tohoto roku má mít firma více než tři miliony vysokorychlostních linek, oznámil včera generální ředitel telekomu Thierry Breton.

Na konci roku 2002 měl France Télécom 1,4 milionu linek, které nabízí převážně prostřednictvím svých služeb a služeb internetové divize Wanadoo. Údaje zahrnují také připojení prodávané prostřednictvím jiných operátorů jako LDCom a Cegetel. Dřívější státní monopol kontroluje tzv. poslední míli telekomunikační sítě ve Francii, která napojuje domácnosti a podniky na sítě na dlouhé vzdálenosti. Další operátoři musejí používat jeho síť při nabízení svých služeb.

"Širokopásmové připojení je skutečným vektorem růstu France Télécom. Investujeme tam, kde vidíme růst," prohlásil Breton na tiskové konferenci. Zároveň dodal, že podle odhadů společnosti bude mít 90 procent francouzské populace do konce roku 2005 připojení na širokopásmový internet.

KODAŇ - Dánskou telekomunikační společnost TDC, která je majitelem české společnosti Contactel, opustí do konce letošního roku 1180 zaměstnanců. Rozhodnutí je součástí plánu skupiny snížit počet pracovníků v Dánsku o deset procent, tedy o 1650 osob. Informovala o tom včera společnost.

TDC dodala, že s odchodem souhlasilo již 961 zaměstnanců. Dalších 219 osob dostane výpověď ještě do konce roku. Firma tak reaguje na stagnaci domácích aktivit v důsledku slabé dánské ekonomiky. Hodlá tak ušetřit 600 milionů dánských korun (94,69 milionů USD).

Čistý zisk TDC se v prvním čtvrtletí zvýšil o 54 procent na 504 milionů dánských korun a překonal tak očekávání analytiků, kteří jej odhadovali na 391 milionů. V celém letošním roce očekává firma nadále čistý zisk 1,9 miliardy dánských korun, napsala agentura Reuters. TDC se v polovině května rozhodla využít opci na odkup podílu Českých radiokomunikací v telekomunikační společnosti Contactel a stala se tak jejím jediným vlastníkem. TDC také spolu s Deutsche bank vlastní zhruba 72 procent ČRa.

FILADELFIE/WASHINGTON - Americká společnost WorldCom, která loni za dramatických okolností vyhlásila bankrot, si vedla dvojí účetní systém. Zjistil to vyšetřovatel, který se zabývá důvody pádu firmy a podle kterého se podnik tímto způsobem snažil maskovat podvody.

Stínová evidence finančních výkazů měla zakrýt skutečný stav, v jakém se účetnictví podniku nacházelo. Systém byl veden tak, že neumožňoval vnitřní kontrolu a nebylo tedy možné vykonávat dohled nad klíčovým rozhodováním vrcholového vedení, především v otázce fúzí a akvizic.

"Kultuře WorldComu dominoval silný výkonný ředitel, který měl prakticky neomezené možnosti při rozhodování o tom, jak nakládat s penězi akcionářů," uvádí se ve zprávě. Vyšetřovatelem je bývalý generální prokurátor Richard Thornburgh, píše agentura AP.