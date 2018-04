TELeKONOM - Antimonopolní úřad zahájil řízení s Českým Telecomem

30.8.

SEATTLE - Americká softwarová společnost Microsoft chce mít v roce 2006 na trhu novou verzi operačního systému Windows. Omezila však původní záměr, který počítal se zakomponováním nového systému na vyhledávání a uchovávání informací. I tak je to poprvé, co Microsoft jasně řekl, kdy chce mít novou verzi na trhu. Microsoft je největším výrobcem programů na světě a jeho nový operační systém má pracovní název Longhorn.

PRAHA - Prodej počítačů ve střední a východní Evropě, na Blízkém východě a v Africe se ve 2. čtvrtletí zvýšil o 21,3 procenta a tržby stouply o více než čtvrtinu. Uvedla to analytická firma IDC. V České republice se zájem o nové počítače od dubna do června zvýšil zhruba o 16 procent. Zhruba stejně rostl i celosvětový odbyt, když svého kupce našlo téměř 40 milionů počítačů.



31.8.

PRAHA - Ministerstvo financí předpokládá, že vláda vybere variantu prodeje státních 51 procent v Českém Telecomu nejpozději v říjnu. Ještě v září by měla být ustavena meziresortní komise, která bude proces řídit. Vlastní prodej by měl začít před koncem letošního roku, řekl dnes ČTK mluvčí ministerstva Marek Zeman.

SEATTLE - Americká softwarová společnost Microsoft se chystá spustit webovou stránku, přes kterou bude možné stahovat si hudbu z internetu. Chce konkurovat především jiné americké firmě Apple Computer, která už podobnou službu má. Na stejném trhu se pohybuje například i Napster.

PRAHA - Český Telecom od středy nabídne možnost telefonovat o víkendech, svátcích a mimo špičku bez hovorného. Uživatel si ale bude muset ke svému tarifu řady Telefon připlatit 99, resp. 149 korun, podle toho, zda chce volat jen o víkendech, nebo i v době slabého provozu. Druhou možností je pořídit si nové tarify za 429 nebo 479 korun, uvedl na dnešní tiskové konferenci marketingový ředitel David Duroň.

PAŘÍŽ - Americká společnost Apple Computer dnes představila na výroční přehlídce v Paříži dlouho očekávaný nový design stolního počítače iMac. Zajímavé je na něm to, že všechny prvky jsou zakomponovány přímo v monitoru, takže počítač jako by ani nebyl vidět. Myš a klávesnice jsou k němu připojeny bezdrátově, uvedl ředitel marketingu Phil Schiller na výstavě Apple Expo.



BRNO - Český telekomunikační úřad (ČTÚ) upozorňuje občany Brna na to, že se po městě pohybují dva muži, kteří se vydávají za zaměstnance ČTÚ a nabízejí levnější volání. Tuto službu však úřad v žádném případě nezajišťuje a nemá s podobnými aktivitami nic společného. ČTK to dnes sdělil Břetislav Janík ze sekretariátu předsedy ČTÚ.

PRAHA - Odpočet dvou měsíčních tarifů nabídne Eurotel novým tarifním zákazníkům, kteří si služby aktivují v rozmezí 1. září až 30 října. Operátor rovněž ve zmíněném období poskytne slevu na aktivační poplatek. ČIA o tom informovala tisková mluvčí Eurotelu Diana Dobálová. Aktivační poplatek ve výši jedné koruna zaplatí zákazník, pokud zakoupí nový mobilní telefon za nedotovanou cenu z nabídky Eurotelu, nebo si aktivuje svůj stávající telefon. Padesátiprocentní slevu na aktivačním poplatku ve výši 1782 korun včetně DPH pak získá klient vybere-li si telefon Nokia 3510i, Samsung SGH X100 nebo Sony Ericsson T105, který Eurotel nabízí za zvýhodněnou cenu.

TOKYO - Praktiky na japonském trhu vyzvánění do mobilů vyšetřuje protimonopolní regulátor. Představitelé Fair Trade Comission zahájili šetření několika významných hudebních vydavatelství kvůli podezření, že společnosti nelegálně zabránily jiným firmám nabízet melodie do mobilů. Uvedla to dnes komise.

Vyšetřovatelé podezírají nejméně deset společností z toho, že porušily japonskou legislativu o hospodářské soutěži, když mobilním operátorům zakázali službu nabízet. Představitel úřadu jmenoval jako vyšetřované firmy Sony Music Entertainment, Universal Music, EMI-Toshiba Ltd., Avex Inc., Victor Entertainment Inc. a Label Mobile Inc. Jména všech prověřovaných ale odmítl uvést. Nikdo ze jmenovaných firem nebyl k zastižení, aby se k věci vyjádřil.



1.9.

PRAHA - České radiokomunikace snížily od září ceny volání do některých evropských zemí a dalších států zhruba o třetinu. Například do Francie, Maďarska nebo Itálie zákazníci za minutu hovoru zaplatí 3,80 Kč, zatímco dosud to bylo 5,35 Kč, sdělila firma v tiskové zprávě.

PRAHA - Alternativním telekomunikačním operátorům se nelíbí nová nabídka volání o víkendech a mimo špičku bez hovorného od Českého Telecomu. Podle firem Contactel a Tele2 Telecom svými tarify Víkend a Volno zneužívá svého dominantního postavení na trhu. Tele2 proto dnes požádala Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby služby zakázal. Podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy však mohou s obdobnými tarify přijít i alternativní operátoři.

PRAHA - Pravděpodobně od poloviny příštího roku si budou moci majitelé mobilních telefonů ponechat i po změně operátora své původní telefonní číslo. Měl by to umožnit nový zákon o elektronických komunikacích, jehož návrh dnes schválila vláda. Zákon má vstoupit v účinnost od ledna příštího roku a pro zavedení přenositelnosti mobilních čísel obsahuje půlroční přechodné období.



BRNO - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil v uplynulých dnech s Českým Telecomem správní řízení ve věci porušení evropských soutěžních pravidel. Podezřívá jej ze zneužívání dominantního postavení, což by mohlo ovlivnit obchod mezi členskými státy EU. Úřad současně zastavil správní řízení, které s firmou vedl ve stejné věci podle českého práva.

PRAHA - Přístup k internetu začala nabízet v lokalitách, ve kterých není jiná varianta připojení běžně dostupná, společnost SkyNet. Řešení spočívá v zavedení přístupové technologie včetně konektivity do internetu o kapacitě 1,2 a 4,0 Mb/s. Distribuce ke koncovým uživatelům pak bude řešena prostřednictvím bezdrátové datové sítě. ČIA o tom informovala Marcela Havlíčková z marketingu společnosti. Cena i rozsah použitého zařízení závisí na konkrétním řešení. Například přístupovou síť a konektivitu do internetu o kapacitě 2Mb/s poskytne SkyNet za necelých 20 tisíc korun měsíčně při nulovém aktivačním poplatku.



PRAHA - Návrh zákona o elektronických komunikacích dnes schválil kabinet. Nový zákon nahradí podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře současný telekomunikační zákon. Podle plánu ministerstva informatiky by měl zvýšit konkurenční prostředí na tuzemském trhu. Zákon se vztahuje na všechny operátory provozující veřejné telefonní a datové sítě včetně provozovatelů kabelových televizí a digitálního vysílání. Po jednání vlády o tom informoval ministr Mlynář.

Nová norma by měla usnadnit vstup nových subjektů na trh, zruší dosavadní licenční systém včetně odstranění stotisícového poplatku za udělení licence a zjednoduší pravidla a podmínky pro podnikání v oblasti elektronických komunikací. Mimo jiné též zavede přenositelnost čísel při změně mobilního operátora. Podle Mlynáře nový zákon rovněž omezí regulaci v telekomunikacích. "Regulátor trhu bude smět zasahovat do tržního prostředí pouze na základě analýzy trhu, která má jasné parametry. Tím se odstraní současný systém, kdy regulátor může zasáhnout v jakémkoli případě," uvedl Mlynář.

PRAHA - Podnět k vydání předběžného opatření, které by Českému Telecomu zabránilo nabízet tarify Telefon Volno a Telefon Víkend, dnes k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podal operátor Tele 2. Obdobný krok přitom zvažuje i Contactel. Vyplývá to ze sdělení obou společností, které má ČIA k dispozici.

Podle marketingového ředitele společnosti Lukáše Kubína dominantní operátor zneužívá své postavení na trhu, neboť váže měsíční paušál za pronájem linky s volným kreditem na volání. Podle Vlastimila Sršně z tiskového odboru Telecomu však alternativním operátorům nic nebrání v tom, aby svým zákazníkům poskytovali tytéž nebo obdobné tarify jako Telecom. "Naši nabídku stahovat nebudeme," uvedl.

PRAHA - Ode dneška můžete ušetřit na posílání SMS v rámci programu Twist Bonus, který pro své zákazníky nabízí T-Mobile. Pokud jste si aktivovali Twist Bonus již v srpnu, mohli jste do včerejší půlnoci volat o víkendu za polovic. Ode dneška až do konce února 2005 zase v rámci Twist Bonusu budete moci posílat SMS o 25 % levněji. Věrnostní program je k dispozici všem, kdo mají tarif Twist Standard, Twist SMS a nebo Twist Extra. Naopak nelze jej využívat se zvýhodněnými tarify Rock´n´roll, Home a Special.

2.9.

PARIS - Francouzská vláda prodá 9,6procentní podíl v telekomunikační společnosti France Télécom, aby pomohla snížit veřejný dluh. Oznámilo to dnes ministerstvo financí. Podle úterní závěrečné ceny akcií firmy na burze by měl prodej přinést minimálně 4,58 miliardy eur (146 miliard Kč).

"Stát se rozhodl zredukovat národní dluh snížením podílu na kapitálu France Télécom," uvedlo ministerstvo. Dodalo, že firma nyní potřebuje více volnosti, aby mohla bojovat s konkurencí na telekomunikačním trhu. Přímý podíl vlády ve společnosti po prodeji klesne na 41 procent a nepřímý na 43,5 procenta. Vláda, která loni podpořila záchranné navýšení kapitálu firmy o 15 miliard eur, podle ministerstva hodlá ve středně dlouhém období zůstat hlavním akcionářem France Télécom.

PRAHA - - Podání podnětu k Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) nebo antimonopolnímu úřadu ohledně nových tarifů Telefon Volno a Telefon Víkend zvažuje kromě Contactelu také společnost GTS. "Nemůžeme si kvůli platbám za propojení dovolit přijít s podobnou nabídkou jako Český Telecom," uvedla mluvčí a marketingová ředitelka GTS Tereza Vránková s tím, že novými tarify Telecom využívá své dominantní pozice na trhu. Podobný názor má i marketingový ředitel Contactelu Lukáš Kubín, podle něhož by Telecom neměl měsíční paušál za pronájem linky vázat na volný volací kredit. Podle Vlastimila Sršně z tiskového odboru Českého Telecomu však není důvod, proč by měl dominantní operátor přestat nové tarify nabízet.

BUCURESTI - Rumunsko vyhlásilo tendr na čtyři licence pro provoz mobilních služeb třetí generace. Ministerstvo komunikací a informačních technologií dnes oznámilo, že zájemci mohou předkládat své nabídky do 29. října. Dodalo, že vítězové budou ohlášeni v listopadu. Telekomunikační sektor v Rumunsku, které doufá ve vstup do Evropské unie v roce 2007, byl v posledních letech značně liberalizován. Podle analytiků však zůstává poměrně málo vyvinutý. V zemi nyní používá mobilní telefon přes osm milionů obyvatel ze zhruba 22milionové populace.



3.9.