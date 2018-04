TELeKONOM: Američtí operátoři pomáhají hledat zavalené...

- Mobilní operátoři a provozovatelé sítí pagerů ve Spojených státech se pokoušejí pomoci záchranářům při hledání živých lidí zavalených v troskách Světového obchodního centra. Příbuzní a přátelé mohou na bezplatné lince ohlásit telefonní číslo nebo číslo pageru toho, koho postrádají. Operátor provozující toto zařízení se pokusí lokalizovat přístroj pomocí své sítě. Přestože taková lokalizace není dokonale přesná, může alespoň hrubě nasměrovat záchranáře. Již ve středu pomohly telekomunikační firmy záchranářům, když jim zapůjčily 1500 mobilních telefonů jako záložní komunikační prostředek.

Podle plánů amerického telekomunikačního úřadu by měly již brzy mít všechny mobilní telefony integrované zařízení, které právě v takovýchto okamžicích může zachránit život. Jde o přesnou lokalizaci pomocí satelitního pozičního systému, který dokáže umístění přístroje udat v přesnosti na metry.

Tokio - Největší světový operátor mobilních telefonů, britská společnost Vodafone Group, hodlá prostřednictvím tendru zvýšit svůj podíl v Japan Telecom Co na 66,7 ze současných 45 procent. Uvedl to v neděli japonský obchodní list Nihon Keizai Shimbun.

Vodafone bude investovat do nákupu mimořádných akcií Japan Telecom, která je třetí největší telekomunikační firmou v zemi, 220 miliard jenů (1,85 miliardy dolarů). Cílem tohoto kroku je podle japonského listu zajistit si kontrolu ve vedení společnosti a mít tak volné ruce pro fúzi či prodej některých divizí japonské telekomunikační firmy. Zvýšením podílu tak akcionáři Vodafone získají právo veta v řadě klíčových záležitostí, jako je například změna stanov, odvolání vedoucích pracovníků, a rovněž v oblasti fúzí. Vodafone se totiž netají tím, že má zájem o kontrolu bezdrátové divize J-Phone Communication Co Ltd., která je korunkou Japan Telecom.

Očekává se, že Vodafone koupí akcie Japan Telecom za desetiprocentní prémii nad jejich tržní hodnotou. Je pravděpodobné, že společnost East Japan Railway (JR East), která je druhým největším akcionářem Japan Telecom, prodá Vodafonu deset procent ze svého 15,1procentního podílu, který v Japan Telecom vlastní. Představitelé Vodafone ani JR East se zatím k věci nevyjádřili. Japan Telecom zprávu odmítl komentovat. Nihon Keizai Shimbun uvádí, že Vodafone oznámí svoji nabídku na zvýšení podílu v pondělí, až se otevře americký akciový trh, uvedla agentura Reuters.