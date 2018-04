TELeKONOM: Americký průlom. AT&T Wireless nabízí mobilní internet

Je to rychlé, a to rychleji, než se čekalo. Ale pozor - ne tak rychle. Tak by se dala shrnout reakce telekomunikačních analytiků na spuštění služeb založených na využití technologie GPRS. Ty ve středu uvedla na trh společnost AT&T Wireless, od jejíhož pondělního osamostatnění od mateřského giganta AT&T Corp. uplynulo sotva několik desítek hodin.

AT&T Wireless předběhla konkurenci a stala se prvním americkým operátorem, který nabízí mobilní internet zhruba desetkrát rychleji, než bylo dosud při použití standardních celulárních technologií v USA zvykem.

Seattle, Las Vegas, Portland - a dál?

Drtivá většina Američanů však přesto nemá důvod vyskakovat blahem. Zatím je totiž tento mobilní luxus dopřán jen firemní klientele, a to navíc pouze v Seattlu ve státě Washington. Společnost plánuje během několika měsíců rozšířit služby na další města, Las Vegas v Nevadě a Portland v Oregonu.

Na experty, kteří podobný tah od této společnosti očekávali až za "čtyři až pět let", však počin AT&T Wireless stejně udělal dobrý dojem. "Je to fantastické," řekl Seamus McAteer, analytik společnosti Jupiter Media Metrix. "Dostali se do sféry mobilního internetu a GPRS dříve než VoiceStream, což nikdo z nás nečekal."

Všeobecně se očekávalo, že první společností, která GPRS spustí v USA jako první, bude právě VoiceStream Wireless, jejímž vlastníkem je Deutsche Telekom a jejíž síť operuje na - v Evropě běžném - standardu GSM.

McAteer je stále přesvědčen, že právě VoiceStream a Sprint PCS budou na čele závodu o první spuštění sítě třetí generace, jejichž hlavním trumfem má být především mobilní internet. "AT&T Wireless se tímto tahem dostala do pozice, kdy o ní nelze hovořit o jako o outsiderovi," řekl McAteer.



GPRS za 50 dolarů měsíčně

AT&T Wireless podle něho načasovala oznámení o spuštění služeb založených na použítí GPRS záměrně. Chce se tak bránit propadu cen svých akcií, který se po jejím osamostatnění od AT&T Corp. očekával.

Jediný telefon, který GPRS zatím v Seattlu podporuje, je Motorola Timeport 7382i. Ten stojí 200 dolarů (asi 8000 Kč) a nejlevnější paušál si lze pořídit za 50 dolarů.

Podle mluvčího AT&T Wireless Ritche Blasiho mohou uživatelé nových služeb s tímto telefonem prohlížet internetové stránky rychlostí 40kpbs. Pokud však mají k dispozici ještě přenosný počítač a telefon používají jako bezdrátový modem, mohou dosáhnout rychlosti až 100kpbs. Maximální uváděná rychlost GPRS je přitom 115kpbs.