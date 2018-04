TELeKONOM: Američané si ponechají GTS Czech ...

- Americká telekomunikační společnost GTS Inc. zastavila prodej své divize Central Europe, jejíž součástí je i česká GTS Czech. Hlavním důvodem zastavení prodeje divize byly hospodářské výsledky GTS Czech a úspěšný růst v rámci celé skupiny, sdělil včera tiskové agentuře ČTK generální ředitel GTS Milan Rusnák. "Podařilo se nám vybudovat silné postavení na jednom z nejrychleji rostoucích trhů, přičemž tempo růstu by se mělo v budoucnu ještě zvyšovat," dodal. Společnost GTS Czech v prvním čtvrtletí zdvojnásobila tržby na 453 miliónů Kč a na konci roku čeká růst z loňských 1,27 miliardy korun na dvě miliardy Kč. Původní jednání o prodeji divize GTS Central Europe zahájila GTS Inc. loni v listopadu kvůli finančním problémům.

PRAHA - Žaloba proti společnosti České radiokomunikace, která mohla zablokovat výplatu dividend a také blížící se privatizaci, byla v pondělí dopoledne zamítnuta. "Mohu potvrdit, že jsem rozhodla o zamítnutí žaloby," cioval včerejší český tisk soudkyni pražského městského soudu Jitku Šimanovou. ČRa začaly odesílat dividendy na účty svých akcionářů ještě předtím, než byl znám výrok soudu. Jak v pro agenturu ČTK uvedla mluvčí ČRa Dagmar Francková, dividenda nebyla pozastavena a začala se vyplácet. Výplatu chtěl minulý týden zamezit minoritní akcionář, společnost Sokato, která požádala soud o předběžné opatření kvůli údajné neplatnosti valné hromady, jež o dividendě rozhodla. Na jednu akcii připadá dividenda ve výši 395 korun. ČRa vyplatí celkem 12,2 miliardy Kč z loňského 15miliardového zisku. Největší část dividend, zhruba pět miliard Kč po zdanění, získá 51procentní akcionář ČRa, kterým je Fond národního majetku. Dalším významným akcionářem firmy je s podílem 20,8 procenta dánská Tele Danmark, která dokončuje jednání o koupi majority ČRa s FNM.

ÚSTÍ NAD LABEM - Ústečtí zastupitelé schválili prodej více než tří tisíc metrů čtverečních pozemků v centru města společnosti Eurotel za korunu přesto, že podle místních makléřů zde cena za metr čtvereční přesahuje 1000 korun. Náměstek primátora Tomáš Jelínek včera řekl agentuře ČTK, že jde ze strany města o jakousi investiční pobídku za to, že mobilní operátor v regionu s vysokou nezaměstnaností vytvoří až 250 míst. Podle Jelínka město po Eurotelu nepožadovalo žádnou záruku na dlouhodobé udržení vytvořených pracovních míst. "Společnost nám tuto záruku nedala," dodal. Náměstek uvedl, že společnost měla vytipovaných několik měst, kde chtěla zákaznické centrum vybudovat. "Pokud bychom měli horší podmínky, společnost by šla do jiného města," dodal. S výstavbou centra by podle něj měl operátor začít počátkem příštího roku. Se zprovozněním se počítá na přelomu dubna a května 2003. Mimo pozemků prodaných Eurotelu vlastní město v centru Ústí ještě dalších zhruba 7500 metrů čtverečních pozemků. "Pokud přijde nějaká firma s podobnou myšlenkou, která by mohla v Ústí snížit nezaměstnanost, je možné o nižší ceně jednat," uvedl Jelínek. Ericsson uzavřel kontrakt s Hutchison Telecom za 435 mil. USD.

STOCKHOLM - Švédský výrobce telekomunikačního zařízení Ericsson byl vybrán jako hlavní dodavatel pro síť třetí generace Hutchison Telecom v Austrálii. Kontrakt v hodnotě 435 miliónů USD (830 australských dolarů) je prvním na síť třetí generace, který Ericsson v Austrálii získal. S odvoláním na švédskou společnost to včera napsala agentura Reuters. Ericsson bude poskytovat síť 3G včetně přístupové sítě (RAN) a přenosové technologie. Americká skupina Motorola pak bude mít na starosti přístupové sítě Hutchison v licenčních oblastech Sydney a Brisbane. "Partnerství s Ericssonem a Motorolou v Austrálii nám umožňuje budovat naši síť nejrychlejším a kapitálově a nákladově nejefektivnějším způsobem," prohlásil předseda Hutchison Telecommunications pro Austrálii Canning Fok, kterého citovala agentura ČTK.