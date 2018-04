TELeKONOM: Alkohol dodává chuti psát SMS?

, aktualizováno

... britské statistiky to naznačují; ČTÚ dnes oznámí, kolik budou stát licence na UMTS (ledaže by neoznámil), a zároveň zveřejní své rozhodnutí o výši propojovacích poplatků (ledaže by nezveřejnil); China Unicom, čínský operátor číslo dvě, již má téměř 25 milionů zákazníků; zadlužený nizozemský operátor KPN se chce zbavit přebytečných pracovníků "přirozeným úbytkem".