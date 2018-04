TELeKONOM - Aliatel žaluje Český Telecom pro nekalou soutěž

05.07.

LONDÝN - Británie, Spojené státy a Austrálie podepsaly dohodu o boji proti nevyžádané elektronické poště. Jejich regulační úřady pro telekomunikace a pro ochranu spotřebitelů se zavázaly, že budou společně potírat ty, kteří rozesílají ve velké míře nevyžádanou poštu, která komplikuje firmám i jednotlivcům využívání internetu. Signatáři upozornili, že po podpisu dohody nenastanou "žádné zázraky", ale že zesílená mezinárodní spolupráce by měla omezit volnost působení těm, kteří nevyžádanou poštu rozesílají. Často totiž působí přes hranice, aby ztížili vyšetřování a postih.

BRUSEL - Představitelé Evropské komise a americké softwarové společnosti Microsoft se 27. července setkají s prezidentem evropského soudu první instance Bo Vesterdorfem, aby projednali žádost firmy o pozastavení sankcí, jež na ni komise uvalila. V úterý to oznámil jeden z představitelů soudu.



NEW YORK - Největší softwarová firma na světě, americký Microsoft Corp., chce za fiskální rok do konce června 2005 snížit náklady o miliardu dolarů. V noci na dnešek to uvedl generální ředitel podniku Steve Ballmer. Ve srovnání s tržbami za loňský finanční rok představuje suma zhruba tři procenta.



07.07.

SINGAPUR - Podíl pirátského softwaru na celkovém počtu instalací v loňském roce činil 36 procent. Celé odvětví tak přišlo o 29 miliard dolarů. Informovalo o tom sdružení Business Software Alliance (BSA), jehož členy jsou přední světoví výrobci počítačových programů.



PRAHA - Mobilního operátora Eurotel čeká hloubková kontrola hospodaření. Noví jednatelé firmy, dosazení mateřským Českým Telecomem, pověřili auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers, aby ve společnosti provedla forenzní audit. "Pokračující audit má upřesnit některé informace získané během standardního auditu po akvizici Eurotelu," řekl včera mluvčí Telecomu Vladan Crha bez dalších podrobností.

Podobně reagovala mluvčí Eurotelu Diana Dobálová. "Po skončení akvizice Eurotelu proběhl ve společnosti audit, který je v podobných případech standardní. Na základě jeho výsledku si vedení skupiny upřesňuje některé získané informace," uvedla.

PRAHA - Počet přípojek vysokorychlostního internetu prostřednictvím technologie ADSL v České republice překročil 30.000. Oznámil to dnes Český Telecom, který začal službu nabízet loni v březnu přímo koncovým zákazníkům a ostatním operátorům. Telecom nyní nabízí vysokorychlostní internet ve většině regionů České republiky při pokrytí téměř 64 procent všech telefonních linek. Do konce tohoto roku chce svou službu Internet Express nabídnout v dalších přibližně 180 nových lokalitách.

MNICHOV - Generální ředitel německé strojírenské a elektronické skupiny Siemens Heinrich von Pierer se v lednu po více než 12 letech vzdá své funkce. Oznámila to dnes firma s tím, že na jeho místo nastoupí Klaus Kleinfeld.

Pierer (63), který je uznáván za to, že mocný, ale ospalý kolos Siemens přeměnil v aktivnější a ziskovější firmu, se po valné hromadě akcionářů stane šéfem nevýkonné dozorčí rady. Kleinfeld (46) se dostal do vrcholového vedení Siemensu loni v listopadu poté, co si získal Piererovu úctu restrukturalizací amerických aktivit firmy.





08.07.

PRAHA - Žalobu pro nekalou soutěž podala na Český Telecom na konci června k Městskému soudu v Praze společnost Aliatel. Příčinou tohoto kroku je reklamní leták, který Telecom rozesílá klientům alternativních operátorů a v němž jsou podle Aliatelu neobjektivně srovnávány tarify Telecomu s cenovým programem Business Call Smart od Aliatelu. Dnes o tom informoval mluvčí Aliatelu Pavel Kaidl.

Za neobjektivní postup považuje Aliatel srovnání cenového programu pro přímé připojení u Českého Telecomu s tarifem pro nepřímé připojení od Aliatelu, přičemž na odlišnosti služeb leták neupozorňuje. "Především však Český Telecom použil ve své vzorové kalkulaci cenové plány, které by si racionálně uvažující zákazník při daném objemu provolaných minut rozhodně nezvolil. Cena řešení od společnosti Aliatel tak byla ve srovnání Českého Telecomu uměle navýšena a znevýhodněna," sdělil Kaidl. Naopak podle mluvčího Telecomu Vladana Crhy uvedený reklamní leták obsahuje správné a přesné údaje a porovnává dva způsoby chování zákazníků.

Bratislava - Největší slovenský poskytovatel telefonních linek Slovak Telecom (ST) nabídne od srpna domácnostem připojení na internet přes pevnou telefonní linku nově také za paušální poplatek 355,80 slovenských korun měsíčně včetně DPH. Nabídka zahrnuje neomezené připojení pouze během části pracovního dne a celých víkendů a svátků, uvedla společnost v tiskové zprávě.

"Paušální intervalové dial-upové připojení bude Slovak Telecom zájemcům poskytovat v pracovních dnech v čase od 16:00 do 07:00 a během víkendů a svátků neomezeně," sdělil telekom.

STOCKHOLM - Největší telekomunikační společnost ve Skandinávii TeliaSonera koupí dánskou divizi mobilního operátora Orange. Cílem tohoto kroku je podpořit růst na skandinávském trhu, který je již téměř nasycen. Akvizicí se firma stane třetím největším mobilním operátorem v Dánsku, vyplývá z dnešního prohlášení.

TeliaSonera zaplatí majiteli divize, francouzské telekomunikační společnosti France Télécom, 600 milionů eur minus dluh, který bude mít firma v den dokončení dohody. K tomu by mohlo dojít v průběhu 25 až 105 dnů od schválení spojení antimonopolními orgány.



PRAHA - Dobrovolnou nabídku na odkup akcií Českých radiokomunikací za 440 korun na jednu akcii dnes zveřejnila společnost Bivideon. Informoval o tom zástupce Bivideonu Miloš Růžička. Podle něj je nabízená cena o 3,5 procenta vyšší než včerejší závěrečný kurz. Je rovněž o 1,3 procenta vyšší než šestiměsíční vážený průměr kurzu akcií společnosti na pražské burze.

"Nabídka bude učiněna s odvoláním na výjimku podle ustanovení paragrafu 183b, odstavce 15, obchodního zákoníku. Bivideon tak nebude nucen činit další, povinnou nabídku převzetí, pokud jeho akciový podíl získaný zamýšleným odkupem přesáhne tři čtvrtiny základního jmění společnosti," uvedl Bystrov.