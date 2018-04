TELeKONOM: Aliatel vyhrál tendr na hlasové služby pro ČNB...

PRAHA - Společnost Aliatel zahájila zkušební provoz poskytování hlasových služeb České národní bance. Tyto služby pro ČNB dosud zajišťoval pouze Český Telecom, uvedla mluvčí Aliatelu Petra Kopecká.

Podle ředitele Telecomu pro významné zákazníky Kamila Čermáka firma poskytuje ČNB hlasové služby i nadále, zatímco u Aliatelu jde pouze o zkušební provoz v pražské centrále banky.

Aliatel podle Kopecké zvítězil ve výběrovém řízení, kterého se účastnili nejméně tři další operátoři. Po zkušební době v délce šesti měsíců podepíše společnost s ČNB roční smlouvu na poskytování veřejných hlasových služeb.

Společnost Aliatel se zaměřuje na poskytování telekomunikačních služeb pro podnikové zákazníky. Firma disponuje plně zálohovanou celoplošnou transportní sítí. Jeho vlastníky jsou z 60 procent tuzemské elektrorozvodné společnosti a zbytek drží německá RWE.

MADISON (USA) - Výkonný ředitel americké společnosti Global Crossing John Legere bude vypovídat před členy podvýboru amerického Kongresu, který vyšetřuje okolnosti kolapsu firmy. Spolu s ním před vyšetřovateli stane také finanční ředitel Dan Cohrs, informovala agentura Reuters.

Výslechem obou šéfů se kongresový výbor pro finanční služby bude snažit zjistit, jaké dopady bude mít bankrot firmy na její investory. Global Crossing je výrobce zařízení z optických vláken a o soudní ochranu před věřiteli požádal na konci ledna s dluhem 12,4 miliardy dolarů.

Global Crossing provozuje vysokorychlostní komunikační síť, která spojuje 200 měst ve 27 zemích světa. Firma je ale teď cílem vyšetřování, které vůči ní zahájila jak Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), tak Federální vyšetřovací úřad (FBI). Pád firmy je čtvrtým největším podnikovým bankrotem v historii USA.

Bývalý finanční ředitel, který se s firmou soudí za to, že ho propustila, tvrdí, že společnost prováděla nezákonné transakce, s jejichž pomocí nadhodnocovala příjmy. Výbor pro energetiku a obchod si již před týdnem vyžádal některé dokumenty, které mají dát odpověď na otázku, zda bylo účetnictví firmy v pořádku a zda nedocházelo k manipulacím s akciemi.

AMSTERDAM - Nizozemská společnost KPN Telecom NV, která ovládá významný podíl v Českém Telecomu, loni zaznamenala rekordní čistou ztrátu 7,50 miliardy eur. Ve ztrátách se odrážejí hlavně obrovské odpisy, i když na letošní rok už firma předpovídá růst tržeb i zisku z hlavních aktivit.

Bez započtení jednorázových účetních položek se ztráta firmy i tak zhruba zdvojnásobila na 1,41 miliardy eur z předloňských 626 milionů. To je horší výsledek, než čekali analytici v anketě agentury Reuters. Ti totiž v průměru předpovídali ztrátu 1,35 miliardy eur.

Jádrový zisk, tedy před úroky, daní a odpisy, nicméně vzrostl o 5,5 procenta na 3,59 miliardy eur. Společnost se v loňském roce ocitla na pokraji bankrotu, protože nastřádala tak velké dluhy, že si s jejich splácením nevěděla rady. Později se ale zaměřila na snižování nákladů a prodala účasti v některých firmách.

Minulý týden firma varovala, že bude muset odepsat až 12,4 miliardy eur investic do německého mobilního operátora E-Plus, který nemá takové výsledky, jaké Nizozemci předpokládali. KPN měla koncem loňského roku dluhy přes 22 miliard eur, ráda by však dluh do konce letošního roku snížila na 15,7 miliardy eur.

KPN je spolu se švýcarskou společností Swisscom součástí konsorcia TelSource, které drží zhruba 27 procent akcií Českého Telecomu. Většinový podíl je stále v rukou státu, který se však s konsorciem dohodl na společném postupu při prodeji Telecomu některému ze zahraničních zájemců.

HONGKONG- Čínská společnost China Mobile (Hong Kong) v loňském roce zvýšila zisk o 55 procent na 28 miliard jüanů. To je v přepočtu asi 3,4 miliardy dolarů a mírně lepší výsledek, než se na trzích očekával. Tržby se zvýšily o 54 procent na 100,3 miliardy jüanů.

Analytici v anketě agentury Reuters čekali zisk 27,8 miliardy jüanů, přičemž v roce 2000 měla firma čistý zisk 18,03 miliardy jüanů. Čína se v loňském roce stala největším světovým trhem pro mobilní komunikace a China Mobile měla k 20. lednu celkem 70,98 milionu předplatitelů.

Nejdůležitější ukazatel úspěšnosti mobilních operátorů, tedy průměrný výnos na účastníka (ARPU), nicméně v loňském roce klesl na 145 z předloňských 221 jüanů za měsíc. China Mobile však tradičně dosahuje jedněch z nejvyšších provozních marží na světě, které se loni ještě dále zvýšily z 57,7 na 60,1 procenta.

Navzdory příznivým výsledkům společnost nevyplatí za loňský rok žádnou dividendu, ačkoliv analytici předpovídali, že firma vůbec první dividendu ve své historii vyplatí. Tyto spekulace se podepsaly na růstu akcií během minulého týdne, i když za poslední rok akcie ztrácejí asi 34 procent, píše agentura Reuters.