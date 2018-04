TELeKONOM: Aliatel požaduje změnu cenového rozhodnutí ČTÚ...

- Telekomunikační firma Aliatel chce docílit toho, aby Český telekomunikační úřad změnil rozhodnutí o cenách Českého Telecomu na letošní rok. Společnosti se nelíbí, že si Telecom ke každému svému cenovému programu v rámci měsíčního poplatku zavedl kredit hovorného zdarma, který paušál uměle zvyšuje a podle ředitele Aliatelu pro regulační záležitosti Richarda Stonavského nutí uživatele k jeho protelefonování ve své síti namísto možného přechodu ke konkurenci.

Volný kredit je podle Aliatelu bariérou přechodu zákazníků ke konkurenci v polovině roku, kdy bude zavedena služba volby operátora. Zákazník Telecomu je nejen nucen k provolání kreditu, ale také nebude přesně informován, zda ještě volá v rámci volné sumy, či zda se mu již vyplatí volat přes síť konkurence za nižší cenu. Telecom jako dominantní operátor nesmí sdružovat více služeb, tedy pronájem telefonní linky a hovory, do jednoho balíčku, zákazník musí mít možnost volby, vysvětlil Stonavský.

Podle Stonavského může cenové rozhodnutí po posouzení jeho dopadů buď změnit sám ČTÚ, nebo o změně rozhodne ústavní soud či parlament. Zároveň připustil, že vyloučení služby volby operátora z cenového programu Telecomu Home Mini není v rozporu s telekomunikačním zákonem, ale spíše s etikou podnikání. Postup Telecomu předběžně šetří Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Za nynějších podmínek podle zástupců Aliatelu není možné odhadnout, zda zavedení volby operátora reálně umožní vstup konkurence k domácnostem či pouze k malým firmám a živnostníkům. Přechod ke konkurenci by se totiž vyplatil pouze klientům, u nichž tvoří hovorné výraznou část celkového účtu. Konkurence Telecomu musí zákazníkům nabídnout úsporu měsíčního účtu alespoň 15 nebo 20 procent, což znamená zlevnit hovorné zhruba na polovinu.

Cenové rozhodnutí ČTÚ o tarifech Telecomu se nelíbí ani dalším telekomunikačním operátorům. "Zvažujeme veškeré kroky, včetně právních, proti regulátorovi. Budeme samozřejmě pozorně sledovat, jaká rozhodnutí regulátor učiní v následujících několika dnech, aby napravil problémy, na jejichž vzniku se aktivně podílel," uvedla mluvčí Contactelu Romana Tomasová.

WASHINGTON - Spojené státy se rozhodly definitivně předat řešení svého sporu s Mexikem o přístup na telekomunikační trh svého jižního souseda Světové obchodní organizaci (WTO). Snahy vyřešit záležitost bilaterálním jednáním selhaly, konstatoval včera šéf Úřadu obchodního zmocněnce vlády USA Robert Zoellick.

USA si stěžují, že mexický trh mezinárodního telefonního spojení je ovládaný jednou společností, která má od vlády mandát udržovat vysoké velkoobchodní ceny pro příchozí hovory. Tím jsou potlačovány konkurenční alternativy, uvedl Zoellick podle agentury Reuters.

USA požádaly o ustavení panelu pro řešení sporů v rámci WTO poprvé v listopadu 2000. Později se však rozhodly, že na takovémto řešení trvat nebudou, protože Mexiko učinilo v otevírání svého trhu určitý pokrok. Včera však šéf americké zahraničněobchodní agendy uvedl, že Mexiko svůj protikonkurenční režim mezinárodních hovorů odstraňovat nezačalo a američtí operátoři tak nadále musí platit vysoké sazby.

Dominantní operátorem na mexickém trhu je společnost Telmex. Ta si v současné době pro hovory z USA do Mexika účtuje velkoobchodní sazbu 13,5 centu za minutu, zatímco za vnitrostátní hovory vybírá od jiných operátorů jen čtyři centy za minutu. Americké telefonní firmy odhadují, že vysoké mexické sazby stojí americké zákazníky celkem asi půl miliardy dolarů navíc, uvedl Zoellickův úřad.

ZÁHŘEB - Společnost Ericsson Croatia, která je chorvatskou divizí švédského výrobce telekomunikačních zařízení Ericsson, zvýšila v loňském roce zisk před zdaněním o 240 procent na 214 milionů kun (25 milionů dolarů) z 64 milionů kun v předchozím roce. Oznámila to dnes firma s tím, že nárůst byl umožněn vyššími tržbami a přísnou kontrolou nákladů.

Tržby v loňském roce stouply o 18 procent na 1,2 miliardy kun. Firma rovněž uvedla, že vidí šanci k expanzi v další liberalizaci chorvatského telekomunikačního sektoru. Akcie společnosti ve středu uzavřely na 220 kunách, přičemž v květnu loňského roku spadly až na 135 kun. V listopadu Ericsson v Chorvatsku oznámil, že hodlá v zemi co nejdříve zahájit provoz sítě mobilních telefonů třetí generace UMTS, a to ve spolupráci se soukromým provozovatelem sítě mobilních telefonů GSM, firmou VIPnet.

Společnost Ericsson loni zaznamenala vůbec první celoroční ztrátu ve své historii, která činila před zdaněním 21,1 miliardy švédských korun, což jsou v přepočtu asi dvě miliardy dolarů, napsala agentura Reuters.

MILÁN - Tržby italské telekomunikační společnosti Telecom Italia v minulém roce vzrostly o 13,2 procenta na 30,8 miliardy eur. Společnost loni výrazně snížila čisté zadlužení, uvedl dnes její předseda Marco Tronchetti Provera; výsledek však byl horší než odhady analytiků.

Podle předběžných výsledků se zisk před zdaněním, splátkami úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) zvýšil o 12,3 procenta na 13,7 miliardy eur. Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali, že zisk EBITDA dosáhne 14,4 miliardy eur a tržby 32,2 miliardy eur. Firma očekává, že její čistý zisk za celý rok 2001 se pravděpodobně propadne do negativního teritoria. Čistý dluh firmy na konci loňského roku činil 21,9 miliardy eur a do konce roku 2004 by měl klesnout pod 15 miliard eur.

Dřívější telekomunikační monopol v Itálii hodlá v příštích třech letech investovat do dalšího rozvoje 16 miliard eur, z toho sedm miliard do rozvoje pevných telekomunikačních linek a sedm miliard do mobilní komunikace. Kolem jedné miliardy eur by mělo putovat do oblasti informačních služeb a 700 milionů do technologických inovací.

Telecom Italia hodlá také rozšířit sítě GSM v Latinské Americe a posílit svoji pozici v Peru, Bolívii, Chile a Venezuele. Do roku 2004 chce zvýšit počet uživatelů GSM v Jižní Americe na 12,8 milionu z 2,8 milionu na konci roku 2001, napsala agentura Reuters.

BUDAPEŠŤ - Největší maďarská telekomunikační společnost Matáv, jejímž majoritním vlastníkem je Deutsche Telekom, měla loni čistý zisk 75,206 miliardy forintů (270,1 milionu dolarů), což představuje nárůst o 9,4 procenta proti předchozímu roku. Výsledek byl mírně lepší, než očekávali analytici. Ti podle agentury Reuters odhadovali čistý zisk na 74,63 miliardy forintů.

Tržby se zvýšily o 22,8 procenta na 547,7 miliardy forintů. Skupina, která si udržuje stabilní růst již roky, nyní čelí vlivu liberalizace trhu. "V roce 2002 očekáváme silnější konkurenci a přejeme si pokračovat v naší strategii koncentrace na růstové oblasti a udržet úroveň příjmů z pevných linek," uvedla společnost v prohlášení. V letošním roce čeká Matáv vysoký jednociferný růst tržeb.

Nejrychleji rostoucími byly v uplynulém roce divize mobilních telefonů a přenosu dat. Mobilní divize Westel, která je největším maďarským mobilním operátorem, má v současnosti 2,5 milionu klientů a její podíl na trhu představuje 50,6 procenta. Zhruba 94,3 procenta jejích nových klientů využívalo v minulém roce předplacený systém telefonování. Divize pevných linek bude rovněž pokračovat ve zlepšování efektivity.

Matáv chce v letošním roce investovat 105 miliard forintů, řekl výkonný ředitel firmy Elek Straub. Zisk EBITDA v uplynulém roce dosáhl 236 miliard forintů, uvedla agentura Reuters.